Ловушка «а вдруг есть кто-то лучше»: 6 признаков, что отношения превратились в бесконечный выбор

Вроде бы всё хорошо. Рядом человек, с которым интересно, спокойно и тепло. Но после обычной ссоры или неудачного вечера вдруг появляется мысль: «А может, где-то есть тот, с кем всё было бы проще?»

Ещё несколько лет назад такой гипотетический «кто-то лучше» существовал преимущественно в воображении. Сегодня достаточно открыть приложение знакомств или социальные сети - и перед глазами появляются десятки потенциальных альтернатив.

Мы привыкли сравнивать рестораны, отели, телефоны, квартиры и предложения о работе. Но иногда эта привычка незаметно переносится и на людей.

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И тогда отношения начинают напоминать бесконечный шопинг: даже найдя что-то хорошее, мы продолжаем смотреть, нет ли варианта ещё лучше.

Почему нам стало так трудно остановиться на выборе

Социолог Зигмунт Бауман описывал современное общество через понятие «текучей современности»: работу, место жительства, образ жизни и даже собственную идентичность человек всё чаще воспринимает как нечто, что можно изменить.

В этом есть огромная свобода. Но вместе с ней появляется другая привычка - стараться как можно дольше не закрывать ни одну дверь.

Вдруг завтра появится работа интереснее?

Город удобнее?

Квартира красивее?

А затем тот же принцип может незаметно проникнуть в отношения:

А вдруг можно встретить человека лучше?

Психологи даже изучают отдельное явление - склонность к максимизации выбора в отношениях. Человек пытается не просто найти подходящего партнёра, а убедиться, что выбрал лучший из всех возможных вариантов.

Исследование, опубликованное в The Journal of Social Psychology, показало любопытную закономерность: чем сильнее люди были склонны искать максимально лучший вариант партнёра, тем ниже в среднем оказывались их удовлетворённость существующими отношениями, готовность вкладываться в них и приверженность партнёру. Одновременно другие потенциальные партнёры казались им привлекательнее.

Получается парадокс: стремясь не ошибиться в выборе, человек может постепенно становиться менее доволен тем выбором, который уже сделал.

Приложения знакомств не создали проблему - но сделали альтернативы видимыми

Несправедливо было бы обвинять во всём Tinder и другие сервисы знакомств. Люди сравнивали потенциальных партнёров задолго до появления смартфонов.

Изменилось другое: количество альтернатив.

В одном эксперименте исследователи давали участникам просматривать 11, 31 или 91 профиль потенциальных партнёров. Чем больше становился выбор, тем сильнее люди ощущали перегрузку вариантами; при большом количестве профилей также снижалась ситуативная самооценка и возрастал страх остаться одному.

Есть и ещё один интересный эффект.

Психологи Тила Пронк и Яап Дениссен проследили, как меняется отношение людей к профилям по мере их просмотра. В трёх исследованиях участники постепенно становились всё более склонны отказывать потенциальным партнёрам. От первых показанных вариантов к последним вероятность положительного выбора снизилась в среднем примерно на 27%. Исследователи назвали это rejection mind-set - установкой на отбраковку.

Чем дольше мы выбираем, тем легче иногда становится не выбирать вообще.

Когда отношения начинают напоминать интернет-магазин

Сама возможность выбора - не проблема. Проблема возникает, когда отношения превращаются в непрерывную оценку.

Человек рядом с нами словно постоянно должен подтверждать, что по-прежнему заслуживает своего места.

Подходит ли он мне достаточно хорошо?

Не слишком ли у него много недостатков?

Достаточно ли интересно нам вместе?

Почему у знакомой муж внимательнее?

А что, если следующий человек будет лучше?

Постепенно вопрос «как нам сделать наши отношения лучше?» заменяется другим:

«А правильно ли я вообще выбрал?»

Вот несколько признаков, что это может происходить.

1. После хорошего свидания вы оцениваете человека, а не собственные чувства

Вместо простого:

«Мне хочется увидеть его ещё раз?»

возникает длинный внутренний список:

достаточно ли он интересный, амбициозный, общительный, обеспеченный, стильный, остроумный.

Само по себе анализировать совместимость нормально. Но если каждое знакомство превращается в собеседование на должность идеального партнёра, получить проходной балл становится практически невозможно.

2. Один недостаток способен перечеркнуть десять достоинств

Человек добрый, надёжный, интересный - но слишком молчаливый.

Или недостаточно любит путешествовать.

Не так одевается.

Слишком много времени проводит дома.

Не отвечает на сообщения так быстро, как хотелось бы.

Проблема не в том, что недостатки надо игнорировать. Вопрос в их масштабе.

Иногда мы отвергаем вполне совместимого человека не из-за действительно важных различий, а потому что сравниваем его с воображаемым партнёром, у которого есть все достоинства и ни одного неудобного свойства.

3. Любая ссора заставляет сомневаться во всём союзе

В устойчивых отношениях конфликт чаще звучит так:

«У нас появилась проблема. Что с ней делать?»

При постоянном сомнении вопрос меняется:

«Если мы ссоримся, может быть, это вообще не мой человек?»

Но отсутствие конфликтов - не обязательный признак идеальной совместимости.

Два человека неизбежно отличаются привычками, темпераментом, отношением к деньгам, потребностью в общении, отдыхе и личном пространстве.

