Когда чёлка и длина меняют лицо в лучшую сторону: 14 стрижек после 60

Новая чёлка способна изменить причёску почти так же заметно, как переход на другую длину. Она открывает или прикрывает лоб, выделяет глаза, иначе обрамляет скулы. Похожий эффект дают передние пряди, уложенные набок, или чуть более свободная форма у лица.

В этой подборке 14 идей стрижек для прямых волос после 60. Есть варианты для тех, кто любит короткие волосы, предпочитает каре или хочет оставить длину ниже плеч. Общее у них одно: внимание к деталям, благодаря которым знакомый образ может выглядеть свежее и моложе.

Стрижка до плеч с чёлкой-шторкой

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Чёлка-шторка расходится по сторонам и плавно соединяется с укороченными прядями у лица. Такая форма меняет привычную стрижку до плеч, сохраняя основную длину. Русый оттенок с тёплыми переливами подчёркивает мягкость слоёв.

Чтобы чёлка лежала свободно, при сушке ей задают небольшой изгиб круглой щёткой. Стоит заранее обсудить с мастером место пробора и направление роста волос у лба. От этого зависит, насколько легко будет повторять укладку дома.

Округлый боб в каштановом оттенке

Плавный контур, объём по бокам и чёлка, уложенная наискосок, придают этому бобу мягкую, округлую форму. Пряди огибают щёки, открывая подбородок, а тёплый каштановый оттенок красиво сочетается с розовым цветом одежды.

Здесь важно сохранить плотную линию среза. При сушке концы слегка направляют внутрь круглой щёткой, следуя форме стрижки. Слишком сильный завиток по нижнему краю будет лишним: на фото волосы лежат свободно, без жёсткого валика.

Короткая текстурная стрижка

В этом варианте пряди заметно короче, а макушка выглядит слегка взъерошенной. Чередование тёмных и седых волос подчёркивает текстуру. Открытое лицо и свободная укладка придают образу бодрое, непринуждённое настроение.

Отдельные прядки можно выделить матовым средством для укладки, растерев совсем немного между ладонями. На тонких волосах особенно важно не перегрузить верх. Стрижка должна сохранять лёгкость, без слипшихся острых кончиков.

Стрижка до ключиц в светлом пепельном оттенке

Длина до ключиц даёт прямым волосам аккуратную форму и оставляет достаточно свободы для привычной укладки. Слоёв здесь немного, поэтому концы выглядят плотными. Светлый пепельный оттенок подчёркивает плавную линию стрижки.

Такой вариант подойдёт тем, кому нравится сдержанное оформление без выраженного каскада. При сушке достаточно немного направить концы внутрь. Важно сохранить объём у корней, чтобы гладкая длина не выглядела слишком плоской.

Боб с удлинением к лицу

У этого боба затылок короче, а передние пряди спускаются ниже, подчёркивая линию лица. В тёмно-каштановом оттенке переход длины хорошо читается. Форма остаётся компактной, хотя спереди волос достаточно, чтобы красиво обрамить щёки.

На прямых волосах средней густоты и густых такая линия выглядит особенно чётко. При выборе длины стоит учесть, где именно будут заканчиваться передние пряди: у подбородка или чуть ниже. Это заметно меняет впечатление от стрижки.

Сер Серебристое каре с негустой чёлкой

Тонкие пряди чёлки частично открывают лоб и привлекают внимание к глазам. Вместе с серебристым оттенком они делают удлинённое каре мягким по впечатлению. Основная длина позволяет оставить волосы у лица или убрать их за уши.

Здесь стоит сохранить лёгкость чёлки. Если сделать её заметно гуще, характер стрижки изменится. Для повседневной укладки достаточно придать форму передним прядям и аккуратно высушить длину, сохраняя плотные концы.

Пикси-боб с мягкими слоями

Пикси-боб сохраняет более длинные пряди на макушке и по бокам, чем классическая пикси. Благодаря этому у лица остаётся мягкое обрамление, а силуэт выглядит компактным. На серебристо-серых волосах хорошо видны отдельные пряди.

На фото верх уложен набок с небольшим подъёмом у корней. Подобная форма удобна, если хочется укоротить волосы постепенно, сохранив заметную длину спереди. При стрижке важно оставить достаточную густоту по краю.

