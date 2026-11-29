У зрителя в судебном триллере завидное положение. Можно вынести приговор через пятнадцать минут, через полчаса передумать, а под финал сказать домашним, что вы с самого начала всё поняли. И никто не попросит поднять протокол.

Особенно приятно играть в эту игру, когда на экране Харрисон Форд с безупречной репутацией честного человека, Ричард Гир с повадками адвоката, который уже видит себя в вечерних новостях, и Джефф Бриджес, которому достаточно улыбнуться, чтобы у защиты стало одним аргументом больше. Мы выбрали шесть фильмов, в которых стоит присмотреться и к обвиняемому, и к тому, кто так убедительно просит ему поверить.

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1. «Первобытный страх» (Primal Fear, 1996)

Режиссёр - Грегори Хоблит. В ролях - Ричард Гир, Эдвард Нортон, Лора Линни, Фрэнсис Макдорманд.

Чикагский адвокат Мартин Вейл видит по телевизору, как полиция ловит паренька в окровавленной одежде. Убит архиепископ, задержанный служил у него в церкви, за делом будет следить весь город. Вейл тут же предлагает свои услуги бесплатно. Щедрость вполне в его характере, особенно если посчитать, сколько стоила бы такая реклама.

А потом адвокат приходит к Аарону в камеру. Парень заикается, опускает глаза, с трудом выговаривает несколько слов подряд. Гир входит в эту сцену полным хозяином положения, но через минуту ловишь себя на том, что смотришь только на его собеседника. Для Эдварда Нортона это была первая роль в кино, и она сразу принесла ему номинацию на «Оскар».

Почему смотреть. Ради разговоров Гира и Нортона. Один привык по первым же фразам понимать, кто перед ним. Второму с огромным трудом даётся каждая фраза. Из их встреч получился поединок, о котором особенно приятно поговорить с человеком, только что увидевшим фильм впервые.

2. «Презумпция невиновности» (Presumed Innocent, 1990)

Режиссёр - Алан Дж. Пакула. В ролях - Харрисон Форд, Бонни Беделиа, Рауль Хулиа, Брайан Деннехи.

Прокурору Расти Сэбичу поручают расследовать убийство коллеги Кэролин Полимус. Он хорошо её знал. Насколько хорошо - как раз та подробность, которую Расти предпочёл бы скрыть и от начальства, и от жены. У них с Кэролин был роман. Очень скоро прокурору самому понадобится защитник, а привычная здешнему завсегдатаю дорога в зал суда приведёт его на скамью подсудимых.

Если Харрисон Форд для вас прежде всего человек, за которым можно смело бежать хоть в храм судьбы, Пакула этим доверием умело воспользуется. Его Расти сдержан, говорит скупо и явно переживает больше, чем готов показать. Но одно дело - смотреть, как он держит паузу перед следователем, и совсем другое - когда дома жена задаёт ему простой вопрос и получает ту же самую паузу.

Почему смотреть. Для вечера, когда хочется обстоятельного детектива. Здесь можно всерьёз взвешивать улики, строить версии и время от времени задаваться неприятным вопросом, сколько из этих версий держатся исключительно на вашей давней симпатии к Форду.

3. «Линкольн» для адвоката (The Lincoln Lawyer, 2011)

Режиссёр - Брэд Фурман. В ролях - Мэттью Макконахи, Райан Филлипп, Мариса Томей, Уильям Х. Мэйси.

У лос-анджелесского адвоката Микки Холлера кабинет с кожаной обивкой и водителем. Пока его «Линкольн» едет к очередному зданию суда, Микки успевает договориться о гонораре, уладить чужие неприятности и обзавестись новыми. Когда ему предлагают защищать богатого молодого человека, обвиняемого в жестоком нападении на женщину, заказ выглядит подарком. Наконец-то клиент, которому по карману счёт за услуги.

У Макконахи удивительно подходящий для этой роли талант. Даже когда Микки откровенно торгуется, кажется, что он делает собеседнику одолжение. Тем интереснее момент, когда подробности нового дела напоминают ему об одном из прежних клиентов. Обычно Микки беспокоит, достаточно ли хорошо он поработал, чтобы получить деньги. Теперь его мучает мысль, что когда-то он мог поработать недостаточно хорошо, а расплачивается за это другой человек.

