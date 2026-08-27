Не только для пляжа: как носить модную авоську осенью 2026 года

Еще недавно сетчатая сумка казалась исключительно летней вещью. Ее брали на пляж, складывали туда фрукты с рынка, носили с льняным платьем и сандалиями - а с наступлением сентября убирали подальше вместе с соломенными шляпами.

Но осенью 2026 года авоська неожиданно остается в гардеробе. Только теперь она выглядит иначе: плотнее, аккуратнее, чаще появляется в коже, замше, хлопковом шнуре и текстиле, а вместо пляжного образа соседствует с пальто, трикотажем, лоферами и джинсами.

Главный вопрос здесь не в том, модная ли сетчатая сумка. Гораздо важнее другое: как носить ее осенью так, чтобы она выглядела частью городского образа, а не случайно прихваченной хозяйственной сумкой.

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Хорошая новость - перестраивать весь гардероб ради нее не придется. Достаточно правильно выбрать модель и не усложнять сочетания.

1.С тренчем: самый простой способ перенести авоську в осень

Тренч сам по себе делает образ собранным. Поэтому рядом с ним сетчатая сумка уже не выглядит пляжной - наоборот, добавляет немного расслабленности.

Лучше всего здесь работают модели среднего размера из плотного хлопкового шнура, кожи или комбинированного материала. Слишком мягкая сетка с огромными ячейками может растягиваться и быстро возвращать аксессуару хозяйственный вид.

По цвету проще всего начать с черного, шоколадного, темно-коричневого, бордового или молочного.

С чем носить: прямые джинсы, брюки, тонкий джемпер, рубашка, лоферы, балетки или закрытые мюли.

Готовый образ: бежевый тренч + белая рубашка + прямые джинсы + коричневые лоферы + темная сетчатая сумка.

Это хороший вариант для тех, кому тренд нравится, но экспериментировать слишком сильно не хочется.

2.С пальто: контраст, который делает образ интереснее

Осенью одежды становится больше и она становится тяжелее визуально: шерсть, плотный трикотаж, кожа, замша. Именно на таком фоне легкая сетчатая фактура особенно хорошо заметна.

Длинное прямое пальто и авоська относятся будто к разным гардеробам. Но в этом и есть смысл сочетания.

Лучше не брать слишком маленькую декоративную модель - рядом с объемной верхней одеждой она может потеряться. Средний шоппер или мягкая сумка с плотным плетением смотрятся гармоничнее.

Готовый образ: серое пальто + тонкий черный свитер + широкие брюки + лоферы + бордовая плетеная сумка.

Если комплект кажется слишком строгим, именно авоська может убрать ощущение, будто вы собирались на важную встречу два часа.

3.С замшей и кожей: самый осенний вариант

Сетчатая сумка особенно хорошо работает рядом с материалами, которые выглядят плотными и матовыми.

Замшевая куртка, кожаный жакет или сапоги создают нужный контраст. Сумка при этом становится легкой фактурной деталью, а не главным модным заявлением.

Здесь особенно красивы глубокие осенние оттенки: шоколадный, коньячный, бордовый, темно-зеленый, сливовый.

Если хочется купить одну модель именно на осень, лучше посмотреть в сторону кожи, замши или плотного текстиля. Они легче вписываются в сезон, чем белая хлопковая сетка.

Готовый образ: замшевая куртка + белая футболка + темные широкие брюки + балетки или лоферы + шоколадная сетчатая сумка.

Главное - не добавлять к этому еще слишком много заметных деталей. Когда уже есть замша и необычная сумка, остальной образ можно оставить очень простым.

4.С трикотажным платьем: чтобы наряд не выглядел слишком старательным

Осенью трикотажные платья снова становятся одним из самых простых решений. Надел - и комплект практически готов.

Но иногда такое платье вместе с аккуратной сумкой и обувью выглядит слишком правильным. Сетчатая сумка немного снижает градус нарядности и делает образ живее.

Для города лучше выбирать модель с внутренним чехлом. Во-первых, это практичнее. Во-вторых, содержимое сумки не становится частью образа - особенно если внутри лежат ключи, косметичка, таблетки и чек из супермаркета.