Иногда отношения требуют не поиска более удобного человека, а умения договариваться с тем, кто уже рядом.

4. Вы постоянно сравниваете партнёра с людьми, которых фактически не существует

Особенно коварно сравнение не с бывшим или знакомым, а с собирательным персонажем.

У одного нравится чувство юмора.

У другого - карьера.

У третьего - внешность.

У четвёртого - романтичность.

Из этих фрагментов легко собрать идеального человека.

Вот только в реальности такого человека может не существовать.

Мы начинаем сравнивать живого партнёра со своеобразным коллажем из лучших качеств десятка других людей - и реальность практически неизбежно проигрывает.

5. Вам трудно принять обратную сторону хороших качеств

Здесь особенно легко попасть в ловушку.

Мы хотим спонтанного человека - но раздражаемся из-за его непредсказуемости.

Хотим независимого - но переживаем из-за его потребности в личном пространстве.

Хотим чувствительного - но устаём от его эмоциональности.

Хотим амбициозного - но возмущаемся тем, сколько времени занимает работа.

Хотим невероятно организованного - но называем его контролирующим.

Многие черты характера существуют не по отдельности.

Иногда качество, которое нас привлекает, и качество, которое нас раздражает, оказываются двумя сторонами одной особенности личности.

Это не означает, что с любым неудобством надо мириться.

Но полезно спросить себя:

не пытаюсь ли я получить достоинство человека без всего, что естественным образом идёт с ним в комплекте?

6. Вы чаще анализируете отношения, чем живёте в них

Это, пожалуй, самый показательный признак.

Вы постоянно думаете:

правильно ли всё развивается;

достаточно ли сильные чувства;

подходит ли человек;

есть ли будущее;

не упускаете ли вы другой вариант.

Отношения словно проходят бесконечную аттестацию.

И в какой-то момент на само общение остаётся меньше внимания, чем на его оценку.

Но это не означает, что из любых отношений надо держаться

Здесь есть очень важная граница.

Совет перестать искать идеального человека не означает, что нужно оставаться там, где вам плохо.

Стоит различать два состояния:

«Мне иногда трудно с этим человеком»

и

«Мне постоянно плохо рядом с этим человеком».

Конфликты по поводу быта, разное отношение к отдыху, необходимость обсуждать деньги или распределение обязанностей могут быть частью нормальных отношений.

Совсем другое дело - систематическое унижение, контроль, страх, насилие, постоянный обман, нарушение границ или ситуации, в которых один человек полностью игнорирует потребности другого.

Это уже не вопрос принятия несовершенства.

И идея «все люди неидеальны» не должна становиться оправданием отношений, которые разрушают человека.

Три вопроса перед мыслью «а вдруг есть кто-то лучше»

Когда очередной конфликт вызывает желание мысленно открыть каталог других вариантов, иногда полезно задать себе три простых вопроса.

«Я недоволен конкретной проблемой или человеком целиком?»

Это принципиально разные ситуации.

Если проблема конкретная - количество времени вместе, деньги, бытовые обязанности, общение - её можно назвать и обсудить.

Фраза «ты вообще не тот человек» почти ничего не решает.

«Если бы я точно знал, что никакого следующего варианта не будет, хотел бы я оставаться в этих отношениях?»

Этот вопрос убирает из уравнения фантазию о неограниченном выборе.

Остаётся только то, что существует сейчас.

Как мне рядом с этим человеком?

Чувствую ли я уважение?

Могу ли быть собой?

Есть ли между нами доверие?

Хочется ли мне продолжать строить эту связь?

«Мне нужен подходящий человек - или человек, к которому невозможно придраться?»

Разница огромна.

У подходящего человека есть особенности, которые иногда раздражают.

С ним случаются скучные вечера.

Он может неправильно понять.

Забыть.

Устать.

Не угадать желание.

Иногда разочаровать.

Человек, к которому невозможно придраться, существует преимущественно до тех пор, пока мы его недостаточно хорошо знаем.

То же самое происходит и с дружбой

Эта логика касается не только романтических отношений.

Долгая дружба тоже перестаёт быть постоянным развлечением.

У подруги появляются дети.

Друг погружается в работу.

Кто-то переезжает.

Кому-то самому требуется больше поддержки, чем раньше.

И новый знакомый иногда действительно кажется интереснее человека, которого знаешь пятнадцать лет.

Но глубина отношений часто появляется именно благодаря накопленной совместной истории - периодам, когда люди были рядом друг с другом не только тогда, когда это было особенно легко или весело.

Это невозможно получить мгновенно с новым человеком.

Пожалуй, главный вопрос звучит иначе

Возможно, нам вообще не нужно отвечать на вопрос:

«Это лучший человек из всех, кого я мог бы встретить?»

Проверить это невозможно.

На планете миллиарды людей, и где-то действительно наверняка существует человек красивее, смешнее, богаче, спокойнее или романтичнее вашего партнёра.

Но отношения строятся не с рейтингом потенциальных кандидатов.

Они строятся с одним конкретным человеком.

Поэтому гораздо полезнее другой вопрос:

«Достаточно ли хороши эти отношения, чтобы мне хотелось продолжать их строить?»

Зрелый выбор, возможно, начинается не тогда, когда мы окончательно убеждаемся, что нашли идеального человека.

А тогда, когда перестаём сравнивать реального человека с бесконечной коллекцией воображаемых альтернатив.