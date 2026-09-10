Волосы редеют, а причина может быть совсем рядом: 7 привычек, которые вредят корням

Выпадение волос принято списывать на стресс, нехватку витаминов или сезонные изменения. Но иногда причина гораздо прозаичнее: то, что происходит с волосами каждый день. Привычная прическа, ночной пучок или очередное окрашивание способны постепенно создавать нагрузку, которую волосы и кожа головы переносят далеко не всегда.

При этом важно отличать настоящее выпадение от ломкости. Если в ванной или на одежде остаются короткие обломанные волоски, проблема может быть в поврежденном стержне волоса. А вот постоянное натяжение или воспаление кожи головы уже способно затрагивать сами волосяные фолликулы.

Тугие прически - не такая уж безобидная привычка

Гладкий хвост, тугой пучок или плотная коса выглядят аккуратно и привычно. Но если волосы день за днем натянуты в одном направлении, постепенно страдают фолликулы - это может привести к так называемой тракционной алопеции.

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Риск повышают и более сложные варианты: дреды, плотные плетения, наращивание и прически, в которых отдельные пряди постоянно находятся под натяжением. Причем совсем не обязательно ходить с такой укладкой месяцами без перерыва: значение имеет регулярность нагрузки.

Есть простой сигнал, который многие игнорируют. Если после снятия резинки кожа головы болит или появляется ощущение натяжения, прическа была слишком тугой.

А если спать с собранными волосами?

Днем хвост может казаться вполне комфортным, а ночью ситуация меняется. Несколько часов сна с туго собранными волосами превращаются в продолжительное натяжение, причем человек этого практически не замечает.

То же касается бигуди и других приспособлений, которые создают давление или тягу на волосы во время сна. Если подобная нагрузка повторяется регулярно, особенно в области висков и по линии роста волос, риск повреждения становится выше.

Наращивание тоже создает нагрузку на корни

Наращенные пряди способны выглядеть великолепно, но для волос это дополнительный вес. Особенно если собственные волосы уже ослаблены окрашиванием, осветлением или другими химическими процедурами.

Здесь имеет значение сразу несколько факторов: вес прядей, место крепления, продолжительность носки и наличие перерывов между процедурами. Чем дольше фолликулы испытывают постоянную тягу, тем выше вероятность стойкого поредения.

Утюжок и осветление могут не столько «выдернуть» волос, сколько сломать его

После неудачного окрашивания или слишком горячей укладки может показаться, что волосы вдруг начали выпадать клочьями. На самом деле часть из них просто ломается по длине.

Осветление повреждает кутикулу и структуру волоса, а высокая температура утюжка или фена усиливает повреждение. Особенно неприятным становится сочетание нескольких процедур подряд: например, осветление, выпрямление, горячая укладка и тугая прическа.

В результате волосы получают нагрузку сразу с нескольких сторон. Одни начинают ломаться, а кожа головы и корни при этом могут страдать от постоянного механического воздействия.

Иногда виновато средство, которое должно было помочь

Новый шампунь, краска или средство для укладки способны вызвать контактный дерматит кожи головы. Среди распространенных провокаторов специалисты называют компоненты красок для волос, в частности парафенилендиамин, который чаще встречается в темных красках.

Реакция не обязательно выглядит пугающе. Иногда все начинается с легкого зуда, жжения, шелушения или необычной чувствительности кожи. На этом фоне волосы могут постепенно истончаться и выпадать.

Причем подобная реакция возможна даже на средства против выпадения. В медицинской литературе описаны случаи раздражения или аллергического дерматита после наружного миноксидила и его компонентов. Получается неприятный парадокс: средство используют против поредения, а кожа головы в ответ начинает воспаляться.

Зуд и шелушение - это не просто косметическая проблема

Если кожа головы регулярно чешется, горит или шелушится, проблему лучше не откладывать на потом. При себорейном дерматите, экземе и контактном дерматите состояние кожи может ухудшаться из-за постоянного расчесывания и травмирования.

Особого внимания заслуживает сочетание нескольких симптомов: зуд, жжение, болезненность, шелушение и заметное поредение волос именно в этих участках. В такой ситуации одной сменой шампуня проблему решать не стоит.

Самая распространенная ошибка - слишком долго ждать

Некоторые виды алопеции поначалу практически незаметны. Чуть сильнее просвечивает пробор, поредели виски, по линии роста появилось больше коротких волосков - и кажется, что ничего серьезного не происходит.

Но именно ранняя реакция имеет большое значение. При постоянной тяге или длительном воспалении повреждение фолликулов может стать необратимым, тогда как на ранних этапах изменения иногда удается остановить.

Что можно изменить уже сейчас

Если есть подозрение, что волосы страдают именно из-за ухода, стоит начать с самых простых вещей. Не затягивать постоянно хвосты и пучки, не спать с туго собранными волосами, делать перерывы между травмирующими процедурами и не злоупотреблять высокой температурой при укладке.

Не менее важно прислушиваться к коже головы. Зуд, жжение или боль после новой краски, шампуня или другого средства - достаточная причина прекратить эксперимент и разобраться, что именно вызвало реакцию.

Имеет значение и характер выпадения. Равномерное поредение по всей голове может говорить об одном механизме, а волосы, редеющие преимущественно на висках, по краевой линии, в области пробора или макушки, - о другом.

Если выпадение усиливается, появляются заметные очаги, кожа болит или покрывается корками, а волосы начинают резко ломаться после окрашивания или выпрямления, лучше обратиться к дерматологу. С алопецией особенно невыгодно играть в ожидание: чем раньше найдена причина, тем больше шансов остановить процесс до серьезного повреждения фолликулов.