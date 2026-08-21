Горошек осенью 2026: 5 современных сочетаний даже для тех, кто никогда не любил этот принт

С горошком у многих сложные отношения. Он кажется слишком романтичным, напоминает платья из прошлого или вызывает ощущение, что к нему обязательно нужны каблуки, маленькая сумочка и какая-нибудь особенно женственная прическа.

Но осенью 2026 года этот принт предлагают носить совсем иначе. Не как главную тему образа, а почти как обычную полоску или клетку: с джинсами, спортивными куртками, свободными брюками, грубоватой обувью и даже другими рисунками.

И это хорошая новость для тех, кто годами проходил мимо вещей в горошек. Покупать новое платье «потому что тренд» совершенно необязательно. Иногда достаточно иначе надеть старую юбку или начать с одного небольшого аксессуара.

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Главное правило простое: современным горошек делает не сам рисунок, а вещи, которые находятся рядом с ним.

1.Рубашка или брюки в горошек: носите принт как обычную базу

Самая распространенная ошибка - увидеть горошек и сразу представить платье. На практике гораздо проще начать с вещи привычного кроя: свободной рубашки, прямых брюк, юбки миди или топа.

Такая одежда легче вписывается в гардероб, потому что не требует строить вокруг принта целый образ.

Особенно хорошо работают черно-белый, темно-синий с белым, шоколадный с кремовым и бордовый с молочным. Чем спокойнее цветовая гамма, тем меньше ощущение ретро.

Размер рисунка тоже имеет значение. Мелкий и средний горошек проще сочетать с повседневными вещами. Очень крупные круги сразу становятся главным акцентом, поэтому рядом с ними лучше оставить максимально простой крой.

Например, рубашку в мелкий горох можно носить почти так же, как однотонную.

Добавьте прямые джинсы, свободные брюки или простую юбку. Сверху при необходимости - жакет, тренч или короткую куртку.

Готовый образ: рубашка в черно-белый горошек + прямые темные джинсы + лоферы + однотонная кожаная сумка.

Здесь важно не усиливать ретро-настроение другими очевидно романтичными деталями. Рюши, банты, пышная юбка, жемчуг и горошек одновременно могут выглядеть слишком нарочито.

Если принт уже заметный, остальному гардеробу можно позволить быть спокойным.

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2.Добавьте спортивную вещь: она сразу делает горошек современнее

Если юбка или платье в горошек кажутся слишком «правильными», попробуйте сделать ровно противоположное ожидаемому - добавить что-нибудь спортивное.

Это один из самых простых способов убрать из принта излишнюю романтичность.

Необязательно надевать настоящий спортивный костюм. Иногда достаточно белых кедов, свитшота, бомбера, поло или простой ветровки.

Контраст работает именно потому, что вещи принадлежат к разным стилям. Классический рисунок перестает выглядеть нарядным, а спортивная одежда, наоборот, становится чуть интереснее.

Особенно удобно использовать этот прием с юбкой миди.

Та самая юбка в горошек, которую раньше хотелось сочетать с блузкой и туфлями, совершенно иначе выглядит со свободной футболкой и кедами.

Готовый образ: юбка миди в горошек + серый или молочный свитшот + белые кеды + небольшая сумка через плечо.

Еще один вариант - брюки в горошек с однотонной футболкой и короткой спортивной курткой.

И здесь есть приятный практический момент: возможно, покупать ничего вообще не придется. Иногда достаточно достать старую вещь из шкафа и заменить привычные лодочки на кеды.

Осенью вместо футболки можно добавить тонкий трикотаж, а кеды заменить лоферами или ботильонами на невысоком каблуке.

Главное - не превращать весь комплект в спортивный. Одной-двух таких деталей обычно достаточно.

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3.Начните с аксессуара, если целая вещь в горошек кажется слишком заметной

Не каждый тренд обязан начинаться с покупки платья.

Если горошек нравится на других, но на себе кажется слишком активным, попробуйте самый безопасный вариант - один небольшой аксессуар.

Платок, сумка, балетки, шарф или даже ремень могут добавить принт в гардероб без ощущения, что теперь весь образ должен под него подстраиваться.

Именно аксессуары особенно хорошо работают с базовыми комплектами.

Представьте черные брюки, белую рубашку и балетки в мелкий горошек. Или однотонное платье с небольшим платком в горох на шее или ручке сумки.

Вещи остаются привычными, но комплект уже выглядит интереснее.

Для осени особенно удобны платки. Их можно завязать на шею, волосы или сумку, а если настроение изменилось - снять за десять секунд.

Есть только одно правило: лучше один заметный аксессуар в горошек, чем сразу три.

Балетки, сумка и платок с одинаковым рисунком редко выглядят современно. Комплект становится слишком старательно собранным.

Готовый образ: молочная рубашка + черные прямые брюки + балетки в мелкий горошек + гладкая черная сумка.

Если хочется цвета, вместо черно-белого можно выбрать бордовый, шоколадный, темно-синий или темно-зеленый вариант.

Так горошек становится небольшим акцентом, а не заявлением на весь день.

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4.Смешивайте горошек с другим принтом - но не совсем случайно

Полоска плюс горошек? Леопард плюс горошек? Цветы и горох одновременно?

Еще несколько лет назад многие автоматически сказали бы «нет». Сейчас именно такие сочетания часто выглядят интереснее всего.

