Помада и румяна на осень: 11 сочетаний для свежего лица

Помада красиво смотрелась в магазине, румяна давно нравятся, но вместе они почему-то делают лицо уставшим. Или макияж получается ярче, чем хотелось, хотя каждого средства совсем немного. Прежде чем откладывать неудачную покупку, попробуйте поменять ей пару: к коричневым губам добавить розовый румянец, к насыщенным ягодным подобрать более прозрачный, а к бежевым вернуть немного персикового.

Осенняя палитра даёт для этого много возможностей. Среди акцентов сезонного макияжа оказались коричневые и винные губы, мягкая растушёвка и заметный румянец. Мы собрали 11 сочетаний, от спокойных на каждый день до выразительных для вечера, и разобрали, как менять их под себя. Для начала вполне хватит косметики, которая уже есть дома.

Сначала помада, затем румяна

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Если сомневаетесь в сочетании, начните с губ. Нанесите помаду так, как собираетесь её носить: лёгким слоем, с блеском или плотнее. После этого добавляйте румяна понемногу. Рядом с уже накрашенными губами проще увидеть, сколько цвета нужно щекам.

Одинаковый оттенок у двух средств необязателен. Розовый с розовым легко сочетать, но интересные пары получаются и у винного с персиковым. Названия тоже условны: «карамель» у одного бренда может оказаться золотисто-бежевой, у другого заметно коричневой. Оценивайте цвет на лице при дневном свете. Ниже первым в каждой паре указан оттенок помады, вторым румян.

1. Розовое дерево и нежный розовый

Розовое дерево легко узнать по смеси розового и коричневого. Помада такого оттенка может выглядеть почти как собственные губы, только чуть насыщеннее. К ней подойдут румяна спокойного розового цвета, без выраженной рыжины и серебристого блеска.

Это удобная пара для утра, когда на макияж мало времени. На губах оставьте мягкое кремовое покрытие, румяна тщательно растушуйте по краям. Для глаз можно ограничиться тушью и тонкой линией коричневого карандаша у верхних ресниц.

Выбирая розовый, присмотритесь к естественному цвету губ: такой ориентир предлагают и в уроке Bobbi Brown Cosmetics. На тёмной коже более глубокий розовый может дать естественный результат, тогда как бледный пастельный будет выглядеть белёсым.

2. Розово-бежевый и персиково-розовый

Вариант для тех, кто любит неброскую помаду, но замечает, что с бежевыми губами лицо теряет выразительность. Ищите оттенок, в котором розовый хорошо различим. На щеках к нему можно добавить чуть больше тепла: румяна на границе розового и персикового.

Здесь румянец допустимо сделать заметнее, чем в первом сочетании. Удобно наносить его лёгкими касаниями, понемногу расширяя растушёвку. Губы оставьте полупрозрачными или добавьте немного блеска.

Если помада почти слилась с кожей, попробуйте карандаш, близкий к естественному цвету губ. Мягко обозначьте им контур и растушуйте внутрь. На смуглой и тёмной коже роль такого нюдового оттенка часто лучше выполняет розово-коричневый: бледный бежевый может выглядеть белёсым.

3. Пыльная роза и прохладный розовый

У пыльной розы есть лёгкая лиловая или сероватая примесь. Это более прохладное сочетание, особенно красивое рядом с серым трикотажем, тёмно-синим жакетом, серебристыми украшениями. Румяна подбирайте розовые, с небольшим уходом в лиловый.

В этой паре стоит следить за количеством серого. Если помада уже выглядит на губах пепельной, такие же приглушённые румяна могут сделать макияж тусклым. Попробуйте более чистый розовый на щеках или помаду с большей долей ягодного пигмента.

На веках достаточно тонкого слоя серо-коричневых теней. Мелкое сатиновое сияние на губах или щеках добавит света, если полностью матовое сочетание кажется слишком сухим. Для тёмной кожи можно взять насыщенный розово-лиловый и наносить его тонко.

