Эти 5 сумок будут повсюду осенью 2026 года - возможно, одна уже есть у вас

Если вы как раз присматриваете новую сумку на конец лета и осень, есть хорошие новости: мода 2026 года стала заметно разнообразнее и практичнее. Дизайнеры одновременно предлагают мягкие вместительные модели, длинные горизонтальные сумки, почти плоские силуэты, богато декорированные варианты и возвращают культовые формы из прошлых десятилетий.

То есть одной «правильной» сумки больше нет. Можно выбрать ту, которая действительно подходит вашему образу жизни, а не только хорошо выглядит на фотографии.

Вот пять главных тенденций 2026 года и подсказки, как носить их в обычной жизни.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

1. Мягкие сумки: чем меньше строгости, тем лучше

После нескольких сезонов четких геометричных форм мода заметно расслабилась. В центре внимания оказались мягкие slouchy-сумки - объемные, пластичные, слегка бесформенные и будто бы совсем не старающиеся выглядеть идеально.

Такая сумка легко вписывается в повседневный гардероб: она хорошо смотрится с джинсами, жакетами, свободными рубашками, трикотажем и пальто.

Ее главное преимущество очевидно - вместительность. В мягкую сумку действительно можно положить все, что необходимо в течение дня, а не только телефон и ключи.

Кому подойдет: тем, кто любит практичные вещи и носит сумку каждый день.

С чем носить: с прямыми джинсами, брючным костюмом, тренчем, мягким кардиганом.

Есть только один нюанс: слишком большая бесформенная сумка быстро превращается в место, где ключи, помада и наушники начинают жить собственной жизнью. Поэтому внутренние карманы или небольшая косметичка-органайзер будут очень кстати.

2. Длинная горизонтальная сумка East-West

Один из самых заметных силуэтов 2026 года - сумка, которая заметно шире, чем выше. В модной прессе такую форму называют East-West.

По сути, это вытянутая версия классической сумки-багета. Она выглядит современно, но при этом не настолько необычно, чтобы через год казаться устаревшей.

Особенно хорошо такие модели работают в лаконичных образах. Простые джинсы, белая рубашка и длинная горизонтальная сумка сразу выглядят более собранно.

Кому подойдет: поклонницам минимализма и спокойной городской классики.

С чем носить: с жакетами, прямыми пальто, рубашками, однотонными платьями.

Перед покупкой стоит проверить вместительность. Из-за необычных пропорций некоторые модели выглядят большими, хотя внутри места оказывается не так много.

3. Плоская сумка: модный минимализм

Еще одна заметная тенденция - тонкие, почти плоские сумки.

Они могут напоминать большой кожаный конверт, аккуратный tote или небольшую сумку через плечо. Главное - минимум объема и максимально чистый силуэт.

Возможно, мода таким образом решила проверить, сколько вещей нам действительно необходимо носить с собой каждый день.

Такая модель особенно хорошо смотрится с одеждой простого кроя и не спорит с другими аксессуарами.

Кому подойдет: тем, кто обычно берет с собой телефон, кошелек, ключи и несколько мелочей.

С чем носить: с минималистичными платьями, брючными костюмами, тренчами и монохромными комплектами.

А вот если в вашей сумке обычно находятся бутылка воды, зарядка, блокнот, косметичка, очки и маленькая домашняя аптечка, модный плоский вариант может оказаться испытанием.

4. Сумка как украшение: бахрома, бусины и декоративные детали

На другом полюсе моды 2026 года - сумки, которые совершенно не пытаются быть незаметными.

Бахрома, бисер, кисточки, декоративные нити, цепочки и объемные украшения превращают обычную сумку в главный акцент образа.

И это хорошая новость для тех, кто не любит сложные сочетания одежды. Иногда достаточно надеть простые джинсы и однотонный верх, а всю работу за образ сделает аксессуар.

Главное правило здесь простое: чем активнее сумка, тем спокойнее может быть все остальное.

Например:

белая рубашка + джинсы + сумка с бахромой;

черное платье + небольшая сумка с бусинами;

однотонный костюм + модель с металлической ручкой или крупной цепью.

Кому подойдет: тем, кто любит аксессуары и хочет освежить привычный гардероб без покупки большого количества новой одежды.

5. Старые сумки снова новые: возвращение 1990-х и 2000-х

Самый приятный тренд для тех, кто не любит постоянно покупать новые вещи: дизайнеры снова обращаются к архивам.

На подиумы возвращаются узнаваемые формы конца 1990-х и начала 2000-х - небольшие сумки на плечо, багеты, мягкие кожаные модели и слегка винтажные силуэты.

Поэтому прежде чем отправляться в магазин, стоит внимательно посмотреть на собственный шкаф.

Сумка, которую десять лет назад вы сочли устаревшей, сегодня вполне может выглядеть актуально.

Особенно это касается качественных кожаных моделей простого дизайна. Легкая потертость теперь нередко воспринимается не как недостаток, а как приятный винтажный эффект.

Кому подойдет: практически всем, особенно тем, кто предпочитает покупать вещи надолго.

С чем носить: с современной базовой одеждой - прямыми джинсами, рубашками, жакетами и лаконичными платьями.

Если покупать только одну сумку

Тем, кто не хочет собирать отдельную модель под каждый тренд, можно ориентироваться на образ жизни.

Для работы лучше всего подойдет мягкая вместительная сумка.

Для города - горизонтальная East-West среднего размера.

Для вечера - небольшая модель с декором.

Для минималистичного гардероба - тонкая плоская сумка из кожи.

А если покупать ничего не хочется, сначала проверьте старые вещи. Возможно, нужный тренд уже несколько лет лежит на верхней полке шкафа.

Главная тенденция 2026 года заключается как раз в отсутствии жестких правил. В моде одновременно минимализм, винтаж, большие мягкие сумки и эффектный декор.

Поэтому лучшая сумка сезона - не обязательно та, которую чаще всего показывают на подиуме. Это та, которой вам действительно удобно пользоваться каждый день.