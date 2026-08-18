Свитер вместо пояса: простой трюк, который неожиданно меняет весь образ

Еще недавно тонкий свитер, небрежно перекинутый через плечи, ассоциировался прежде всего со стилем преппи. Теперь у него появилась другая роль: модные редакторы и стильные девушки завязывают его на талии вместо привычного кожаного пояса.

И дело не только в оригинальности. Такой прием способен заметно изменить пропорции одежды, добавить силуэту выразительности и при этом не выглядеть слишком старательно.

Почему свитер оказался удачной заменой поясу

Тренд вписался в эстетику сдержанной роскоши и современного минимализма, где особенно важны пропорции и детали. Вместо жесткой линии кожаного ремня используется мягкий трикотаж, который деликатно обозначает талию и одновременно добавляет образу объема.

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Тонкие кардиганы и свитера из шерсти можно было заметить в образах, вдохновленных коллекциями Miu Miu, The Row, Khaite и Toteme. Их завязывают вокруг талии или чуть ниже, превращая привычную вещь из гардероба в полноценную часть силуэта. Вскоре прием перебрался и на улицы во время Недель моды в Копенгагене, Милане и Париже.

Особенно хорошо этот трюк работает со свободными рубашками, простыми платьями и широкими брюками. Там, где одежда сама по себе почти не обозначает талию, тонкий свитер создает нужную линию без резкого визуального «разреза» фигуры.

Похожий прием уже демонстрировали Кэти Холмс и Дженнифер Лоуренс. Тонкий кашемировый свитер способен сделать строгий костюм менее формальным и добавить классическому сочетанию немного неожиданности.

Как правильно завязать свитер на талии

Для такого приема лучше выбирать тонкую модель из мериносовой шерсти, кашемира или хлопка. Толстый объемный свитер может создать лишний объем и превратить аккуратный стилистический прием в нечто слишком громоздкое.

Рукава стоит завязать на талии или немного ниже, ближе к верхней части бедер. Главное - не затягивать их слишком сильно. Свитер должен мягко обозначать линию тела, а не работать как утягивающий пояс.

Цвет необязательно подбирать тон в тон. Иногда небольшой контраст делает образ гораздо интереснее: например, графитовый свитер можно добавить к кремовому костюму, а бордовый - к темно-синим джинсам.

Есть и несколько простых сочетаний, которые особенно хорошо показывают, как работает этот прием. Темно-синий или шоколадный свитер подойдет к белой рубашке и широким костюмным брюкам. Светло-серый или экрю красиво смотрится с атласным платьем, немного приглушая его блеск.

А классическая комбинация из джинсов, белой футболки и лоферов сразу приобретает более собранный вид, если вместо кожаного пояса добавить тонкий кардиган.

В этом и заключается привлекательность тренда. Не нужно покупать новый аксессуар, чтобы изменить привычный наряд. Иногда достаточно достать из шкафа обычный свитер и посмотреть на него совсем иначе.