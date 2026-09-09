Дело в двух сантиметрах: 9 ошибок с длиной брюк, которые меняют пропорции фигуры

1. Подшивать брюки без примерки с нужной обувью

Примерка босиком кажется удобной: край хорошо виден, ничто не мешает поставить отметку. Но обувь меняет расстояние до пола и создаёт поверхность, на которую ложится ткань. У лоферов, кроссовок и ботильонов различаются высота подошвы, объём подъёма и форма задника. Поэтому брюки, аккуратно подогнанные под одну пару, с другой могут собраться спереди или открыть больше обуви, чем хотелось. Особенно заметна разница у длинных моделей со свободной штаниной, где весь эффект держится на плавном падении ткани.

На примерку перед подгибкой возьмите ту обувь, с которой планируете носить брюки чаще всего. Встаньте ровно, затем сделайте несколько обычных шагов. Удачная длина сохраняет выбранную линию и позволяет идти, не наступая на край. Если нужны и каблук, и плоская подошва, проверьте оба варианта до окончательной обработки. Небольшой компромисс возможен, пока он устраивает в движении; при большой разнице высоты практичнее выбрать для этих брюк одну основную пару. На фото длина тёмно-синих брюк согласована с невысоким устойчивым каблуком.