4. Коралловый и абрикосовый

Коралловая помада вполне уместна и в сентябре. В ней соединяются розовый и оранжевый, а абрикосовые румяна добавляют мягкий тёплый оттенок. Особенно интересно такая пара выглядит с оливковой рубашкой, бежевым тренчем или джинсовой курткой.

На каждый день удобен коралл в полупрозрачной текстуре. Для щёк возьмите румяна, которые после растушёвки оставляют абрикосовый цвет без плотной светлой основы. На смуглой коже слишком молочный оттенок может выделяться сильнее, чем хочется.

Если результат кажется чересчур оранжевым, начните с замены румян на персиково-розовые. Или выберите коралловую помаду, в которой больше розового. Глаза можно слегка подчеркнуть бронзовыми тенями, оставив брови привычного естественного цвета.

5. Терракотовый и розовый персик

Терракота напоминает обожжённую глину: красновато-коричневый оттенок с тёплой оранжевой примесью. Он хорошо подходит для выразительного осеннего макияжа, но вместе с рыжими румянами и большим количеством бронзера может дать избыток одного цвета.

Добавьте к такой помаде румяна, в которых персиковый смешан с розовым. На губах останется глубокий тёплый оттенок, а щёки будут выглядеть более румяными. Дополнять эту пару бронзером стоит уже после того, как вы оценили результат целиком.

Чтобы носить терракоту днём, нанесите небольшое количество помады и распределите по губам пальцем или кистью. Для более чёткой формы возьмите карандаш близкого оттенка. Если оранжевая примесь вам не нравится, ищите терракотовый с большей долей красного или розово-коричневого.

6. Карамельный и розово-коричневый

Карамельная помада бывает светлой медово-бежевой и более глубокой, похожей на ириску. Для этой пары выбирайте оттенок, который сохраняет на лице видимый цвет губ. Румяна понадобятся розово-коричневые, с хорошо заметной розовой составляющей.

Получится мягкий тёплый макияж, который легко дополнить коричневой тушью и небольшим количеством золотистых теней. Помаду можно взять с влажным финишем, а румяна с матовым или едва заметным сатиновым: контраст текстур сделает результат интереснее.

На более тёмной коже попробуйте карамельную помаду с коричневым карандашом, растушёванным к центру губ. Если же оттенок выглядит жёлтым или непривычно бледным, стоит примерить соседний, с розовой примесью. Наращивать слой неподходящей помады обычно бессмысленно: её цвет станет ещё заметнее.

7. Какао и приглушённый розовый

В отличие от золотистой карамели, какао здесь более нейтральный или прохладный коричневый. У него может быть лёгкая розоватая примесь. Такая помада даёт возможность попробовать макияж в духе 1990-х, сохранив мягкие линии и небольшое количество косметики.

К ней подойдут розовые румяна без сильного персикового оттенка. Растушуйте их по краям чистой кистью, чтобы на щеке не оставалось отдельного яркого пятна. Для глаз можно выбрать тонкую коричневую стрелку или немного теней вдоль ресниц.

Если помада кажется тяжёлой, промокните губы салфеткой и при желании добавьте каплю прозрачного блеска. Необязательно сразу отказываться от коричневого: в тонком слое он выглядит иначе. Но если даже так губы кажутся серыми, попробуйте какао с более заметным розовым пигментом.

8. Классический красный и бежево-розовый

Красная помада сама по себе даёт достаточно цвета, поэтому для щёк удобно начать со спокойного бежево-розового. Его интенсивность подбирайте по коже: румянец должен быть различим после растушёвки, даже если в упаковке оттенок кажется довольно насыщенным.

Сначала накрасьте губы, затем добавьте немного румян и посмотрите на лицо целиком. Плотный слой тонального крема для этой пары необязателен. Если хочется выровнять отдельные участки, можно обойтись точечной коррекцией.

Для дневного варианта достаточно туши. Для вечернего добавьте стрелку или тонкое сияние на веках. Если красная помада слишком заметна для вашего настроения, распределите её полупрозрачно: пару с румянами при этом можно сохранить.

