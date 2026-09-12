14 ароматов для осени: ваниль, какао, вишня и тот самый эффект «хочется укутаться»

Осенью парфюм будто становится частью гардероба. Вместо легких цитрусовых и свежих кокосовых композиций хочется чего-то мягкого, теплого и обволакивающего - аромата, который напоминает о свитере, пальто, приглушенном свете и долгих вечерах. Менять духи с наступлением холодов вовсе не обязательно. Но в этом есть особое удовольствие: достать новый флакон именно тогда, когда за окном меняется погода.

Парфюмерный эксперт и журналист Алиса дю Парк сравнивает это ощущение с моментом, когда из шкафа возвращаются кардиганы, пальто и шарфы. По ее словам, осенние ароматы дарят похожее чувство тепла и уюта, а в новых коллекциях особенно заметны кремовые и пудровые ноты, ирис, гладкие древесные аккорды, ваниль, бобы тонка и шоколад - причем без чрезмерной сладости.

Jil Sander Sesame EDP

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Теплый, спокойный и совсем не приторный аромат с заметной нотой какао. Он подойдет тем, кто предпочитает элегантные композиции без излишней вычурности и сладости.

Goldfield & Banks Sunset Hour Dark Peach EDP

Персик здесь звучит совсем не так, как в привычных чистых и воздушных композициях. Благодаря амбре и бобам тонка он становится более бархатистым, чувственным и насыщенным.

Penhaligon’s Change Constance Eau de Parfum Intense

Соленая карамель - уже сама по себе звучит соблазнительно, но здесь ее уравновешивают дымные пряности. Получается роскошная композиция с настроением элегантного вечера в большом загородном доме.

D’Orsay Vanilla Affair Extrait de Parfum

В этом сезоне ваниль явно взрослеет. На смену слишком сладким и почти детским композициям приходят более глубокие, теплые и изысканные варианты.

Vanilla Affair как раз из таких. В нем слышится настроение полутемного бара, мягких кресел и живой музыки - чувственно, немного загадочно и очень элегантно.

Vyrao Ever 11

У этого аромата совсем другое настроение. Вишня здесь одновременно бодрит и успокаивает, а сам парфюм задуман как композиция, которая помогает поднять настроение и сохранить ясность ума.

Его легко представить на человеке, который предпочитает черную одежду, строгий крой и сдержанную элегантность.

L’Entropiste Ensang Noir

Красные розы, сушеные абрикосы и кардамон создают яркое, пряное сочетание с легкой темной нотой. Образ получается почти вечерним: мерцающие блестки, полночь и ощущение чего-то притягательного.

Chanel Coco Mademoiselle Crush Absolu Eau de Parfum

Новая версия Coco Mademoiselle уже успела привлечь внимание. Особенно она понравится тем, кто любит фруктовые ароматы без избыточной сладости.

Сочные фруктовые ноты появляются в начале, а затем композиция становится мягче, переходя к древесным и амбровым аккордам.

Jean Paul Gaultier La Favorite

Если хочется именно сладкой ванили, к La Favorite стоит присмотреться. Сливочные белые цветы и бобы тонка создают насыщенное ванильное звучание, которое особенно уместно в преддверии рождественских и новогодних вечеринок.

Lancôme La Vie Est Belle Very Cherry

Здесь вишня звучит максимально соблазнительно. Представьте темные блестящие ягоды мараскино, щедро залитые густым сиропом.

У линейки La Vie Est Belle также известна впечатляющая стойкость, так что этот аромат способен оставаться заметным еще долго после того, как вечер закончился.

Granado Madrepérola

Madrepérola не совсем вписывается в привычное представление об осеннем парфюме. Зато в нем достаточно романтики и блеска, чтобы носить его в любое время года.

Древесно-цветочная композиция подойдет тем, кто ищет нежный аромат с характером. В исходном материале также отмечается, что Madrepérola входит в адвент-календарь ELLE.

Dior Jasmin des Anges Esprit de Parfum

Этот аромат словно переносит в вечерний сад, наполненный жасмином. В нем есть мягкое тепло белых цветов и настроение ленивого летнего дня на Французской Ривьере.

Jasmin des Anges особенно понравится тем, кто любит красивые, выразительные ароматы и умеет находить удовольствие в маленьких повседневных деталях.

Carolina Herrera La Bomba Intensa

Для вечеринки или встречи с друзьями подойдет более громкий вариант. La Bomba Intensa сочетает сладкие сочные красные фрукты с насыщенной амбровой основой.

Композиция получается яркой, чувственной и стойкой - тот случай, когда аромат точно не захочет оставаться незамеченным.

Guerlain L’Heure Bleue

Это один из самых заметных запусков Guerlain этого года. Новая композиция отличается от оригинала, который впервые появился в 1912 году, но сохраняет главное настроение - элегантное, пудровое и гурманское, без ощущения приторности.

Парфюмер Дельфин Желк соединила кремовую настойку ириса Guerlain с воздушным зефиром и озоновым аккордом. Благодаря последнему аромат звучит легче и просторнее.

Max Mara Le Parfum

Парфюм иногда действительно работает как невидимая броня. Новый Le Parfum от Max Mara построен именно на таком ощущении: мягкость, бархат и уверенность, напоминающие культовые плащи бренда.

В основе композиции - насыщенная белая тубероза, ваниль и сандаловое дерево. Аромат получается кремовым, теплым и достаточно стойким - именно таким, который хорошо вписывается в прохладный сезон.