11 стрижек для женщин около 60, которые визуально сбрасывают лет десять

Около 60 внешность часто меняется не резко, а деталями. Лицо может оставаться красивым, ухоженным, выразительным, но привычная стрижка вдруг начинает работать против него: корни лежат плоско, нижняя линия волос тянет черты вниз, сухие концы делают образ уставшим, а слишком тяжёлая чёлка закрывает взгляд.

Хорошая стрижка не меняет возраст в паспорте и не обещает чудес. Зато она умеет очень заметно менять впечатление. Если правильно расположить объём, открыть глаза, облегчить линию у подбородка, убрать прозрачные концы и добавить мягкое движение у лица, образ становится свежее, легче и дороже. Иногда именно это и даёт тот самый эффект, когда женщина выглядит так, будто сбросила несколько лет без радикальных перемен.

1. Лифтинг-боб с объёмом у затылка

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Лифтинг-боб хорош тем, что работает сразу с несколькими зонами: затылком, шеей, овалом и профилем. Мягко приподнятая форма сзади визуально вытягивает силуэт, делает шею аккуратнее и убирает ощущение тяжёлых волос, которые просто лежат по бокам лица.

Главное, чтобы стрижка не была жёсткой. Слишком плотная «шапочка» может выглядеть старомодно, особенно если волосы уложены неподвижно. Нужна мягкая округлость, лёгкий объём, чистый край и естественное движение. Тогда боб выглядит свежо, ухоженно и очень по-взрослому красиво.

2. Боб ниже подбородка с диагональной прядью

Боб ниже подбородка, хороший вариант для женщин, которые хотят обновиться, но боятся слишком короткой длины. Такая стрижка не режет лицо по самой сложной линии и не подчёркивает нижнюю часть. Наоборот, она создаёт мягкую вертикаль и помогает лицу выглядеть собраннее.

Диагональная прядь у лица здесь особенно важна. Она уводит взгляд к глазам и скулам, смягчает контур и добавляет образу движения. Лучше, если эта прядь будет достаточно длинной и лёгкой, чтобы её можно было увести набок или вписать в общую форму.

3. Пикси-боб с длинными висками

Пикси-боб часто даёт очень заметный омолаживающий эффект, потому что убирает лишнюю тяжесть и открывает шею. При этом он не выглядит слишком коротким, если оставить длину у лица и мягкие височные пряди.

Длинные виски сохраняют женственность и помогают красиво обрамить скулы. Объём на макушке визуально вытягивает лицо, а аккуратный затылок делает силуэт более современным. Такая стрижка особенно хороша, когда волосы стали хуже держать форму и длинная длина уже не украшает, а утомляет образ.

4. Воздушная чёлка-шторка

Чёлка-шторка может обновить почти любую стрижку. Она не закрывает лицо глухой линией, а мягко расходится в стороны, открывает взгляд и делает черты менее жёсткими. Около 60 это часто работает намного лучше, чем плотная прямая чёлка.

Важно, чтобы шторка была лёгкой и достаточно длинной. Слишком короткая чёлка может требовать постоянной укладки и быстро терять форму. А удлинённая версия красиво соединяется с боковыми прядями, смягчает лоб, подчёркивает глаза и не делает лицо закрытым.

5. Лоб до ключиц с мягкими слоями у лица

Лоб до ключиц подходит тем, кто не хочет короткую стрижку. Длина остаётся женственной, но уже не тянет образ вниз так сильно, как волосы ниже плеч. После 60 это особенно важно: слишком тяжёлая длина иногда добавляет усталости даже красивому лицу.

Мягкие слои у лица помогают открыть скулы и сделать форму легче. Они не должны начинаться слишком высоко и превращаться в резкую лесенку. Лучший вариант, плавные пряди от подбородка или чуть ниже, которые красиво двигаются и не забирают у волос плотность.

6. Итальянский боб

Итальянский боб выглядит дорого почти всегда, если правильно адаптирован под лицо. У него есть объём, плотность и мягкая форма, но нет ощущения тяжёлой салонной укладки. Волосы выглядят живыми, густыми и ухоженными.

Для женщин около 60 это один из самых удачных вариантов, если хочется освежить лицо и при этом не потерять элегантность. Итальянский боб красиво смотрится с жакетами, пальто, серьгами, мягким макияжем. Он не пытается сделать образ девичьим, он делает его более собранным и светлым.

7. Бикси с мягкой макушкой

Бикси, это стрижка между бобом и пикси. Она короче классического боба, но мягче обычной пикси. Именно поэтому она часто хорошо работает около 60: убирает тяжесть, открывает шею, добавляет высоту сверху, но не выглядит резкой.

