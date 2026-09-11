Шоколад, вино и тёмная Луна: 18 самых красивых идей маникюра на осень

Осень меняет не только гардероб, но и привычную палитру маникюра. На смену лёгким летним оттенкам приходят шоколадный, винный, каштановый и глубокий изумрудный. Впрочем, любительницам ярких решений тоже есть из чего выбирать: в тренде металлическое сияние, «кошачий глаз», анималистичные принты и выразительный декор.

Собрали 18 модных идей маникюра на осень 2026 года - от сдержанных вариантов для коротких ногтей до эффектного дизайна для тех, кто не боится привлекать внимание.

1. Маникюр с декоративными камнями

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Металлические детали, миниатюрные стразы и объёмные украшения возвращаются в более смелом прочтении. Такой маникюр выглядит одновременно игриво, дерзко и слегка по-панковски. Если не перегружать дизайном все ногти, он вполне подойдёт и для повседневного образа.

2. Мятно-зелёный оттенок

Мятные оттенки, напоминающие о моде начала 2010-х, снова набирают популярность. Осенью этот цвет смотрится неожиданно свежо и помогает немного продлить летнее настроение. Особенно удачно мятный лак выглядит на коротких аккуратных ногтях.

3. Металлическое сияние

Привычные осенние цвета раскрываются совершенно по-новому благодаря металлическому, перламутровому или бархатистому покрытию. Попробуйте медный, бронзовый, тёмно-золотой или винный оттенок с мягким сиянием - такой маникюр меняется в зависимости от освещения.

4. Коричневый «кошачий глаз»

Коричневый - один из главных цветов осеннего маникюра, а магнитный эффект придаёт ему глубину и объём. Блики напоминают то полированный камень, то поверхность горячего шоколада. Получается выразительно, но не слишком броско.

5. Винно-красный маникюр

Бордовые, вишнёвые и винные оттенки - вечная осенняя классика. Они выглядят благородно и подходят практически к любому стилю одежды. Небольшой бантик или другой изящный рисунок на одном-двух ногтях добавит дизайну женственности.

6. Изумрудный «кошачий глаз»

Глубокий зелёный цвет с магнитным бликом напоминает осенний лес, драгоценные камни и вечерние огни. Это один из самых эффектных вариантов сезона, который особенно красиво смотрится на ногтях миндалевидной формы.

7. Коричневый маникюр с блеском

Тёплый коричневый оттенок становится наряднее благодаря мелкому шиммеру или блёсткам. Такой дизайн вызывает ассоциации с кофе, какао, корицей и другими осенними удовольствиями. Для более сдержанного результата сияющее покрытие можно нанести только на один ноготь.

8. Каштановый градиент

Если сложно выбрать один цвет, используйте сразу несколько оттенков коричневого - от бежевого и карамельного до тёмного шоколада. Каждый ноготь можно покрыть отдельным тоном. Получится простой, элегантный и по-настоящему осенний маникюр.

9. Оранжевый маникюр с эффектом ауры

Оранжевый подходит не только для хэллоуинских образов. Мягкий градиент с эффектом светящейся ауры выглядит современно и празднично, но не превращает ногти в тематический костюм. Особенно интересно сочетаются терракотовый, янтарный и приглушённо-персиковый оттенки.

10. Черепаховый принт

Сочетание карамельного, коричневого и чёрного цветов делает черепаховый маникюр одной из самых узнаваемых осенних тенденций. Этот рисунок эффектно выглядит как на всех ногтях, так и в виде отдельных акцентов - например, на кончиках или нескольких пластинах.

11. Красная клетка

Клетчатый маникюр снова возвращается, но теперь линии могут быть намеренно неровными, а цвета - слегка приглушёнными. Красный хорошо сочетается с бордовым, бежевым, коричневым и молочным. Благодаря этому дизайн напоминает уютную осеннюю рубашку или тёплый плед.

12. Осенние цветы

Цветочный маникюр не обязательно оставлять до весны. Достаточно заменить пастельные краски на терракотовые, горчичные, бордовые и шоколадные оттенки. Небольшие цветы на нейтральном фоне выглядят нежно, но полностью соответствуют сезону.

13. Цвет горячего шоколада

Глубокий шоколадно-коричневый лак - один из самых универсальных вариантов осени. Он напоминает горячий шоколад, кофе с молоком, пряный сидр и карамель. Такое однотонное покрытие выглядит дорого даже без рисунков и дополнительного декора.

14. Тонкие коричневые полоски

Лаконичные линии в кофейных и карамельных оттенках подойдут любительницам минимализма. Их можно нанести на прозрачную, молочную или бежевую основу. Дизайн остаётся неброским, но сразу приобретает осеннее настроение.

15. «Тёмная сторона Луны»

Чёрный лак становится ещё выразительнее благодаря полукруглым линиям и открытым участкам ногтевой пластины. Негативное пространство облегчает тёмный дизайн, поэтому он не кажется слишком тяжёлым. Особенно эффектно такой маникюр смотрится в матовом исполнении.

16. Матовый анималистичный принт

Леопардовые, тигровые и другие звериные узоры выглядят интереснее, если отказаться от привычного глянца. Мягкое матовое покрытие делает рисунок более глубоким и благородным. Чтобы маникюр не казался перегруженным, принт можно оставить только на одном или двух ногтях.

17. Готическое сияние

Чёрный цвет, металлические детали, мерцающие акценты и загадочные рисунки создают драматичный осенний образ. Это подходящий вариант для тех, кто любит готическую эстетику, но не хочет ограничиваться обычным однотонным покрытием.

18. Цветы в стиле ретро

Цветочные мотивы, вдохновлённые модой прошлых десятилетий, выглядят мило, немного наивно и очень уютно. К тому же это один из тех дизайнов, которые сравнительно легко повторить дома: для небольших лепестков достаточно тонкой кисти или обычной точки-дотса.

Осенний маникюр давно не ограничивается бордовым и коричневым лаком. В новом сезоне классические оттенки соседствуют с мятным цветом, металлическими переливами, ретро-цветами и смелым декором. Можно выбрать один понравившийся дизайн или объединить несколько тенденций - главное, чтобы результат соответствовал вашему настроению.

Источник фото: Instagram / @thenaillologist, @kuypernailart