Почему смотреть. Из всей шестёрки это, пожалуй, самый удачный выбор на пятничный вечер. У фильма быстрый ход, у героя острый язык, а у истории по роману Майкла Коннелли есть интрига, которой хватает и после того, как первое обаяние клиента выветрится.

4. «Зазубренное лезвие» (Jagged Edge, 1985)

Режиссёр - Ричард Маркуанд. В ролях - Гленн Клоуз, Джефф Бриджес, Роберт Лоджа, Питер Койоти.

После убийства состоятельной женщины главным подозреваемым становится её муж Джек Форрестер. Защищать его берётся Тедди Барнс. Как адвокат она прекрасно понимает, что привлекательная внешность и хорошие манеры к делу не приобщишь. Как женщина - с удовольствием согласилась бы провести с Джеком вечер. Довольно скоро ей приходится совмещать оба занятия.

Хитрость фильма в том, что Бриджес почти ничего специально не делает, чтобы нас очаровать. У него открытое лицо, тёплая улыбка, с ним легко. И пока Тедди задаёт вопросы свидетелям, зритель тоже успевает слегка влюбиться в её клиента. А потом вдруг вспоминает, по какому, собственно, поводу все собрались. Гленн Клоуз особенно хороша в минуты, когда Тедди приходится заново, уже глазами адвоката, присмотреться к мужчине, которого она успела узнать вблизи.

Почему смотреть. Если любите детективы, в которых любовная история по-настоящему осложняет расследование. Попробуйте поймать точный момент, когда вы сами решите, можно ли верить Джеку. И запомните, что именно вас убедило.

5. «Фирма» (The Firm, 1993)

Режиссёр - Сидни Поллак. В ролях - Том Круз, Джин Хэкмен, Джинн Трипплхорн, Холли Хантер, Эд Харрис.

Представьте первое серьёзное собеседование после университета. Вам предлагают отличную зарплату, новый «Мерседес», помогают с покупкой дома, а старшие коллеги готовы принять вас чуть ли не в семью. Молодой юрист Митч Макдир соглашается. Будем откровенны, большинство из нас к этому моменту уже выбирали бы цвет машины.

Самое удачное у Поллака - как медленно меняется смысл слова «забота». Вчера Митчу было приятно, что в фирме интересуются, как они с женой устроились. Сегодня хочется понять, откуда коллегам вообще столько известно об их жизни. Отдельное удовольствие - Джин Хэкмен в роли старшего партнёра. На месте Митча вы бы наверняка пошли к нему за советом. А вот о чём стоило бы умолчать в таком разговоре - уже интересный вопрос.

Почему смотреть. Ради редкого удовольствия увидеть, как герой Тома Круза выбирается из беды при помощи юридического образования. Побегать ему, впрочем, тоже дадут. На экранизацию Джона Гришэма стоит отвести целый вечер - фильм идёт чуть больше двух с половиной часов.

6. «Правосудие для всех» (…And Justice for All, 1979)

Режиссёр - Норман Джуисон. В ролях - Аль Пачино, Джон Форсайт, Джек Уорден, Джеффри Тэмбор.

Балтиморскому адвокату Артуру Кёркленду приходится защищать судью Флеминга, обвинённого в изнасиловании. Эти двое давно знакомы и терпеть друг друга не могут. Артур охотно отказался бы от такой чести, но ему дают понять, что тогда под угрозой окажется его собственная карьера. Так у судьи появляется защитник, который при других обстоятельствах с гораздо большим удовольствием выступил бы на стороне обвинения.

Сегодня фильм чаще вспоминают по знаменитой речи Пачино. Тем любопытнее увидеть, сколько в нём до этой речи горького, почти бытового юмора. Для судьи очередная история Артура - лишняя бумага, ошибка в процедуре, досадная задержка перед обедом. Для самого Артура это человек, которому придётся возвращаться в камеру. Пачино играет адвоката, который годами объяснял эту разницу людям в мантиях и до сих пор почему-то надеется достучаться.

Почему смотреть. Ради того, как Пачино сначала старается говорить спокойно. Зная его темперамент, вы наверняка ждёте, когда он наконец повысит голос. Джуисон даёт достаточно времени, чтобы к тому моменту вам и самим захотелось встать и взять слово.