Из лета в осень: 11 маникюров, которые хочется сделать прямо сейчас

Конец августа каждый год немного сбивает настройки. Летние неоны уже выглядят так, будто чемодан после отпуска до сих пор не разобран, но уходить с головой в бордо, темный шоколад и октябрьскую драму пока тоже не хочется. Между этими крайностями как раз и находится самый интересный маникюр сезона.

В нем остаются прозрачность, блеск и легкость лета, а цвета становятся глубже и спокойнее. Ягодные оттенки напоминают вино, голубой выцветает до денима, зеленый уходит в оливу, а привычный хром перестает ослеплять и начинает мягко мерцать. Мы собрали 11 идей, которые особенно хорошо смотрятся именно сейчас, когда календарь уже намекает на осень, а погода еще не готова с ним соглашаться.

1. Сангрия-желе

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Полупрозрачный ягодно-винный маникюр выглядит гораздо легче классического бордо. Цвет остается глубоким, но сквозь него будто проходит свет, поэтому ногти напоминают темное стекло, вишневый леденец или бокал сангрии на солнце. Очень удачный вариант для тех, кому уже надоели молочные и розовые покрытия, а к плотным осенним оттенкам пока не лежит душа.

Лучше всего такой эффект получается в два или три тонких слоя. Покрытие должно оставаться немного прозрачным, иначе вся красота желейной текстуры исчезнет. Особенно выразительно сангрия смотрится на коротком овале, мягком квадрате и аккуратном миндале средней длины. Дополнительный дизайн ей почти не нужен, достаточно идеального глянца.

2. Шоколадный френч с эффектом кошачьего глаза

Обычный коричневый френч выглядит спокойно и довольно предсказуемо. Магнитное сияние полностью меняет его характер. На кончиках появляется тонкая световая полоса, которая двигается вместе с рукой и делает шоколадный оттенок объемным, будто он подсвечен изнутри.

Основу лучше оставить молочной, бежевой или полупрозрачно-розовой. Сам френч не должен быть слишком широким, особенно на коротких ногтях. Красивее смотрится тонкая линия цвета какао, темного ириса или кофе с золотистым отблеском. Такой маникюр уже выглядит по-осеннему, но не перегружает образ и спокойно сочетается даже с легкой одеждой.

3. Дымчатая лаванда

Яркий сиреневый постепенно уступает место более сложному серо-лиловому оттенку. В нем меньше сладости и больше тумана, поэтому маникюр выглядит сдержанно, но совсем не скучно. При разном освещении цвет может казаться то прохладным серым, то приглушенным фиолетовым.

Дымчатая лаванда особенно хороша на коротких ногтях и мягком квадрате. С глянцевым покрытием она выглядит чисто и дорого, с матовым становится более бархатистой и осенней. Этот оттенок прекрасно уживается с серебряными украшениями, серым денимом, молочными рубашками и первым тонким трикотажем. Никаких рисунков добавлять не обязательно, сложного цвета уже достаточно.

4. Приглушенная олива

Фисташковый и салатовый останутся в летних подборках, а в новый сезон перейдет более спокойная олива. В ней могут появляться серые, травяные или легкие горчичные ноты. Главное, чтобы цвет не был слишком ярким и не напоминал канцелярский маркер.

Оливковый маникюр особенно уверенно смотрится на коротких ногтях. Он хорошо сочетается с мягким квадратом, аккуратным овалом и совсем небольшой длиной. Можно покрыть все ногти одним оттенком или оставить один молочный ноготь с тонкой оливковой линией. Золотистая точка, маленькая дуга у кутикулы или едва заметная полоска тоже будут уместны, но крупный декор здесь скорее помешает.

5. Выцветший деним

Джинсовый синий в конце лета выглядит естественнее яркого кобальта и интереснее привычного темно-синего. Нужен именно припыленный, слегка выгоревший оттенок, напоминающий старые любимые джинсы. Он легко вписывается в повседневный гардероб и не требует подбирать одежду под маникюр.

Деним красиво выглядит и в плотном глянцевом покрытии, и в полупрозрачной версии. На длинном миндале цвет становится заметнее, на коротком квадрате выглядит спокойнее и практичнее. Для более сложного варианта можно добавить очень тонкий молочный френч или сделать один ноготь на полтона светлее. А вот буквальные швы, карманы и имитацию джинсовой ткани лучше оставить в прошлом.

6. Черепаховый маникюр

Черепаховый узор возвращается почти каждую осень, но каждый раз выглядит немного иначе. Сейчас он становится прозрачнее и легче. Янтарная база, карамельные разводы и темные пятна будто находятся под слоем стекла, а не нарисованы поверх плотного коричневого покрытия.

