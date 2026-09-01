Базилик, мандарин и немного дерзости: 3 аромата для тех, кто любит свежесть

Сладкие и приторные ароматы подходят далеко не всем. Иногда хочется чего-то более легкого - свежего, зеленого, с легкой горчинкой и ощущением только что сорванных трав. Именно здесь особенно интересно раскрывается базилик. Его аромат трудно назвать скучным. Свежерастертый базилик дает парфюму динамичное звучание, а в сочетании с цитрусовыми нотами создает ощущение чистоты, энергии и теплого отпуска. В подборке - три аромата, в которых эта необычная нота играет заметную роль.

Guerlain Aqua Allegoria Mandarine Basilic - цитрусовый отпуск во флаконе

Флакон Aqua Allegoria сложно спутать с чем-либо другим. В этой композиции сначала звучат клементин, горький апельсин и цветок апельсина, а затем на первый план выходят мандарин, базилик и дикая ромашка.

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Цитрусовая свежесть постепенно становится мягче, уступая место сандаловому дереву и кристаллической амбре. Получается аромат, который легко представить на отдыхе в теплой стране.

Одна из пользовательниц признается, что возвращалась к нему три раза подряд. Особенно впечатляет сочетание базилика и свежевыжатого мандаринового сока - звучит так, будто зелень только что размяли в ладонях.

«В свои 39 лет у меня довольно выраженный вкус в парфюмерии, и я редко поддаюсь мимолетным трендам. Я определенно избегаю приторных, сладких нот, стремясь к классу и утонченности в аромате. Aqua Allegoria Mandarine Basilic - это композиция, к которой я регулярно возвращаюсь. Меня действительно впечатляет способность Guerlain передать аромат базилика, размятого в руках, и свежевыжатого мандаринового сока».

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin - тот самый случай, когда меньше значит больше

Минималистичный флакон Jo Malone появился еще в 1999 году, и композиция до сих пор выглядит вполне актуально. Здесь базилик встречается с лаймом, мандарином и бергамотом, создавая яркое, но не слишком тяжелое начало.

В сердце появляются базилик, тимьян, ирис и сирень. Постепенно аромат становится спокойнее, а в шлейфе остаются ветивер и пачули.

Это хороший вариант для тех, кому нравятся сдержанные композиции без излишней сладости. А еще он подойдет поклонникам классики и минимализма - без парфюмерных спецэффектов, но с характером.

Один из пользователей, цитируемых в материале, описывает его особенно точно:

«Если вы любите цитрусовые ароматы, но не слишком резкие, а с легкой кислинкой и травяными нотками, то есть немного сухие, я рекомендую попробовать этот аромат. Я от него в восторге!»

Hermès Eau de Basilic Pourpre - зеленый флакон с характером

У Hermès подход оказался чуть более пряным. Eau de Basilic Pourpre выпустили в 2022 году, а его узнаваемая зеленая бутылочка вполне соответствует содержанию.

Верхняя нота построена вокруг горьковатого бергамота. Затем раскрывается сочетание базилика и герани, а через несколько часов композиция становится более пряной - в ней появляются пачули.

Аромат задуман достаточно универсальным: его можно носить днем, а можно выбрать для вечерней встречи с подругами. Зеленая свежесть здесь сочетается с пряностью, благодаря чему композиция звучит смело, но при этом остается сбалансированной.

Базилик в парфюмерии вообще способен на большее, чем кажется. Он может быть цитрусовым и искристым, сухим и травяным или более пряным - все зависит от соседних нот.