Русое каре одной длины

В этом каре почти нет слоёв, а основное внимание привлекает цельная линия среза. Передние пряди сохраняют длину, поэтому лицо остаётся открытым без короткой чёлки. Тёплый русый оттенок хорошо сочетается с этой лаконичной формой.

Плотный нижний край особенно полезно учитывать при выборе формы для тонких волос. Во время сушки концы направляют по контуру стрижки, а у корней оставляют небольшой подъём. Так каре выглядит гладким и достаточно объёмным.

Боб с передними прядями набок

Длинные передние пряди уложены набок и плавно огибают лицо. За счёт этого у боба появляется мягкая диагональная линия, а объём распределяется несимметрично. Светло-каштановый оттенок подчёркивает изгибы волос.

При сушке верх приподнимают у корней и направляют в выбранную сторону. Небольшая разница в длине концов помогает боковым прядям лежать плавно. Это удачный ориентир, если хочется освежить привычный боб за счёт укладки и более мягкого обрамления лица.

Удлинённая пикси с пепельным оттенком

Длинные пряди на макушке и в чёлке дают больше свободы при укладке. Их можно направить набок, приподнять у корней или уложить спокойнее. Холодный коричневый оттенок со светлыми переливами подчёркивает движение волос.

На фото объём сосредоточен сверху, а бока остаются аккуратными. Такое соотношение помогает сохранить выразительную форму без излишней пышности. Важно, чтобы длинная чёлка легко укладывалась и не требовала постоянно поправлять её руками.

Серебристая шегги с мягкими слоями

У шегги укороченные пряди на макушке соединяются с более длинными по бокам и у плеч. В этом варианте переходы мягкие, а концы тонко очерчены. Серебристо-серый оттенок подчёркивает слои и свободное движение волос.

Такая форма понравится тем, кому близка лёгкая небрежность. Для тонких волос степень прореживания лучше обсудить отдельно: слишком редкие концы могут лишить причёску объёма. В удачном варианте сохраняются и подвижность, и заметный объём по длине.

Бикси с мягким объёмом у висков

Бикси соединяет черты боба и пикси. Здесь сохранено больше длины около ушей, поэтому причёска выглядит мягче и округлее. Короткий затылок поддерживает форму, а сочетание тёмных и седых прядей делает её объёмнее на вид.

Этот вариант можно взять за ориентир, если хочется открытой шеи и достаточно длинных волос у лица. При сушке боковые пряди укладывают по форме головы, а макушку слегка приподнимают, сохраняя естественный изгиб.

Прямая стрижка ниже плеч в тёплом коричневом оттенке

Длина между плечами и грудью позволяет сохранить привычный образ с распущенными волосами. Едва заметные длинные слои облегчают форму по нижнему краю. Тёплый коричневый оттенок подчёркивает гладкость прядей и естественный блеск.

Передние пряди можно слегка направить внутрь, чтобы они мягко обрамляли лицо. Этот вариант стоит рассмотреть тем, кому нравится длина ниже плеч и хочется придать ей более собранный вид. Здесь многое зависит от аккуратных, достаточно плотных концов.

Французский боб с лёгкой чёлкой

Длина около подбородка и негустая чёлка делают французский боб выразительным даже без сложной укладки. В серебристо-белом оттенке он выглядит особенно свежо. Короткие пряди у лица поддерживают округлую форму и подчёркивают глаза.

Для такого результата концы достаточно немного направить внутрь. Чёлку лучше оставить воздушной, с небольшими промежутками между прядями. Важно заранее выбрать её удобную длину, чтобы волосы не приходилось весь день убирать с глаз.

Перед выбором стрижки полезно вспомнить, как вы обычно носите волосы. Убираете за уши, собираете, укладываете чёлку или предпочитаете полностью открытый лоб. Эти привычки помогут быстрее понять, какая из фотографий действительно близка вам.

А затем можно обсудить с мастером конкретные перемены: длину передних прядей, объём на макушке, форму среза. Чем яснее пожелания, тем проще подобрать стрижку, в которой вы будете нравиться себе и чувствовать себя свободно.