15 сентября 2026, 09:50

Обязательные вещи: 3 тренда кроссовок, которые будут доминировать осенью 2026 года

Обязательные вещи: 3 тренда кроссовок, которые будут доминировать осенью 2026 года

Кроссовки уже давно стали одним из самых популярных элементов повседневного гардероба. Комфорт, практичность и простота сочетания с различными нарядами сделали их неотъемлемой частью современного стиля. Но этой осенью кроссовки будут не просто удобным вариантом для долгого дня.

В осенней коллекции 2026 года дизайнеры придают им более изысканный вид, экспериментируя с текстурами, более гладкими формами и металлическими деталями. Новые модели призваны не просто дополнять наряд, но и сами по себе привлекать внимание.

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Кроссовки со смелыми текстурами

После появления замши, кожи с эффектом крокодила и различных материалов в сумках и аксессуарах, было лишь вопросом времени, когда эти текстуры доберутся и до кроссовок. Этой осенью классические ретро- стили приобретают более богатый и роскошный вид.

Кроссовки с необычной текстурой лучше всего смотрятся, когда остальная часть образа проста. Пара кроссовок с леопардовым принтом сочетается со свободными джинсами и нейтральными оттенками, а замшевые или кожаные модели можно носить с юбками и платьями.

Кроссовки с тонкой подошвой

Если балетки были одним из ваших любимых вариантов обуви, этот тренд может вам понравиться. Кроссовки на тонкой подошве создают тот же легкий и элегантный образ, но при этом обеспечивают комфорт, как у обычных кроссовок.

Благодаря лаконичному силуэту их невероятно легко сочетать с другой одеждой. Вы можете носить их в офис с кожаными брюками и рубашкой, в выходные - с прямыми джинсами и простой блузкой, или с юбкой миди для более изысканного образа.

Металлические кроссовки

Если классические кроссовки начинают казаться немного предсказуемыми, модели с металлическим блеском - идеальный способ разнообразить ваш гардероб. Светоотражающие поверхности придают даже самым обычным силуэтам футуристический вид, сохраняя при этом ту самую ретро-нотку, которая стала так популярна в моде.

Серебристый цвет - один из самых простых вариантов для включения в гардероб, и его можно сочетать с украшениями того же оттенка. Для более смелого образа можно выбрать модели других металлических оттенков, например, красного, и носить их с минималистичным сочетанием черного или белого.

Осенью 2026 года кроссовки, похоже, еще больше отходят от идеи чисто спортивной обуви. Благодаря богатой текстуре, более обтекаемым формам и привлекательной отделке, они становятся одним из главных элементов образа .

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