9. Малиновый и прозрачный розовый

Малиновый оттенок выбирайте, когда хочется яркого макияжа без коричневых и кирпичных тонов. В этой паре важен чистый ягодно-розовый цвет губ. Румяна могут быть близкими по оттенку, но на щеках их стоит растушевать до гораздо более лёгкого покрытия.

Начните с небольшого количества средства. Жидкие или кремовые румяна удобно сначала распределить на тыльной стороне чистой руки, затем набрать на кисть. Так проще избежать яркого пятна, которое придётся долго исправлять.

Для глубокого тона кожи имеет смысл взять насыщенные малиновые румяна и нанести их тонко. Прозрачность покрытия зависит от растушёвки: яркое средство в упаковке вполне может дать лёгкий румянец. Для глаз подойдут тушь и немного нейтральных теней; малиновую помаду можно оставить главным цветным акцентом.

10. Сливовый и розово-лиловый

Сливовая помада отличается от малиновой большей долей фиолетового. Её можно сочетать с розово-лиловыми румянами: после растушёвки они должны давать розоватый румянец, в котором лишь немного заметна прохлада.

Для повседневного макияжа удобнее начать с полупрозрачного сливового оттенка. Наберите немного помады на кисть и распределите по всей поверхности губ, сохраняя их естественную форму. Насыщенность можно прибавить вторым тонким слоем.

Если сочетание выглядит слишком сиреневым, замените румяна более чистыми розовыми. А если цвет лёг неровно и подчеркнул сухие участки губ, снимите покрытие, нанесите немного бальзама и дайте ему впитаться. Перед повторным макияжем промокните излишки. Светлые сиреневые румяна с плотной белой основой особенно внимательно проверяйте на смуглой коже.

11. Винный и приглушённый персиковый

Самая неожиданная пара в подборке. К глубокой винной помаде можно подобрать мягкие персиковые румяна. Такое сочетание показывала визажист Анна Прядка в практическом уроке Beauty Insider: оно хорошо иллюстрирует, почему совпадение оттенков необязательно.

Для первого знакомства с этой парой возьмите винный без сильного фиолетового оттенка, а персиковый без яркой оранжевой примеси. На светлой коже начните с тонкого слоя румян; на более тёмной возьмите глубокий персиковый или абрикосовый, который не оставляет белёсого следа.

Для вечера можно сделать губы более насыщенными и аккуратно обозначить контур. Если тёмная помада кажется непривычной, нанесите её тонко и оставьте лёгкий блеск. Деликатные румяна позволят спокойно оценить новый цвет губ, не усложняя весь макияж сразу.

Как понять, что сочетание вам подходит

Отойдите от зеркала на расстояние вытянутой руки. Вблизи легко увлечься ровностью контура и пропустить, что румян стало слишком много. Посмотрите на лицо при дневном свете, по возможности в той одежде, с которой собираетесь носить макияж.

Если результат не нравится, меняйте по одному элементу. Сначала уменьшите количество румян. Затем, если нужно, возьмите румяна другого оттенка или нанесите помаду тоньше. Так вы поймёте, что именно мешало: оттенок, плотность покрытия или их сочетание.

Для заметных пор и неровностей можно выбрать румяна без крупных блёсток. Если кремовая текстура сдвигает тональное покрытие, наносите её прижимающими движениями, без растирания, или попробуйте сухую. Подходящая текстура зависит от кожи и остального макияжа, возраст сам по себе не обязывает отказываться от любимого средства.

Не нужно собирать все 11 пар в косметичке. Возьмите любимую помаду и попробуйте два варианта румян: привычный и один из предложенных. Возможно, с персиковым вам понравится дневной вариант, а с ягодным захочется накраситься вечером. Это простой способ получить больше от уже знакомой косметики.

Удачную пару можно повторять с разной насыщенностью. Сегодня оставить едва заметный цвет на губах, завтра сделать контур чётче, в выходные добавить блеск. Когда оттенки нравятся вам вместе, ежедневный макияж становится проще: остаётся решить, сколько цвета хочется именно сегодня.