Духи, которые стали её личной классикой: любимый аромат Линды Евангелисты

У Линды Евангелисты нет одного-единственного парфюма на все случаи жизни. Супермодель любит менять ароматы, сочетать их и создавать разные парфюмерные образы. Но один флакон для неё стоит особняком - классический Opium от Yves Saint Laurent, который она впервые попробовала ещё в 16 лет.

Именно этот аромат связан у Евангелисты с подростковыми годами и переходом во взрослую жизнь. В интервью она рассказывала, что попросила Opium в подарок на Рождество и с тех пор время от времени к нему возвращается.

Аромат, который остался с ней на десятилетия

Евангелиста вообще относится к парфюмерии скорее как к моде, чем к чему-то раз и навсегда определённому. В её коллекции много разных композиций, а среди любимых особенно заметны белые цветы. Она также любит наслаивать ароматы и экспериментировать с сочетаниями.

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При этом именно Opium сохранил для неё особое значение. Есть духи, которые просто нравятся, а есть те, которые моментально возвращают в определённый период жизни. Похоже, этот флакон для Евангелисты относится именно ко второй категории.

Чем классический Opium отличается от Black Opium

Название легко может запутать: классический Opium и более современный Black Opium принадлежат одной марке, но звучат совершенно по-разному.

Оригинальный Opium - глубокий восточно-пряный аромат с характерным ретро-настроением. В композиции много специй, ладана, смол, древесных и бальзамических оттенков. Среди заявленных нот - гвоздика, перец, кориандр, слива, жасмин, мандарин и бергамот; в сердце звучат корица, сандал, пачули, ирис, роза и ландыш, а база строится вокруг ладана, мирры, амбры, ванили, мускуса и древесных нот.

Black Opium задуман совсем иначе. Здесь на первый план выходят кофейный аккорд, ваниль, белые цветы, розовый перец, мандарин и груша. Получается более сладкое, мягкое и современное звучание с заметным гурманским характером.

Но одной классикой парфюмерный гардероб Евангелисты не ограничивается

Несмотря на особую любовь к Opium, Евангелиста не превращает его в свой неизменный парфюмерный «подпись». Среди её фаворитов есть JAR Gardenia и L’Heure Bleue от Guerlain, а также Un Lys и Fleurs d’Oranger от Serge Lutens.

Последний аромат модель любит сочетать с Opium. Такой подход многое говорит о её отношении к парфюмерии: вместо одного узнаваемого запаха на все случаи жизни - комбинации, настроение и возможность каждый раз собрать новый образ.

В её коллекции есть и Diorissimo, который когда-то подарила подруга, уверенная, что этот аромат идеально подойдёт Евангелисте. В какой-то момент так и получилось. А летом супермодель предпочитает масло Kai.

Парфюм как часть образа

Пожалуй, именно любовь к экспериментам делает парфюмерный стиль Линды Евангелисты особенно интересным. Она не пытается найти один аромат, который будет сопровождать её всю жизнь, а относится к запахам так же свободно, как к одежде и аксессуарам.

Но среди множества флаконов всё равно нашёлся тот самый. Opium появился в её жизни, когда ей было всего 16 лет, и спустя десятилетия остался связан с одним из самых личных воспоминаний - временем, когда формировался её собственный стиль.