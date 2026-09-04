Тот самый ирис, который хочется слушать снова: 4 необычных парфюма на осень

Ирис давно считается одной из самых выразительных и ценных нот в парфюмерии. Но если при слове «ирис» вспоминается исключительно сухая косметическая пудра, пора взглянуть на эту ноту по-новому. Современные композиции показывают ирис с совершенно разных сторон. Он может быть прохладным и почти мыльным, сухим и древесным, сливочно-сладким или даже темным, дымчатым. Именно за эту способность меняться ирис снова привлекает внимание.

Prada Infusion d’Iris - когда хочется чистоты и спокойной элегантности

Начать стоит с варианта, который раскрывает ирис максимально чисто и сдержанно. В Prada Infusion d’Iris нет ощущения тяжелой пудры или приторного десерта: нота звучит прохладно, свежо и слегка мыльно.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Зеленые оттенки гальбанума, мандарина и нероли делают композицию светлее. В глубине появляются кедр, ветивер и бензоин, добавляя аромату объем, но не перегружая его.

Получается очень аккуратное и собранное звучание. Это хороший вариант для тех, кому нравятся тонкие ароматы без чрезмерной сладости и навязчивого цветочного шлейфа.

Prada Iris Cèdre - ирис становится суше и смелее

Если хочется оставить характер ириса, но добавить ему больше силы, стоит обратить внимание на Iris Cèdre. Здесь кедр выходит на первый план и заметно меняет настроение композиции.

Ирис становится суше и строже, а ветивер, ладан и бензоин добавляют древесно-смолистую глубину. Нероли разбавляет эту серьезность легким акцентом, благодаря чему аромат не уходит в слишком темную сторону.

По сравнению с Infusion d’Iris этот вариант звучит выразительнее и менее чисто. Но сладости здесь по-прежнему немного - скорее подойдет тем, кто любит сочетание древесины, ладана и ириса.

Dior Addict Purple Glow - немного малины, ванили и больше характера

Совсем иначе ирис раскрывается в Dior Addict Purple Glow. Здесь он оказывается рядом с засахаренной малиной, ванилью и мускусом, превращаясь в более современную и сладкую композицию.

Малина добавляет аромату сочности и делает ирис заметнее, но не превращает его в обычный фруктовый аромат. Слегка пудровая цветочная нота сохраняет элегантность и не позволяет сладости выйти на первый план.

Ваниль делает звучание кремовым, а мускус продлевает послевкусие. В итоге получается насыщенный цветочно-фруктовый аромат с интересным контрастом - сладкий, но не приторный.

Maison Margiela Celestial Whispers - самый необычный вариант

А вот Celestial Whispers показывает ирис с совершенно неожиданной стороны. Вместо привычной легкости здесь появляется дымчатый, глубокий характер благодаря сочетанию мирры и ладана.

Постепенно аромат переходит в мягкую базу из бурбонской ванили, мускуса и виргинского кедра. Ваниль не пытается перетянуть внимание на себя, а скорее сглаживает смолистые и древесные оттенки.

Это унисекс-композиция с заметной многослойностью. Сначала сильнее ощущаются ладан и мирра, затем аромат становится мягче и кремовее.

Если классический пудровый ирис кажется слишком предсказуемым, именно Celestial Whispers может оказаться самым интересным знакомством с этой нотой. Здесь от привычного образа ириса остается совсем немного - и в этом как раз его привлекательность.