6 трендов маникюра, которые мы увидим повсюду этой осенью

Осень приносит с собой более глубокие, темные и уютные оттенки, но тренды маникюра 2026 года не ограничиваются классическим бордовым цветом. В этом сезоне есть место как для ярких цветов, так и для очень естественного маникюра, металлических деталей и несколько более неожиданных сочетаний.

Вот шесть тенденций, которые, как ожидается, будут наиболее заметны этой осенью:

1. Полуночно-синий

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Если черный цвет кажется вам слишком насыщенным, но вы хотите чего-то столь же элегантного, идеальным вариантом станет темно-синий. Он почти черный, но не совсем, и выглядит роскошно и шикарно. Помимо классического маникюра на всю длину ногтей, этот оттенок также прекрасно смотрится во французском маникюре на длинных ногтях или в дизайне для коротких ногтей.

2. Металлическое золото

В этом сезоне металлические детали будут очень популярны, и золото занимает первое место в этом списке. От полностью золотых ногтей до французского маникюра с металлическим эффектом или небольших золотых деталей - существует множество способов его использования.

3. Ногти должны быть максимально естественными.

На другом конце спектра находятся «голые ногти» - короткие, аккуратные и естественной формы. Идея заключается не в том, чтобы ногти выглядели ненакрашенными, а в том, чтобы подчеркнуть их естественный вид с помощью очень светлого оттенка и матового покрытия.

4. Темно-сливовый

Бордовый - классический осенний цвет, но в этом году его могут сменить на глубокие сливовые оттенки. Это насыщенные, темные цвета, идеально подходящие для прохладных месяцев. Они элегантны и отлично смотрятся как днем, так и вечером.

5. Дизайн ногтей в шоколадно-коричневых тонах

Шоколадно-коричневый был одним из трендовых цветов прошлого сезона. Этой осенью тренд развивается и переходит к нейл-арту в шоколадных оттенках: это могут быть точки, цветы, французский маникюр или графические детали. Идея заключается в том, что коричневый используется не только как основной цвет, но и как основа для более интересных дизайнов. Одно из самых красивых сочетаний - это также шоколадно-коричневый со светло-голубым.

6. Lejla, но в осеннем варианте.

Фиолетовый цвет обычно ассоциируется с весной, но в этом году он также проникает в холодное время года. Секрет в оттенке: не яркий, пастельный фиолетовый, а более мягкий, слегка приглушенный, напоминающий цвета нежных осенних свитеров. Его можно использовать по всей поверхности ногтя или только на французском маникюре для более минималистичного результата.