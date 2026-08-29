Три аромата, которыми хочется укутаться: французский рецепт уютной осени

Осенью парфюм хочется выбирать почти как свитер: чтобы он был теплым, уютным и создавал вокруг приятное облако. Именно поэтому в холодный сезон особенно хорошо раскрываются насыщенные композиции с кофе, ванилью, специями и сладкими фруктовыми нотами.

Есть в таких ароматах что-то очень домашнее. Один напоминает чашку крепкого кофе с вишней, другой - ванильный десерт с персиком, третий переносит в небольшой паб с деревянной мебелью и запахом ирландского кофе.

Black Opium Over Red от Yves Saint Laurent

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Этот аромат будто создан для тех, кто любит кофе с характером. В нем сочная вишня встречается с сицилийским мандарином, а затем композиция становится глубже: появляются жасмин, горький апельсиновый цвет и ноты черного чая.

Главное здесь - кофейный шлейф. В финале звучат свежемолотые кофейные зерна, мадагаскарская ваниль и сладкий пачули. Получается насыщенно, соблазнительно и довольно выразительно.

Одна из пользовательниц после почти годового перерыва снова купила этот парфюм и призналась, что вновь в него влюбилась. По ее словам, аромат помогает выделиться из толпы и приносит немало комплиментов.

Boss The Scent For Her Absolute от Hugo Boss

Здесь кофе звучит мягче и слаще. Первым появляется многоцветочный мед в сочетании с сочным персиком, а затем к композиции присоединяется свежесваренный эспрессо.

В шлейфе остаются ваниль и цитрусовый ветивер. Аромат раскрывается постепенно, поэтому его характер меняется в течение нескольких часов.

Один из пользователей описал композицию как восточную ваниль с легкой перечной нотой, сладким персиком и теплым запахом жареного кофе. Причем, по его впечатлению, аромат получился выразительным, но не тяжелым - подходящим и для прохладной, и для теплой погоды.

Coffee Break от Maison Martin Margiela

Третий вариант - для тех, кому нравится сама атмосфера кофейной паузы. Здесь к свежесваренному кофе добавили специи, лаванду, ваниль и теплые древесные оттенки.

В начале ощущаются молотый черный перец, цветок апельсина и сладкий пачули. В сердце - лаванда, кофе, заваренный в теплом молоке, а также бобы тонка, бензоин и циприол. Завершают композицию ваниль, кедр и цитрусовый ветивер.

У этого аромата настроение особенно уютное. Его легко представить рядом с любимой книгой, теплым пледом и долгим вечером дома.

Один из пользователей описал впечатление еще живее: загородный паб с деревянной стойкой и кожаными диванами, запах ирландского кофе, рома и виски, а из открытого окна доносится аромат вересковых пустошей, смешанный с легкой табачной нотой.

Три совершенно разных композиции, но настроение у них общее: тепло, кофе и желание никуда не торопиться. Именно за это осенние ароматы и любят - иногда одного пшика достаточно, чтобы привычный день стал немного уютнее.