Хватит бордо: 11 маникюров, которые будут носить вместо него этой осенью

Каждую осень происходит одно и то же. Ленты заполняются бордовым, винным, шоколадным и всеми оттенками, которые будто заранее договорились выглядеть красиво рядом с пальто, кофе и пасмурным небом. Это по-прежнему работает, спорить бессмысленно, но в какой-то момент хочется увидеть что-то свежее. Не очередную вариацию на тему темного лака, а цвета и фактуры, которые тоже выглядят по-осеннему, но не так предсказуемо.

Хорошая новость в том, что сезон уже предлагает замену. Вместо привычного бордо в моду заходят баклажан, яркий синий, абрикосовый джем, сливочное масло, фисташковое молоко и сложные металлические текстуры. Осень становится не мрачнее, а интереснее. Собрали 11 маникюров, которые легко могут стать новой любимой идеей, если от винной классики уже немного устали.

1. Баклажан

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Если хочется темного оттенка, но бордо уже немного надоел, баклажан становится почти идеальной заменой. В нем есть глубина, насыщенность и тот самый осенний характер, но выглядит он свежее и современнее. Это не фиолетовый в лоб и не сливовый лак из прошлого, а плотный, дорогой оттенок с холодным подтоном.

Лучше всего баклажан смотрится в глянце. Тогда цвет становится более глубоким и словно уходит внутрь покрытия. На коротких ногтях он выглядит собранно и элегантно, на миндале чуть драматичнее. Если хочется совсем чистого эффекта, достаточно однотонного покрытия без всякого дизайна. Сам цвет уже делает всю работу.

2. Синий Кляйна

Яркий насыщенный синий осенью выглядит неожиданно и именно поэтому так цепляет взгляд. Он моментально выделяется на фоне привычной винной и коричневой палитры, но не кажется летним. В нем есть плотность, графичность и почти художественный характер.

Синий Кляйна любит простоту. Чем меньше лишних деталей, тем сильнее он работает. Особенно красиво он смотрится на коротком мягком квадрате или аккуратном овале. Можно оставить его в чистом глянце или попробовать очень тонкий микрофренч на молочной базе, если хочется менее прямолинейного варианта. В любом случае этот цвет выглядит смело и очень собранно.

3. Tomato red

Не винный, не алый, не классический красный. Tomato red выглядит живее, теплее и чуть моднее привычной красной базы. У него есть сочность спелого помидора, легкая солнечность и тот самый эффект, когда маникюр сразу освежает весь образ.

Особенно хорош такой оттенок в начале осени, когда лето еще не до конца ушло, а темные покрытия кажутся слишком тяжелыми. На коротких ногтях tomato red выглядит очень чисто, на более длинных превращается почти в fashion-акцент. Если не хочется ничего выдумывать, просто однотонный томатный лак и идеальный блеск уже дают отличный результат.

4. Абрикосовый джем

Мягкий теплый оттенок, который балансирует между оранжевым, персиковым и карамельным. В нем нет летней кислотности и нет осенней тяжести. Поэтому абрикосовый джем отлично вписывается в межсезонье, когда хочется чего-то уютного, но не скучного.

Такой цвет красиво смотрится как в полупрозрачной версии, так и в более плотном покрытии. На светлой коже он дает деликатный теплый акцент, на загорелой смотрится еще сочнее. Его можно оставить соло или сочетать с одним акцентным ногтем в молочной базе, золотистой точке или тонкой янтарной линии. Очень приятный оттенок, который редко надоедает.

5. Butter yellow

Желтый давно перестал быть только летней историей. Butter yellow, то есть мягкий сливочно-желтый, выглядит гораздо спокойнее, чище и дороже ярких солнечных вариантов. Это тот редкий оттенок, который одновременно заметный и деликатный.

Он особенно хорош на коротких ногтях и в очень аккуратной форме. Не требует никакого сложного дизайна, потому что весь его шарм в цвете и в нежности. Лучше избегать слишком холодного подтона. Нужен именно теплый, сливочный, чуть кремовый оттенок, который будет напоминать масло, ванильный крем или шелковую ткань в мягком свете.

6. Pistachio milk

Фисташковое молоко выглядит спокойнее и интереснее, чем обычный зеленый. Это приглушенный кремовый оттенок с легкой зеленой нотой, который дает ощущение чистоты, свежести и ухоженности. Он не спорит с одеждой, не выглядит слишком ярко, но при этом сразу выделяется на фоне всех привычных осенних решений.

