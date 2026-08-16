16 августа 2026, 22:49

Идеально для сентября: шпаргалка по модным нэйл-тенденциям

Идеально для сентября: шпаргалка по модным нэйл-тенденциям

Итак, какие тенденции будут в фокусе нейл-арта осенью? Любите натуральность? Mocha Mousse или butter yellow в матовом финише - отличный выбор. Хочется выразительности? Обратите внимание на 3D, cat-eye или зеркальную текстуру. Готовы к экспериментам? Добавьте прозрачности и мелких деталей.

1. Mocha Mousse & Тёплые коричневатые оттенки

  • Цвет года от Pantone - Mocha Mousse, мягкий кремово-коричневый, остается в фаворе: нейтральный, элегантный и универсальный.

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  • Также актуальны шоколадные, коричные и винно-бордовые тона, создающие теплую, уютную атмосферу.

2. Текстуры и 3D-эффекты

  • Тренд сезона - touchable textures: бархатный финиш, 3D-элементы, а также абстрактные дизайны с хром-эффектом.

  • Нарастающие объемы, текстуры и украшения (nail crowns, капли, бусины) - всё это придает маникюру глубину и визуальный интерес.

3. Хром, стекло и металлический блеск

  • Mirror и glass nails с дзеркальным, гладким финишем - яркая тенденция: словно ногти под стеклом. Mixed metals - сочетание серебра и золота, особенно с хромовой отделкой и builder‑гелем, создают эффектный, магический образ.

4. Cat-eye, диаболо и иридесценция

  • «Кошачий глаз»: магнитная пигментация создает глубину и сияние - очень популярная техника.

  • Ирреальные сияния - мягкие блески вроде «smoky quartz» или жемчужные переливы, придают ногтям и всему образу нежность.

5. Минимализм, чистота и негативное пространство

  • Простые формы и нежная цветовая гамма: бежевые, молочно-розовые, кремовые - лаконично и стильно.

  • Negative space: геометрические линии или область ногтя остаются без лака - минимально и современно.

6. Веселые принты и ретро-элементы

  • Animal prints (леопард, крокодил) и геометрические узоры, плюс tortoise shell - стильные акценты на фоне нейтральных оттенков.

  • Polka dots вновь в моде: ретро-шику добавят точечки, особенно на коротких ногтях.

7. Глазурь и прозрачные эффекты

  • Тренд “glazed nails” остается: стеклянный финиш с хромовым или перламутровым сиянием - свежо и современно.

  • K‑beauty-стиль: rose water nails - полупрозрачный розовый с блеском, будто губная помада на ногтях.

8. Игра контрастов: сливочные пастели и приглушенная яркость

  • Butter yellow - пастельный лимонный цвет возвращается как нежный осенний акцент.

  • Новаторство: сладкий розовый удобен для продления летнего настроения в сентябре.

9. Модное упрощение: Press‑on и короткие ногти

  • Press‑on ногти - удобство и разнообразие дизайна без салона.

  • Модные формы: короткие, мягко-квадратные либо средней длины миндалевидные - актуальны и практичны.

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