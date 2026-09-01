Почему ребёнок вдруг не хочет в школу: 7 признаков скрытого стресса после каникул

Ещё вчера ребёнок спокойно гулял, играл и строил планы, а при одном упоминании школы вдруг портится настроение. Утром невозможно поднять с кровати, перед выходом начинает болеть живот, а фраза «завтра в школу» заканчивается слезами или вспышкой раздражения.

Первое объяснение взрослых часто бывает простым: разленился за каникулы.

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Но дело далеко не всегда в лени. Возвращение в школу после длинного отдыха действительно может стать для ребёнка источником сильного стресса. Меняется режим дня, снова появляются оценки и домашние задания, приходится привыкать к учителям, одноклассникам и требованиям. Особенно тревожным бывает начало учебного года, если ребёнок переходит в новый класс или школу.

Американская психологическая ассоциация отмечает, что возвращение к занятиям само по себе может быть стрессовым периодом: детей беспокоят неизвестность, новые учителя, одноклассники и сложность будущей учёбы.

Один раз сказать «не хочу в школу» - совершенно нормально. Но есть признаки, на которые родителям стоит обратить внимание.

1.По утрам неожиданно начинает что-нибудь болеть

«Болит живот», «тошнит», «голова тяжёлая», «я плохо себя чувствую».

Причём самое странное - в выходные ребёнок выглядит совершенно здоровым.

Это вовсе не обязательно симуляция. Тревога у детей действительно способна проявляться физически: головной болью, дискомфортом в животе, тошнотой, усталостью и другими неприятными ощущениями. Такие жалобы особенно характерны для эмоционально обусловленного избегания школы.

Разумеется, повторяющиеся боли сначала стоит обсудить с врачом, чтобы исключить медицинскую причину.

Насторожить должно совпадение: симптомы регулярно усиливаются перед школой и заметно уменьшаются дома, вечером пятницы или во время выходных.

2.Вечером перед школой ребёнок становится другим

Воскресный вечер внезапно превращается в самое тяжёлое время недели.

Ребёнок становится раздражительным, молчаливым, плачет из-за мелочей, спорит или тревожно спрашивает:

«А завтра точно надо идти?»

Особенно показательно, если подобное поведение появилось именно перед окончанием каникул. Специалисты отмечают, что эмоциональные реакции, связанные со школой, действительно могут усиливаться вечером перед учебной неделей и после длительных перерывов.

Здесь полезнее спросить не «что опять случилось?», а:

«Что в завтрашнем дне тебя беспокоит больше всего?»

Ответ может оказаться совершенно неожиданным.

3.Ребёнок плохо засыпает именно в учебные дни

Летом он засыпал спокойно, а теперь бесконечно просит воды, ещё пять минут листает телефон, вспоминает срочные дела и никак не может уснуть.

Проблемы со сном - один из возможных признаков детской тревоги. У младших детей могут появляться ночные пробуждения и кошмары, у школьников и подростков - трудности с засыпанием и постоянная усталость утром.

Конечно, после каникул свою роль играет и сбившийся режим. Поэтому лучше не ждать первого учебного утра, а постепенно возвращать привычное время сна заранее.

4.Самые простые школьные разговоры вызывают раздражение

«Не спрашивай».

«Мне всё равно».

«Ненавижу школу».

Если ещё недавно ребёнок спокойно рассказывал об одноклассниках, а теперь старается закончить любой разговор о школе, это повод присмотреться внимательнее.

За подобной реакцией может скрываться не нежелание учиться как таковое, а вполне конкретная проблема:

- конфликт с одноклассниками;

- страх перед учителем;

- боязнь плохих оценок;

- трудности с определённым предметом;

- травля;

- ощущение, что ребёнок «хуже всех»;

- страх оказаться без друзей.

Американская академия педиатрии рекомендует при школьном избегании обсуждать именно возможные причины - включая страх неудачи, буллинг и проблемы школьной среды.

Поэтому вопрос «Почему ты не хочешь учиться?» иногда слишком общий.

Попробуйте конкретнее:

«Есть ли в школе человек, которого тебе неприятно встречать?»

