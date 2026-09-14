Он любит, но почти не говорит комплиментов? Эксперт назвала 5 неожиданных причин

Если мужчина редко говорит приятные слова, легко начать искать причину в себе. Кажется, что раньше он чаще замечал внешность, улыбался, восхищался, а теперь будто перестал видеть то, что когда-то его привлекло. Но молчание партнера далеко не всегда означает, что чувства или интерес исчезли. Консультант по вопросам сексуальности и автор книг Регина Хеккерт считает, что привычка делать комплименты во многом зависит от воспитания, характера и уверенности человека в себе. Для одного сказать «ты сегодня прекрасно выглядишь» совершенно естественно, а другому даже простая похвала может даваться с трудом.

При этом отсутствие добрых слов действительно способно влиять на отношения. Когда человек долго не получает словесного подтверждения своей привлекательности и значимости, он может начать сомневаться в себе и искать проблему там, где ее вовсе нет.

Почему некоторые мужчины молчат

Первая причина может показаться неожиданной - неуверенность в себе. Мужчина боится сказать что-то банальное, неуместное или неправильно понятое и в итоге предпочитает вообще ничего не говорить. Особенно часто такое поведение встречается у людей, которым сложно открыто выражать эмоции.

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Вторая причина связана с детством. Если в семье не было принято хвалить друг друга, говорить о чувствах и открыто проявлять восхищение, во взрослом возрасте человеку бывает непросто освоить этот язык. Для кого-то комплимент - естественная часть общения, а кому-то приходится буквально учиться говорить приятные вещи.

Есть и еще один фактор - длительность отношений. В начале романа партнер замечает множество мелочей: новую прическу, платье, улыбку, взгляд. Со временем привлекательность близкого человека становится привычной, и то, что раньше непременно произносилось вслух, остается лишь внутренней мыслью.

Это не означает, что человек стал менее красивым или менее любимым. Просто знакомое перестает восприниматься как нечто, что обязательно нужно комментировать.

Возможно, мужчина вообще говорит о любви на другом языке

Не все воспринимают слова как главный способ проявления чувств. Некоторые люди выражают привязанность поступками: помогают, заботятся, решают бытовые вопросы, берут на себя ответственность и стараются быть надежной опорой.

Проблема возникает, когда партнеры по-разному воспринимают внимание. Один считает проявлением любви помощь и заботу, а другому для ощущения близости необходимы слова, признание и комплименты.

В такой ситуации легко решить, что любви стало меньше. Хотя на самом деле изменился не уровень чувств, а способ их выражения.

Наконец, мужчина может просто не понимать, насколько важны комплименты для партнера. То, что ему кажется маленькой и почти ничего не значащей фразой, для другого человека способно заметно повлиять на настроение и самоощущение.

Если он этого не знает, у него может просто не возникать причины менять привычное поведение.

Отсутствие комплиментов не говорит о вашей привлекательности

Самая опасная ловушка начинается тогда, когда молчание партнера превращается в доказательство собственной непривлекательности. Появляются сравнения с другими, поиск недостатков во внешности и желание постоянно получать подтверждение того, что все еще нравишься.

Так постепенно формируется замкнутый круг. Чем сильнее человек сомневается в себе, тем больше ему нужно внешнего одобрения, а его отсутствие воспринимается еще болезненнее.

Хеккерт советует смотреть на ситуацию шире и спрашивать себя не «Что со мной не так?», а «Какова динамика этой ситуации?». Такой вопрос позволяет не обвинять себя автоматически, а разобраться в отношениях и поведении обоих партнеров.

Что делать, если комплиментов действительно не хватает

Самое простое решение - перестать ждать, что партнер сам догадается о потребности в приятных словах. О своих чувствах можно сказать прямо, но без обвинений.

Вместо «Ты никогда не делаешь мне комплиментов» лучше объяснить: «Я заметила, что комплименты для меня очень важны, и мне было бы приятно их слышать». В таком разговоре речь идет о собственных ощущениях, а не о том, что партнер якобы делает что-то неправильно.

Заодно стоит посмотреть на его поведение в целом. Возможно, внимание проявляется через заботу, помощь или другие поступки, которые раньше просто не воспринимались как проявление любви.

Есть и еще одна важная вещь - собственная самооценка. Как объясняет Хеккерт, человек, который сам ощущает себя привлекательным и ценным, гораздо меньше зависит от чужого одобрения.

Тогда комплимент остается приятным жестом, но перестает быть доказательством собственной ценности.

Отношения при этом можно буквально «настроить» под потребности обоих. Если регулярно выражать партнеру благодарность, уважение и восхищение, постепенно в паре формируется привычка замечать хорошее и говорить об этом вслух.

Иногда человеку действительно нужно просто показать, какие слова важны. И начать с этого бывает гораздо полезнее, чем молча ждать очередного комплимента.