Необязательно переносить узор на все десять ногтей. Два или четыре черепаховых акцента можно соединить с шоколадным, медовым или прозрачным маникюром. Такой прием делает дизайн спокойнее и позволяет рассмотреть рисунок. Особенно красиво черепаховый эффект смотрится на миндале и овале средней длины, где для переходов цвета остается достаточно места.

7. Янтарный velvet cat eye

Магнитный маникюр давно перестал быть только темной полосой на черном фоне. Янтарная версия выглядит мягче, теплее и гораздо современнее. Свет рассеивается по ногтю, создавая эффект бархата, расплавленного меда или камня, внутри которого застыло золотистое сияние.

Для конца августа лучше выбирать не слишком темную базу. Подойдут карамельный, медный, коньячный и теплый коричневый. Световой блик можно собрать по центру или распределить так, чтобы сияла почти вся поверхность ногтя. На короткой длине такой маникюр выглядит особенно аккуратно, потому что движение света заменяет любой дополнительный декор.

8. Мягкий хром цвета шампанского

Зеркальный хром постепенно уступает место более деликатному сиянию. Покрытие цвета шампанского не отражает все вокруг, а дает тонкий жемчужный отблеск. В одних ракурсах ногти кажутся молочными, в других появляется теплая золотистая дымка.

Основа может быть бежевой, розоватой или почти прозрачной. Чем тоньше слой хромовой пудры, тем дороже выглядит результат. Такой маникюр подходит практически любой форме и длине, но особенно хорош на коротком мягком квадрате и естественном миндале. Он спокойно переживет смену летних платьев на жакеты и не будет выглядеть слишком нарядным в обычный будний день.

9. Soap nails и glass nails на коротком мягком квадрате

После сложных оттенков глазам иногда нужен отдых. Чистый полупрозрачный маникюр с влажным стеклянным блеском как раз дает это ощущение. Ногти выглядят ухоженными, гладкими и почти голыми, будто на них осталась только капля прозрачного масла.

Главное здесь не рисунок, а аккуратная форма и ровное покрытие. Подойдет прозрачная розовая, молочная или бежевая база без заметной плотности. Финиш должен быть очень глянцевым и объемным. Лучше всего soap nails и glass nails смотрятся на коротком мягком квадрате с чуть сглаженными углами. Это тот случай, когда маникюр незаметен издалека, но вблизи хочется рассматривать руки.

10. Осенняя аура

Летняя аура обычно строилась вокруг розового, желтого, голубого и ярко-зеленого. К концу августа цвета становятся глубже. В центре ногтя может появиться размытое пятно эспрессо, карамели, вишни, приглушенного красного или теплого терракотового оттенка.

Красивее всего смотрятся мягкие переходы без четкой границы. Цвет должен словно растворяться в молочной или прозрачной базе. Для каждого ногтя можно использовать один оттенок или собрать спокойную палитру из кофе, вина и карамели. Длинные ногти для такого дизайна необязательны. На коротком овале небольшая аура выглядит даже аккуратнее и не превращается в слишком заметный рисунок.

11. Золото и серебро на прозрачной базе

Правило, по которому золото и серебро нельзя носить вместе, уже давно никто особенно не соблюдает. В маникюре эта свобода выглядит особенно удачно. Тонкие металлические линии, маленькие фрагменты фольги или двойной микрофренч делают прозрачную основу интереснее, но не перегружают ее.

Лучше выбирать очень деликатный декор. Например, провести по одному краю ногтя серебряную линию, а по другому золотую, добавить две тонкие дуги или оставить на прозрачной базе несколько неровных металлических штрихов. Такой маникюр не требует одинаковых украшений на руках и легко сочетается и с серебром, и с золотом. Главное, не превращать его в праздничное конфетти.

Переходный маникюр не обязан быть компромиссом между двумя сезонами. Самые красивые идеи конца августа как раз появляются там, где летняя прозрачность встречается с более глубокими осенними оттенками. Можно выбрать винное желе, оставить только легкое жемчужное сияние или перейти к янтарю и шоколаду, не дожидаясь первых холодных дней.

При выборе референса стоит обращать внимание не только на цвет. Для сангрии важна прозрачность, для мягкого хрома тонкость сияния, для черепахового узора глубина слоев, а для магнитных покрытий расположение блика. Один и тот же оттенок может выглядеть совершенно по-разному, поэтому хороший маникюр в этом сезоне решают именно детали.