Главное условие, мягкая макушка и пряди у лица. Если верх слишком короткий, стрижка может стать жёсткой. Если оставить немного длины, волосы получают движение, лицо выглядит открытее, а образ становится более современным без ощущения, что женщина специально «молодится».

8. Средняя длина с face-framing layers

Средняя длина с прядями у лица, один из самых деликатных способов освежить образ. Волосы остаются достаточно длинными, но перестают висеть одним тяжёлым полотном. Лицо получает мягкую рамку, а взгляд становится более открытым.

Пряди у лица лучше начинать не слишком высоко. Если первый слой начинается около скул или подбородка, он красиво подчёркивает черты и не делает концы тонкими. Такая стрижка особенно хороша для тех, кто не готов к короткой длине, но хочет увидеть в зеркале более лёгкую версию себя.

9. Мягкий шэг без рваных концов

Шэг может сильно освежить лицо, если сделать его спокойно и грамотно. Он добавляет движение, воздух и лёгкую небрежность, которая часто выглядит моложе слишком идеальной укладки. Но около 60 особенно важно не уходить в рваные, тонкие концы.

Хороший мягкий шэг держит форму. Слои есть, но они не превращают волосы в хаос. Нижний край остаётся достаточно плотным, чёлка не закрывает глаза, а пряди у лица выглядят живо. Такая стрижка хорошо подходит волосам с естественной волной и тем, кто не любит слишком гладкие формы.

10. Удлинённая пикси с боковой чёлкой

Удлинённая пикси с боковой чёлкой открывает лицо, шею и линию скул. Это одна из тех стрижек, которые могут сделать образ заметно бодрее уже за счёт силуэта. Верхняя часть даёт объём, а чёлка смягчает лоб и красиво ведёт внимание к глазам.

Чтобы стрижка не выглядела слишком строгой, лучше оставить мягкую длину сверху и не выстригать виски чрезмерно коротко. Такая пикси должна выглядеть женственно, чуть свободно и дорого. Тогда она не добавляет резкости, а наоборот, делает лицо свежее.

11. U-срез до плеч с длинными слоями

U-срез до плеч, вариант для тех, кто хочет сохранить длину. В центре волосы остаются чуть длиннее, по бокам линия плавно поднимается. За счёт этого низ выглядит мягче и живее, чем при тяжёлой прямой линии.

Длинные слои у лица добавляют свежести без резкой смены образа. Они помогают открыть скулы, убрать ощущение тяжёлого полотна и сделать волосы более подвижными. Главное, не начинать слои слишком высоко и не прореживать концы слишком сильно. Тогда длина остаётся красивой, а образ становится легче.

Что чаще всего добавляет возраст

Самая частая ошибка, слишком плоская макушка и тяжёлый низ. Когда объёма сверху нет, а вся масса волос собирается у подбородка и плеч, лицо может выглядеть уставшим. Даже хорошая длина начинает тянуть черты вниз.

Вторая ошибка, сухие прозрачные концы. Их часто жалко убирать, потому что длина отращивалась годами. Но именно такие концы сильнее всего выдают усталость волос. Плотный срез почти всегда выглядит моложе и дороже, чем сохранённая длина без формы.

Третья ошибка, глухая чёлка. Она может закрыть взгляд, утяжелить верхнюю часть лица и сделать образ более строгим. Около 60 чаще выигрывают мягкие варианты: боковая чёлка, шторка, диагональная прядь или лёгкое обрамление у лица.

Что сказать мастеру

Лучше не просить просто «омолаживающую стрижку». Это слишком общее пожелание, и каждый мастер может понять его по-своему. Гораздо точнее сказать, что вы хотите открыть взгляд, добавить мягкий объём сверху, облегчить нижнюю часть лица и сохранить плотность концов.

Можно сформулировать так: нужна стрижка, которая визуально освежает лицо, не расширяет низ, не закрывает глаза и хорошо лежит после обычной сушки. Хочу мягкие пряди у лица, плотный край и без сильной филировки по нижней линии.

Ещё важно показать мастеру, как волосы лежат без укладки. Если они быстро теряют объём, пушатся, распадаются на тонкие пряди или сами падают вперёд, это нужно учитывать до стрижки, а не пытаться исправлять потом каждый день феном.

Около 60 стрижка уже не просто вопрос длины. Она влияет на всё впечатление: насколько лицо выглядит открытым, насколько волосы кажутся плотными, насколько образ смотрится современно и ухоженно.

Самые удачные варианты не выглядят искусственно молодёжными. Они просто убирают лишнюю тяжесть, добавляют свет у лица, подчёркивают глаза и помогают волосам снова работать на внешность. Иногда именно такая спокойная, точная форма визуально сбрасывает больше, чем новый цвет или сложная укладка.