8 сентября 2026, 15:38

Обувь дома лучше не прятать сразу: одна привычка заметно сокращает срок ее службы

Обувь дома лучше не прятать сразу: одна привычка заметно сокращает срок ее службы

Есть одна простая привычка, которая помогает обуви дольше сохранять форму, внешний вид и свежесть: после возвращения домой не стоит сразу убирать пару в закрытый шкаф. Сначала ей нужно немного времени на воздухе. За день внутри обуви почти неизбежно скапливается влага. Даже в сухую погоду стопы потеют, а стельки и подкладка впитывают эту влагу. Осенью и зимой к ней добавляются дождь, снег и мокрый асфальт.

Если сразу закрыть влажную пару в шкафу или коробке, она будет сохнуть гораздо медленнее. Постоянная сырость постепенно сказывается на материалах: натуральная кожа может быстрее терять форму, замша и текстильная подкладка изнашиваются, а сама обувь начинает выглядеть далеко не так аккуратно, как хотелось бы.

Есть и более прозаичная проблема - запах. В теплой и влажной среде бактерии размножаются активнее, а именно они во многом становятся причиной стойкого неприятного аромата. Так что несколько часов в проветриваемом месте после носки - вовсе не лишняя предосторожность.

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Но есть важный нюанс: пытаться ускорить процесс с помощью батареи тоже не стоит. Сильный нагрев способен пересушить кожу, сделать ее жесткой, деформировать подошву и ослабить клеевые соединения.

Лучший вариант - оставить обувь сохнуть при комнатной температуре. Если пара сильно промокла, внутрь можно положить бумагу и менять ее по мере намокания. Съемные стельки при этом лучше вынуть и высушить отдельно.

И только после того, как обувь полностью просохнет, ее стоит отправлять обратно в шкаф. Несколько лишних часов на воздухе - маленькая привычка, которая может оказаться полезнее очередной попытки спасти любимую пару после того, как она уже начала портиться.

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