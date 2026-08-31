Если вы не хотите кардинальных перемен, эти 6 цветов волос - лучший выбор.

Конец лета - это то время, когда хочется что-то изменить в прическе, но не обязательно сразу же прибегать к кардинальным переменам.

После нескольких месяцев пребывания на солнце, в море и под палящим солнцем волосы часто выглядят суше, тусклее или приобретают нежелательные оттенки. Поэтому вместо полного перекрашивания идеальным решением может стать переходный оттенок.

От прохладных, блестящих оттенков брюнетки до мягких блондинистых и приглушенных медных тонов - вот 6 оттенков, которые идеально подойдут для переходного периода между летом и осенью.

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1. Глянцевый кофе со льдом

Если у вас сейчас светло-коричневые волосы, попробуйте покрасить их на один-два тона темнее и холоднее. Такого эффекта можно добиться и без стойкой краски, например, с помощью маски, содержащей пигмент, если вы хотите сначала попробовать.

2. Светлая замша

Этот цвет идеально подходит для блондинок, которые хотят смягчить свой летний оттенок, не делая волосы слишком темными. На Джиджи Хадид более темная основа смешана с тщательно выполненным балаяжем , создавая многомерный эффект, который сохраняет летнее настроение, но при этом выглядит достаточно теплым и изысканным для осени.

3. Кофе с карамельными нитями

Если вы предпочитаете теплые коричневые оттенки, это один из самых красивых вариантов. Каштаново-коричневая основа сочетается с карамельными прядями, рассеянными по волосам, словно «ленты». В результате волосы приобретают больше объема, блеска и подвижности.

4. Нежный золотистый блонд

Светлый оттенок волос Беллы Хадид, пожалуй, один из лучших для конца лета. Темные корни плавно переходят в золотистые тона.

5. Нежный кофе

Если вы ищете естественный, мягкий и очень здоровый оттенок брюнетки, то «брюнетка-мишка» - один из самых простых в уходе. Цвет волос Хейли Бибер сочетает в себе слегка холодные и слегка теплые тона, создавая эффект «бархата». Несколько очень светлых прядей вокруг лица могут придать ему еще больше объема.

6. Темно-медный

Если вам хочется немного больше разнообразия, но не классического темно-красного, попробуйте «жженую умбру» - теплый, но приглушенный медный оттенок. В отличие от насыщенных красных тонов, которые мы видели в последние годы, этот оттенок мягче и гораздо легче вписывается в естественный образ.