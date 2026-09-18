18 сентября 2026, 13:38

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч станет главным хитом осени

Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид уже носят этот маникюр: размытый френч станет главным хитом осени

Эффект размытия, который еще недавно ассоциировался преимущественно с макияжем, добрался до маникюра. Осенью 2026 года привычный французский дизайн становится мягче: четкие границы исчезают, а белый кончик словно слегка растворяется в молочной основе. Так появился размытый френч - один из самых деликатных вариантов маникюра сезона. Он выглядит ухоженно и свежо, но при этом не создает ощущения слишком старательно сделанных ногтей.

Сам тренд вырос из популярного эффекта blurred makeup. В макияже размытые контуры особенно заметны на губах: оттенок не заканчивается четкой линией, а мягко рассеивается по коже. Теперь тот же прием используют и в маникюре.

Вместо классического сочетания непрозрачной розовой основы и ярко-белого кончика используется полупрозрачное молочно-бежевое покрытие. Белый оттенок тоже остается, но его граница становится практически незаметной.

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«Вместо белого кончика и непрозрачной розовой основы мы предлагаем прозрачный, молочно-бежевый оттенок в сочетании с кремовым, слегка размытым финишем, благодаря чему маникюр выглядит светлее и свежее», - объясняет эксперт по маникюру Хуанита Хубер-Милле в интервью американскому изданию «ELLE».

Главная особенность такого френча - естественность. Покрытие не пытается полностью изменить внешний вид ногтей, а лишь делает их визуально более аккуратными и ухоженными.

Тренд уже появился и в образах знаменитостей. Размытый френч замечали у Памелы Андерсон, Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.

На руках такой маникюр выглядит особенно деликатно благодаря сочетанию молочного, белого и нежно-розового оттенков. Никаких резких линий - только мягкий переход.

Повторить дизайн можно и дома. Сначала понадобится полупрозрачный бледно-розовый или молочный лак, который станет основой.

Затем на кончики наносят естественный молочно-белый оттенок и аккуратно растушевывают его, чтобы переход получился максимально плавным. Чем меньше контраста между оттенками, тем ближе результат к тому самому эффекту размытия.

Форму тоже можно адаптировать под желаемый результат. Мягкий квадрат подчеркнет спокойный, естественный характер маникюра, а круглый миндаль визуально вытянет пальцы.

Размытый френч хорош именно своей ненавязчивостью. Он остается узнаваемым французским маникюром, но выглядит гораздо мягче и современнее.

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