Пилатес или йога: внешне похожи, а работают с телом совершенно по-разному

Йога и пилатес действительно легко перепутать. Коврик, плавные движения, спокойный темп - со стороны кажется, будто разница только в названии. Но стоит начать заниматься, и становится понятно: эти практики по-разному работают с телом и преследуют разные цели. Особенно заметна разница, когда речь идет о спине, гибкости и контроле движений.

Йога - гораздо больше, чем физические упражнения

У йоги очень древняя история. В Индии она развивалась как целая система практик, в которой физические упражнения помогали подготовить тело к длительной медитации. Поэтому здесь внимание уделяется не только движениям, но и внутреннему состоянию, расслаблению и эмоциональному равновесию.

Асаны часто требуют удерживать определенное положение тела. Такая статика помогает постепенно развивать гибкость, выносливость и способность расслабляться даже тогда, когда мышцы испытывают нагрузку.

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Пилатес появился значительно позже - в начале XX века. Его создал Джозеф Пилатес, разрабатывавший собственную систему упражнений для восстановления и укрепления тела.

Здесь акцент совсем другой: анатомия, биомеханика, контроль движений и правильное положение позвоночника.

Главное отличие - в том, как работают мышцы

В пилатесе мышцы постоянно включены в работу. Движения выполняются медленно и контролируемо, причем особое внимание уделяется так называемому центру силы - мышцам живота, поясницы и тазового дна.

Иными словами, задача не просто выполнить упражнение, а удерживать тело в правильном положении на протяжении всего движения.

В йоге подход чаще строится вокруг поз и их удержания. Мышцы работают в статическом режиме, а само упражнение нередко направлено на растяжение и увеличение подвижности.

Дыхание тоже имеет значение

Есть разница и в дыхательных техниках.

В йоге часто используется брюшное дыхание, которое помогает расслабиться и переключиться в более спокойное состояние. Дыхательные практики вообще занимают в йоге заметное место.

В пилатесе чаще применяется латеральное, или реберное, дыхание. Живот при этом остается слегка подтянутым, а вдох направляется в боковые и задние отделы грудной клетки. Такой подход помогает сохранять контроль над корпусом во время упражнений.

А что с оборудованием?

Для занятий йогой много инвентаря не требуется. Обычно достаточно коврика, а блоки и ремни используются как дополнительные помощники.

С пилатесом все интереснее. Помимо упражнений на коврике существуют специальные тренажеры - например, реформер, кадиллак и стул. В них используются пружины и сопротивление, благодаря чему можно точнее контролировать нагрузку и движение.

Так что же выбрать?

Все зависит от того, чего хочется добиться от занятий.

Пилатес делает акцент на контроле тела, работе мышц-стабилизаторов и поддержании правильного положения позвоночника. Йога дает больше возможностей для развития гибкости и одновременно помогает сосредоточиться на дыхании и расслаблении.

При этом выбирать что-то одно вовсе не обязательно. Эти практики вполне могут дополнять друг друга.

Пилатес помогает лучше контролировать движения и стабилизировать позвоночник, а йога добавляет гибкости и помогает научиться расслабляться. Вместе они могут дать более разностороннюю работу с телом.

Тем, кто только начинает, можно попробовать пилатес, чтобы освоить работу с мышцами-стабилизаторами. Другой вариант - начать с хатха-йоги и постепенно понять, какие движения и нагрузки подходят именно вам.