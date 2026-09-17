17 сентября 2026, 20:31

Дерматологи разоблачили мифы: идеальный уход за кожей всего за три шага

Дерматологи разоблачили мифы: идеальный уход за кожей всего за три шага

Сегодня кажется, что каждая вторая лента TikTok, YouTube или Instagram пестрит «идеальными» бьюти-советами: десятки баночек, улиточная слизь, модные световые маски и прочие чудеса, обещающие гладкую и сияющую кожу. Но что из этого действительно работает, а что - маркетинг?

Дерматологи предупреждают: большинство вирусных советов не нужны, а иногда даже могут навредить.

Слишком сложно - не значит лучше

Соцсети сильно влияют на то, что мы наносим на кожу. Люди экспериментируют, будто сами себе врачи, - и уход за кожей становится неоправданно сложным.

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По словам специалистов, ваша кожа не нуждается в десяти манипуляциях. Базовый уход начинается всего с трёх вещей:

  1. Мягкое очищение - чтобы убрать загрязнения, но не пересушить кожу.

  2. Увлажнение - чтобы напитать и сохранить барьер кожи.

  3. Солнцезащита SPF 30+ - главный «антивозрастной» продукт, без которого остальные шаги теряют смысл.

Почему солнце - главный враг кожи

Доктор Ойетеву Асемпа из Бейлор-колледжа медицины уверяет: 9 из 10 жалоб, с которыми приходят пациенты (морщины, тёмные пятна, шрамы от акне), усугубляются именно ультрафиолетом. Так что крем с SPF - не роскошь, а ежедневная необходимость.

Что насчёт ретинола и кислот?

Да, ретиноиды и химические эксфолианты действительно работают.

  • Ретинол помогает выработке коллагена и борется с морщинами, но дерматологи советуют начинать его использовать примерно с 30 лет - раньше можно только заработать раздражение.

  • Экфолиация убирает омертвевшие клетки. Но забудьте о скрабах с крупными частицами - они травмируют нежную кожу лица. Безопаснее выбирать кислоты (AHA, BHA), но использовать их стоит осторожно и только вместе с солнцезащитой.

Модные, но спорные средства

  • Говяжий жир (tallow) - новый тренд TikTok. Врачи единодушны: «оставьте его коровам».

  • Световые маски: исследования показывают, что красный свет может слегка стимулировать коллаген, но для реального эффекта нужно пользоваться ими по несколько раз в неделю. Чуда ждать не стоит.

  • Дорогие кремы: цена не гарантирует результат.

«Ингредиенты в креме за 6 долларов часто те же, что и в баночке за 300»,

- говорит профессор дерматологии Джордан Лим из Университета Эмори.

Если хотите сияющую и здоровую кожу, начните с простого: очищение, увлажнение, солнцезащита. Всё остальное - дополнительные опции, которые можно подключать постепенно и разумно.

Главное, не верьте каждому «чудо-средству» из Instagram и не превращайте уход за кожей в марафон из десяти шагов. Иногда меньше - действительно лучше.

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