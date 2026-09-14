Пять ароматов для женщин 50+, которые особенно красиво раскрываются осенью

Осенью и зимой парфюм особенно хочется сделать частью образа. В прохладную погоду лучше раскрываются теплые, насыщенные композиции с ванилью, амброй, специями, ладаном и белыми цветами - они звучат глубже и дольше остаются в памяти. Есть ароматы, которые легко представить рядом с шерстяным пальто, кашемировым свитером или кожаными аксессуарами. Ниже - пять выразительных вариантов для тех, кому хочется парфюма с характером, а не очередной легкой композиции.

Gucci Bloom

Gucci Bloom подойдет тем, кто любит насыщенные цветочные ароматы и не боится заметного шлейфа. Композиция сразу заявляет о себе ночным жасмином и индийской лилией, а затем становится еще более выразительной благодаря туберозе, жасмину самбак и цветку апельсина.

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В базе появляются перуанский бальзам, амбра и ваниль. Именно они добавляют цветочной композиции теплоты и чувственности, превращая ее в особенно удачный вариант для прохладной погоды. Такой аромат легко представить в паре с элегантным осенним пальто.

Верхние ноты: ночной жасмин, индийская лилия.

Ноты сердца: тубероза, жасмин самбак, цветок апельсина.

Базовые ноты: перуанский бальзам, амбра, ваниль, абсолют ванили.

Rabanne Olympea Absolu

Olympea Absolu - насыщенная ванильная композиция с восточным характером. В начале звучат абрикос и корица, затем к ним присоединяются жасмин, цветок апельсина, жасмин самбак и кофе.

Главная роль достается ванили. В сочетании с амброй и бензоином она создает теплое, мягкое и обволакивающее послевкусие. Это тот случай, когда аромат особенно уместен в холодную погоду и раскрывается совсем иначе, чем в теплое время года.

Верхние ноты: абрикос, корица.

Ноты сердца: жасмин, жасмин самбак, цветок апельсина, кофе.

Базовые ноты: ваниль, амбра, бензоин.

Chanel Coco Noir

Coco Noir - выбор для тех, кому близки элегантные и немного загадочные ароматы. Сначала композиция звучит свежо благодаря грейпфруту, бергамоту и апельсину, но постепенно становится глубже и теплее.

В сердце появляются роза, герань, жасмин, нарцисс и персик. Финальный аккорд строится на пачули, сандале, олибануме, бобах тонка, ванили, белом мускусе, гвоздике и бензоине. В результате получается выразительный аромат с заметным характером, который способен стать узнаваемой частью образа.

Верхние ноты: грейпфрут, бергамот, апельсин.

Ноты сердца: роза, герань, жасмин, нарцисс, персик.

Базовые ноты: пачули, сандал, олибанум, бобы тонка, ваниль, белый мускус, гвоздика, бензоин.

Etat Libre d’Orange Spice Must Flow

Spice Must Flow понравится тем, кому хочется отойти от привычных сладких и ванильных ароматов. Здесь с первых нот звучит кардамон, затем появляются турецкая роза и пряный имбирь.

Завершает композицию ладан с глубоким, слегка дымным звучанием. В итоге получается необычный и запоминающийся аромат, в котором пряная свежесть постепенно сменяется теплой розой и характерной смолистой глубиной.

Верхняя нота: кардамон.

Ноты сердца: турецкая роза, имбирь.

Базовая нота: ладан.

Hugo Boss The Scent Elixir for Her

The Scent Elixir for Her - интенсивная композиция для тех, кто воспринимает парфюм как полноценную часть стиля. Розовый перец добавляет аромату остроты, а белладонна в сердце придает ему сладковатый фруктовый оттенок.

В основе - амбра, которая делает звучание мягче, теплее и объемнее. В результате получается выразительный и чувственный аромат, который трудно назвать незаметным аксессуаром. Он скорее завершает образ и сразу привлекает внимание.

Верхняя нота: розовый перец.

Нота сердца: белладонна.

Базовая нота: амбра.

Холодный сезон как раз располагает к таким композициям - насыщенным, теплым и заметным. Они особенно хорошо сочетаются с фактурными тканями и классическими вещами, превращая привычный осенний образ в более цельный и выразительный.