Такой маникюр особенно хорошо смотрится в минималистичной подаче. Короткий мягкий квадрат, аккуратный овал, глянцевый финиш и ничего лишнего. Если хочется немного усложнить идею, можно добавить очень тонкий молочный френч или микроскопические серебряные акценты. Но и без них pistachio milk выглядит очень красиво.

7. Изумруд

Изумрудный маникюр всегда смотрится роскошно, но этой осенью он ощущается особенно актуальным. Это хороший выбор для тех, кому хочется насыщенного оттенка, но бордо и шоколад уже не вызывают прежнего восторга. Изумруд дает глубину, выразительность и тот самый драгоценный эффект, который сложно не заметить.

На коротких ногтях лучше всего работает чистое однотонное покрытие. На более длинных можно попробовать cat eye или мягкий перелив, который подчеркнет глубину цвета. Очень красиво изумруд выглядит рядом с золотыми украшениями, темным трикотажем, молочными рубашками и черными вещами. Он сразу делает весь образ чуть дороже.

8. Терракота

Терракота как будто собрала в себе все, за что любят осень, но без банальности. В ней есть тепло глины, корицы, сухих листьев и теплого кирпичного оттенка, который смотрится очень живо. Это более мягкая и менее очевидная альтернатива винным и коричневым покрытиям.

Терракотовый маникюр хорошо смотрится и на коротких, и на средних ногтях. Его можно сделать плотным и глянцевым, а можно выбрать чуть более дымчатый вариант. Особенно красиво он раскрывается в теплых образах, рядом с бежевым, молочным, карамельным и оливковым. Если хочется осени, но без стандартного набора, терракота почти беспроигрышна.

9. Graphite liquid metal

Если обычный темный маникюр уже не удивляет, жидкий графитовый металл выглядит куда интереснее. Это не блестки и не откровенный хром, а гладкая металлическая поверхность с глубоким графитовым отливом. В нем есть футуристичность, но при этом он остается вполне носибельным.

Лучше всего liquid metal смотрится на простой форме, где ничто не отвлекает от эффекта покрытия. Мягкий квадрат или миндаль подойдут идеально. Такой маникюр хорошо работает как полноценный fashion-акцент, поэтому одежду и украшения можно оставить спокойными. Он сразу выглядит так, будто человек не просто выбрал красивый лак, а точно знает, что сейчас смотрится современно.

10. Fawn print

Олений принт, или fawn print, это более мягкий и изящный родственник леопарда и черепахи. Узор напоминает шкуру олененка, с теплыми карамельными, молочными и шоколадными пятнами. Он выглядит нежнее, чем хищные принты, и при этом не теряет характер.

Лучше всего такой дизайн смотрится как акцент, а не на всех десяти ногтях. Например, два или четыре ногтя с принтом плюс молочная, карамельная или кофейная база на остальных. Так рисунок выглядит деликатнее и дороже. Этот вариант особенно понравится тем, кто хочет чего-то необычного, но не слишком кричащего.

11. Crystal Candy

Если минимализм надоел и хочется, чтобы маникюр немного сиял, Crystal Candy выглядит очень вовремя. Это прозрачная, молочная или нежно-розовая база с маленькими цветными кристаллами, которые напоминают карамельные драже, конфеты или драгоценные капли.

Здесь важна мера. Красота этого тренда именно в легкости. Не нужно превращать ногти в витрину со стразами. Достаточно нескольких небольших камней на каждом ногте или даже акцентов только на двух пальцах. Лучше всего работают чистые, словно конфетные оттенки, розовый, голубой, лимонный, сиреневый, мятный. Такой маникюр сразу поднимает настроение и отлично смотрится в ленте.

Осень не обязана каждый раз выглядеть одинаково. Да, бордо, вино и шоколад никуда не денутся, но это не значит, что других красивых вариантов не существует. Наоборот, сейчас особенно интересно смотреть в сторону неожиданных оттенков, мягких молочных цветов, драгоценных тонов и необычных фактур.

Если хочется совсем безопасный, но свежий выбор, стоит присмотреться к баклажану, терракоте и изумруду. Если настроение на что-то более заметное, прекрасно сработают синий Кляйна, tomato red и graphite liquid metal. А если нужен маникюр, который точно не затеряется в общей ленте, тогда лучше сразу идти к fawn print или Crystal Candy. В этом сезоне осень явно решила быть не скучной.