Но здесь есть тонкая граница между продуманной эклектикой и ощущением, что вещи встретились случайно.

Поэтому лучше использовать простой принцип: у разных принтов должен быть хотя бы один общий цвет.

Например, черно-белый горошек хорошо соседствует с черно-белой полоской. Коричневый - с леопардом в теплой гамме. Бордовый - с цветочным рисунком, в котором повторяется тот же оттенок.

Второе правило - один рисунок желательно сделать спокойнее другого.

Если горошек крупный и контрастный, второй принт пусть будет мелким. Если цветы яркие и заметные, горошек лучше выбрать небольшой.

Так глазу есть за что зацепиться, но комплект не превращается в соревнование узоров.

Самый простой способ попробовать этот прием - оставить один принт на одежде, а второй перенести на аксессуар.

Например, рубашка в горошек и леопардовые балетки.

Или юбка в горох и полосатый тонкий джемпер.

Готовый образ: юбка в мелкий черно-белый горошек + тонкий джемпер в широкую черно-белую полоску + простые черные балетки.

Если такое сочетание все равно кажется слишком смелым, сверху можно добавить однотонный жакет или тренч. Он визуально разделит принты и успокоит образ.

Где смотреть: Mango, Zara, COS, Arket, Massimo Dutti, & Other Stories, Reserved.

5.Комплект в горошек: иногда много принта выглядит спокойнее, чем немного

Звучит парадоксально, но готовый комплект в одном рисунке часто проще носить, чем пытаться подобрать верх к юбке или брюкам в горошек.

Топ и юбка, рубашка и брюки, жакет и юбка - если рисунок одинаковый, они воспринимаются почти как единая вещь.

В этом случае уже не нужно искать сложные сочетания.

Главное - оставить обувь, сумку и верхнюю одежду спокойными.

Особенно красиво смотрятся комплекты свободного кроя. Они меньше напоминают ретро-костюм и лучше вписываются в современный гардероб.

Если принта кажется слишком много, есть простой прием: надеть сверху однотонный жакет, тренч, джинсовую или кожаную куртку.

Она визуально разделит рисунок.

Готовый образ: свободная рубашка и брюки в мелкий горошек + простые балетки или лоферы + однотонная сумка.

Для вечера можно заменить обувь на мюли или слингбэки.

А вот сочетать такой комплект еще и с обувью в горох обычно не стоит. Пусть принт остается главным элементом, а не заполняет каждый сантиметр образа.

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Какой горошек проще всего носить

Если хочется попробовать тренд, но нет желания превращать это в отдельный модный проект, ориентируйтесь прежде всего на масштаб рисунка.

Мелкий горошек выглядит спокойнее всего. Он подходит для рубашек, юбок, платьев и брюк и легко сочетается с однотонной одеждой.

Средний горошек заметнее и хорошо работает на платьях, юбках миди и топах.

Крупный горох практически всегда становится главным акцентом. Здесь лучше выбирать простой крой и отказаться от лишнего декора.

Не менее важен цвет.

Черно-белый вариант остается классикой, но осенью 2026 особенно интересно выглядят более мягкие сочетания: шоколадный и кремовый, бордовый и молочный, темно-синий и белый, оливковый и бежевый.

Они легче вписываются в осенний гардероб и не так сильно напоминают ретро.

Что чаще всего делает горошек старомодным

Проблема обычно не в самом рисунке.

Чаще образ начинает выглядеть устаревшим, когда вокруг горошка собирается слишком много вещей с одинаковым настроением.

Пышная юбка, приталенная блузка, жемчужная нить, лакированные лодочки и маленькая сумка могут быть красивыми сами по себе. Но вместе с горошком они создают очень буквальный ретро-образ.

Если это и было целью - прекрасно.

Если хочется выглядеть современнее, достаточно заменить хотя бы одну-две детали: лодочки на лоферы, блузку на футболку, маленькую сумочку на более лаконичную модель.

Стоит осторожнее относиться и к слишком тонкому блестящему полиэстеру. На контрастном принте качество ткани особенно заметно.

Матовый материал, хороший вискозный креп, хлопок или плотный сатин без сильного блеска обычно смотрятся спокойнее и дороже.

Что выбрать первым

Если вы всегда относились к горошку настороженно, начните с платка, сумки или обуви. Это самый безопасный эксперимент.

Если нужна вещь, которую легко носить каждый день, смотрите на рубашку в мелкий горошек. Она работает с джинсами, брюками, юбками и жакетами почти так же хорошо, как однотонная.

Если хочется более женственного варианта - подойдет юбка миди. Но вместо ожидаемой блузки попробуйте футболку, свитшот или простой трикотаж.

Если горошек уже нравится, можно выбрать платье или готовый комплект и просто оставить остальной образ максимально лаконичным.

А если в шкафу уже лежит старая вещь в горох, которую давно никто не носит, сначала попробуйте дать ей второй шанс. Иногда современные кеды, свободный жакет или простая кожаная сумка меняют ее сильнее, чем новая покупка.

Горошек не обязан выглядеть мило, романтично или по-ретро. Осенью 2026 он становится обычным принтом, который можно подстроить под собственный стиль.

И, возможно, лучший способ снова полюбить его - перестать относиться к нему как к чему-то особенному.