Или:

«Какой момент школьного дня тебе хотелось бы убрать?»

5.Утренние сборы превращаются в настоящую битву

Одно дело - поворчать, что хочется поспать ещё десять минут.

Совсем другое - если ребёнок плачет, отказывается одеваться, закрывается в комнате, не хочет выходить из машины возле школы или испытывает настоящую панику у дверей класса.

Такое поведение специалисты относят к возможным проявлениям так называемого школьного избегания - ситуации, когда сильные эмоции мешают ребёнку посещать занятия. Причём ребёнок может прекрасно понимать, что школа нужна, и даже хотеть туда ходить, но тревога оказывается сильнее.

Именно поэтому фраза «прекрати спектакль» здесь особенно неудачна.

Для ребёнка происходящее вполне реально.

6.Меняется аппетит, настроение и привычное поведение

Стресс редко ограничивается одной фразой «не хочу в школу».

Родители могут заметить, что ребёнок:

- стал значительно раздражительнее;

- чаще плачет;

- хуже концентрируется;

- ест заметно больше или меньше;

- перестал интересоваться привычными занятиями;

- избегает друзей;

- постоянно выглядит уставшим.

По отдельности эти признаки ещё ничего не доказывают. Но если несколько изменений появились одновременно с возвращением в школу, их лучше не списывать на «характер».

Изменения сна, аппетита, поведения, концентрации и желание избегать привычных занятий действительно входят в число признаков детской тревоги и чрезмерного стресса.

7.После окончания уроков ребёнку неожиданно становится лучше

Утром - живот болит, слёзы и «я никуда не пойду».

После школы - словно ничего не произошло.

Или симптомы заметно ослабевают в субботу, воскресенье и на каникулах.

Такой контраст особенно важен. Специалисты детских служб психического здоровья отмечают, что связанные со школой симптомы могут усиливаться перед учебными днями и уменьшаться в выходные и во время каникул.

Это не означает, что ребёнок обязательно страдает тревожным расстройством. Но это хороший повод попробовать выяснить, что именно в школьной ситуации вызывает напряжение.

Что делать родителям

Главное - не превращать каждый тяжёлый школьный день в расследование.

Вместо «Ты просто ленишься» полезнее начать с признания эмоции:

«Я вижу, что тебе сейчас тяжело. Давай попробуем понять почему».

Дальше стоит искать конкретику. Не «как школа?», на что легко получить привычное «нормально», а:

«Что сегодня было самым неприятным?»

«А что оказалось легче, чем ты ожидал?»

«Есть ли что-то, чего ты особенно боишься завтра?»

Если тревожит неизвестность - новый класс, кабинет или учитель, - ребёнку может помочь заранее увидеть школу, узнать расписание и понять, как будет выглядеть первый день. Психологи также советуют поддерживать ребёнка, но не закреплять постоянное избегание пугающей ситуации: задача взрослых - постепенно помочь ему почувствовать, что он способен с ней справиться.

И ещё один простой способ облегчить сентябрь - не требовать мгновенного возвращения к идеальному режиму.

Первые недели после каникул сами по себе являются периодом адаптации.

Когда уже стоит обратиться за помощью

Нервничать перед первым учебным днём нормально.

UNICEF подчёркивает: первое «не хочу идти в школу» ещё не повод для тревоги - большинству детей требуется некоторое время на адаптацию.

Но помощь специалиста стоит рассмотреть, если страх становится очень сильным или усиливается, ребёнок регулярно пропускает занятия, тревога мешает обычной жизни либо проблемы со сном, питанием и настроением не проходят.

Начать можно с разговора с классным руководителем, школьным психологом или семейным врачом/педиатром. NHS рекомендует обращаться за профессиональной помощью, когда тревога становится стойкой и начинает мешать повседневной жизни ребёнка.

Самое важное - помнить: ребёнок, которому трудно идти в школу, не обязательно пытается добиться разрешения остаться дома.

Иногда своим «не хочу» он говорит совсем другое:

«Мне страшно».

«Я не справляюсь».

«Там происходит что-то, о чём мне трудно рассказать».

И услышать эту разницу иногда гораздо важнее, чем вовремя собрать портфель.