Готовый образ: шоколадное платье миди + светлый тренч + лоферы + молочная плетеная сумка.

Такой вариант хорошо подходит и для работы без строгого дресс-кода, и для прогулки, и для встречи вечером.

5.С джинсами и джемпером: вариант, который не требует подготовки

Самый полезный тренд - тот, который можно надеть с вещами, уже лежащими в шкафу.

С джинсами авоська работает именно так.

Прямые или широкие джинсы, простой свитер, рубашка, кардиган, короткая куртка - практически любой спокойный повседневный комплект выдержит сетчатую сумку.

Здесь можно позволить себе чуть более необычную модель: крупное плетение, деревянные детали, комбинированную кожу, декоративную ручку.

Но лучше придерживаться простого правила: если сумка заметная, остальные аксессуары пусть будут спокойными.

Готовый образ: синие джинсы + серый джемпер + короткая куртка + черные лоферы + бордовая авоська.

Такой комплект выглядит современно, но не требует ощущения, что вы специально «собирали модный образ».

Как выбрать авоську, которая не выглядит хозяйственной

Здесь есть несколько деталей, которые решают почти все.

Плотное плетение. Чем лучше сумка держит форму, тем легче она выглядит городским аксессуаром.

Внутренний чехол. Особенно удобны модели с тканевым мешком или подкладкой. Они практичнее и не выставляют содержимое напоказ.

Спокойный цвет. Для осени проще всего носить черный, шоколадный, бордовый, молочный, темно-зеленый и графитовый.

Нормальные ручки. Тонкая сетка, которая режет плечо под весом содержимого, быстро перестает казаться хорошей покупкой.

Материал. Кожа, замша, плотный хлопковый шнур и качественный текстиль обычно выглядят собраннее, чем очень тонкая растягивающаяся сетка.

Что лучше не класть в такую сумку

Технически авоська способна вместить очень многое. Практически - именно здесь часто заканчивается вся ее привлекательность.

Если набить сетчатую сумку бутылкой воды, большим зонтом, косметичкой, зарядкой, документами, шарфом и еще парой покупок, она вытянется и начнет выглядеть совершенно иначе.

Помидоры тоже лучше оставить для настоящей хозяйственной авоськи.

Если вы привыкли носить с собой половину квартиры, удобнее выбрать плетеный шоппер с плотной основой или модель с внутренней сумкой.

Кому этот тренд можно спокойно пропустить

Авоська не обязана нравиться всем.

Если вам важны жесткая форма, застежка, несколько внутренних отделений и возможность положить ноутбук, обычная сетчатая сумка вряд ли станет любимой.

Не стоит покупать ее только потому, что она снова появилась в модных подборках.

Лучше выбрать вещь похожего настроения: мягкий плетеный тоут, кожаную сумку с перфорацией или вместительную модель с фактурным плетением.

Смысл тренда не в том, чтобы заставить себя полюбить авоську. Он скорее напоминает, что привычные вещи иногда можно увидеть совершенно по-новому.

Что выбрать первым

Если нужна самая универсальная модель, смотрите на темную сетчатую сумку среднего размера с внутренним чехлом.

Если хочется более расслабленного варианта, подойдет хлопковая или текстильная авоська молочного или коричневого цвета.

Если нужна вещь именно на осень, лучше всего работает кожаное, замшевое или плотное комбинированное плетение.

Если вы носите с собой много вещей, выбирайте плетеный шоппер с плотным дном и подкладкой, а не классическую тонкую сетку.

Авоська осенью 2026 года интересна не потому, что вдруг превратилась в обязательную покупку. Она хороша другим: способна немного оживить самый простой комплект из пальто, джинсов и джемпера.

А хорошие тренды как раз так и работают. Не заставляют менять весь шкаф, а дают возможность посмотреть на привычные вещи чуть иначе.

Где смотреть: Mango, Massimo Dutti, COS, Arket, Reserved, Zara, H&M, LIME, Love Republic, 12 Storeez, Gate31, Studio 29.