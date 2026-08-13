Любимая помада вдруг перестала вам идти? Вот 5 оттенков, которые стоит попробовать после 45

Иногда, чтобы лицо выглядело свежее, вовсе не нужен новый тональный крем, сложный макияж или полчаса перед зеркалом. Бывает достаточно поменять всего одну деталь - оттенок помады.

Цвет губ способен заметно изменить восприятие лица: подчеркнуть глаза, сделать улыбку ярче, добавить коже тепла или, наоборот, создать красивый контраст. И если помада, которая прекрасно выглядела десять лет назад, вдруг перестала радовать, это вовсе не значит, что пора отказываться от ярких оттенков.

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С возрастом кожа может становиться суше, менее контрастной, появляется пигментация, меняется естественный цвет губ. Поэтому привычные оттенки иногда начинают выглядеть иначе. Хорошая новость в том, что никаких «запрещенных цветов после 45» не существует. Нужно лишь найти те, которые работают именно на вас.

Вот пять оттенков, с которых стоит начать поиски.

1. Холодный красный - эффект «лицо проснулось»

Красная помада вовсе не обязана быть вечерней или слишком вызывающей. Напротив, правильно подобранный красный может работать почти как аксессуар: надели - и весь образ сразу собрался.

Особенно интересно смотрятся холодные красные оттенки с легкой синеватой базой - малиново-красные, вишневые, классические алые. Они создают красивый контраст с кожей и могут визуально делать зубы белее.

Если томатно-красная помада кажется слишком теплой, попробуйте оттенок вишни или малины. Часто разница удивляет.

Кому особенно стоит попробовать: обладательницам холодного и нейтрального подтона кожи.

Маленький секрет: с яркой красной помадой остальной макияж вполне может быть минимальным - тушь, немного румян и аккуратные брови.

2. Розовое дерево - когда хочется «своих губ, только лучше»

Один из самых удобных оттенков для повседневного макияжа - розовое дерево. Это спокойная смесь розового, ягодного и приглушенного коричневого.

Он достаточно заметный, чтобы лицо не выглядело бледным, но при этом не требует от вас «носить помаду». Хороший вариант для работы, прогулки, встречи с друзьями и вообще тех дней, когда хочется выглядеть собранно без явного макияжа.

Особенно удачно розовое дерево смотрится тогда, когда обычный бежевый nude начинает буквально сливаться с лицом.

Кому подходит: нейтральной, холодной и многим теплым оттенкам кожи - главное выбрать свою степень розового или коричневого.

3. Персиково-розовый - немного тепла и света

Персиково-розовая помада соединяет два эффекта: розовый добавляет свежести, а персиковый - тепла.

Такой оттенок особенно полезен в дни, когда лицо выглядит немного уставшим или бледным. Он хорошо сочетается с легкими румянами и теплым дневным макияжем.

Но здесь есть один нюанс: слишком оранжевый персик подходит не всем. Если кожа холодная, лучше искать вариант, в котором больше розового и меньше абрикосового.

Кому особенно идет: теплой и нейтральной коже.

Для дневного образа: попробуйте не плотную помаду, а полупрозрачный кремовый или бальзамный вариант.

4. Мягкая терракота - вместо тяжелого коричневого

Коричневые помады периодически возвращаются в моду, но очень темный коричневый в сочетании с сухой матовой текстурой действительно может выглядеть тяжеловато.

Совсем другое дело - терракота.

В ней смешиваются коричневый, красный и теплый оранжевый. Благодаря этому оттенок выглядит живее и мягче классического шоколадного.

Терракотовая помада прекрасно сочетается с бежевыми, карамельными, оливковыми и золотистыми оттенками одежды и особенно эффектно выглядит в конце лета и осенью.

Кому стоит примерить: теплой, оливковой, смуглой и нейтральной коже.

Если сомневаетесь, выбирайте не темную кирпичную терракоту, а более мягкий розово-терракотовый вариант.

5. Ягодный - самый недооцененный освежающий оттенок

Малина, клюква, мягкая слива, смородина - ягодные оттенки почему-то часто воспринимаются исключительно как вечерние.

А зря.

Если наносить такую помаду тонким слоем или слегка растушевывать пальцем, получается очень естественный эффект - словно губы просто стали чуть ярче.

Ягодные оттенки особенно хорошо работают там, где бежевые и коричневатые помады делают лицо бледнее.

А варианты с холодным подтоном, как и холодный красный, могут визуально выгоднее оттенять зубы.

Кому подходят: особенно хорошо холодной и нейтральной коже, но теплые ягодные оттенки существуют и для теплого подтона.

После 45 важен не только цвет

Иногда человек меняет оттенок за оттенком, но результат все равно не нравится. Причина может быть совсем не в цвете.

С возрастом губы чаще становятся суше, а естественный контур может выглядеть немного менее четким. Поэтому большое значение приобретает текстура помады.

Очень сухой матовый финиш способен подчеркнуть шелушение и мелкие линии. Кремовая, сатиновая или мягкая увлажняющая помада обычно ложится более пластично и лучше отражает свет.

Это не означает, что матовую помаду после 45 нужно выбросить. Просто лучше выбирать современные комфортные формулы и заранее увлажнять губы.

Карандаш снова становится полезным

Карандаш для губ когда-то ассоциировался с контрастным контуром из 1990-х, но сегодня его задача совсем другая.

Карандаш близкого к естественному оттенку губ помогает сделать контур аккуратнее и уменьшить растекание помады в мелкие линии.

Главное правило - не рисовать новое лицо.

Лучше слегка восстановить естественную линию губ, а если хочется добавить объема, выйти за нее совсем немного в центральной части верхней и нижней губы.

Как за 30 секунд понять, идет ли вам оттенок

Есть простой тест, который полезнее долгого изучения названий цветов.

Нанесите помаду и отойдите от зеркала.

Теперь посмотрите не на губы, а на лицо целиком.

Если внимание первым делом притягивают глаза, кожа кажется свежее, а улыбка - ярче, оттенок, скорее всего, ваш.

Если же вы видите сначала только помаду или вдруг замечаете, что лицо стало сероватым или уставшим, попробуйте соседний оттенок - чуть холоднее, теплее, светлее или насыщеннее.

Еще лучше сделать две фотографии у окна при одинаковом освещении - без помады и с ней. Камера иногда показывает разницу даже лучше зеркала.

А какие цвета «старят»?

Сам по себе цвет - практически никакой.

Чаще нежелательный эффект создается сочетанием сразу нескольких факторов: оттенок слишком близок к цвету кожи, помада очень темная, текстура сухая, а контур губ потерял четкость.

Поэтому универсального списка «после 45 нельзя» просто не существует.

Кому-то великолепно идет бордовая помада в 65, а кому-то бежевый nude уже в 35 делает лицо уставшим.

Гораздо полезнее ориентироваться не на цифру в паспорте, а на зеркало.

И возможно, лучший косметический эксперимент этого сезона вообще ничего не будет стоить: просто достаньте несколько забытых помад, встаньте у окна и посмотрите на них заново.