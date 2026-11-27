Тимоти Шаламе возвращается на песчаные просторы Арракиса, Роберт Дауни - младший примеряет костюм суперзлодея, Педро Паскаль берётся за виолончель, а Джулианна Мур собирается покорить театральную сцену. Декабрь обещает стать одним из самых интересных кином месяцев уходящего года.

Голливуд, похоже, решил оставить самое вкусное на десерт. Причём в этом декабре найдётся повод сходить в кино не только у поклонников громких блокбастеров. Нас ждут исторические драмы, необычный детектив, готический фильм ужасов и даже картина о закулисье индустрии искусственного интеллекта.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Из декабрьской подборки BBC Culture мы выбрали восемь картин, которые заслуживают особого внимания. Некоторые из них уже называют потенциальными претендентами на кинопремии, другим предстоит побороться за кассовые рекорды.

Отмечайте даты в календаре - хотя планы на предпраздничные вечера, возможно, придётся немного пересмотреть.

1. «Бегемот!» (Behemoth!)

Жанр: трагикомедия, драма

Режиссёр: Тони Гилрой

В ролях: Педро Паскаль, Оливия Уайлд, Уилл Арнетт, Эва Виктор.

Премьера: 4 декабря.

Педро Паскаль в последнее время появляется на экране с такой регулярностью, что начинаешь подозревать существование нескольких его двойников. Но на этот раз актёр оставил в стороне фантастические миры и супергеройские приключения и даже научился играть на виолончели.

Его герой Алекс - талантливый музыкант, который после долгих лет работы в престижных оркестрах возвращается в родной Лос-Анджелес, чтобы записывать музыку для кино. Вот только его собственная жизнь оказывается куда более драматичной, чем фильмы, которые он озвучивает. Сложные отношения с братом, умирающая мать, бывшие возлюбленные - полный комплект неприятностей для человека, которому хотелось бы просто заниматься любимым делом.

Режиссёр Тони Гилрой, создатель «Майкла Клейтона» и сериала «Андор», пригласил для работы над картиной сразу девять композиторов. Музыка здесь обещает стать самостоятельным действующим лицом.

Почему стоит ждать: если вы любите взрослое, ироничное кино о людях, которые прекрасно справляются со своей профессией, но совершенно беспомощны перед собственной жизнью.

2. «Рэй Ганн» (Ray Gunn)

Жанр: анимация, фантастика, детектив

Режиссёр: Брэд Бёрд

В ролях (озвучивание): Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Том Уэйтс.

Премьера: 4 декабря в кинотеатрах, 18 декабря на Netflix.

Не спешите записывать эту картину в список мультфильмов, которые можно включить детям, пока взрослые заняты своими делами.

Создатель «Рататуя» и «Суперсемейки» Брэд Бёрд предлагает весьма любопытную смесь классического американского нуара, ретрофутуризма и научной фантастики.

Частный детектив Рэй Ганн живёт в альтернативном мире 1939 года, где небоскрёбы, инопланетяне и фантастические технологии вполне органично соседствуют с атмосферой старых голливудских детективов. Очередное расследование сводит его с очаровательной поп-звездой Венерой Новой, и, как нетрудно догадаться, простым это дело не окажется.

Представьте себе, что Рэймонд Чандлер написал детектив для студии Pixar.

Почему стоит ждать: редкая возможность увидеть анимационное кино, которое заигрывает со зрительской любовью к старому Голливуду, фантастике и запутанным криминальным историям одновременно.

3. «Дебют» (The Debut)

Жанр: комедия, драма, музыкальный фильм

Режиссёр: Джесси Айзенберг

В ролях: Джулианна Мур, Пол Джаматти.

Премьера: 11 декабря.

После успеха картины «Настоящая боль» Джесси Айзенберг продолжает доказывать, что за его невротичным актёрским обаянием скрывается весьма интересный режиссёр.

В центре новой истории - обычная домохозяйка из Нью-Джерси, которая оказывается вовлечена в постановку мюзикла. Джулианна Мур играет женщину, в жизни которой появляется возможность попробовать себя в совершенно новом качестве, а Пол Джаматти - театрального режиссёра.

Уже одно сочетание этих двух актёров вызывает желание посмотреть фильм. Оба умеют превращать самые обыденные разговоры, неловкие паузы и маленькие человеческие слабости в настоящее кино.

В конце концов, кто сказал, что для осуществления давней мечты существует подходящий возраст?

Почему стоит ждать: потенциально одна из самых обаятельных и человечных премьер декабря. А роль Джулианны Мур уже обсуждают в контексте предстоящего наградного сезона.

4. «Роза» (Rose)

Жанр: историческая драма

Режиссёр: Маркус Шляйнцер

В главной роли: Сандра Хюллер.

Премьера: 11 декабря.

Германия XVII века. Тридцатилетняя война. Женщина, выдающая себя за мужчину, претендует на ферму, принадлежавшую её погибшему боевому товарищу. Некоторое время обман позволяет ей пользоваться правами, о которых женщина той эпохи могла только мечтать. Но любопытство соседей постепенно становится опасным.

Австрийский режиссёр Маркус Шляйнцер снял эту историю в строгой чёрно-белой гамме. Никакого привычного великолепия костюмных драм: вместо дворцов, балов и роскошных нарядов - суровая повседневность Европы XVII столетия.

Главная причина обратить внимание на фильм - Сандра Хюллер. После «Анатомии падения» и «Зоны интересов» немецкая актриса окончательно вошла в число самых интересных исполнительниц современного европейского кино.

Почему стоит ждать: для тех, кому в историческом кино интереснее человеческие судьбы, чем сражения и королевские интриги. Первые критические отзывы о картине исключительно обнадёживают.

5. «Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three)

Жанр: научная фантастика, приключения, драма

Режиссёр: Дени Вильнёв

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа.

Премьера: 18 декабря.

Дени Вильнёв завершает свою грандиозную трилогию экранизацией романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

После событий предыдущего фильма прошло много лет. Пол Атрейдес добился власти, но выясняется, что завоевать империю значительно проще, чем справиться с последствиями собственной победы.

Если первые две части рассказывали о восхождении героя, то третья должна стать историей о цене этого восхождения. Герберт вообще был довольно ехидным писателем в отношении человеческой привычки искать спасителей и безоговорочно им доверять.

К звёздному актёрскому составу присоединился Роберт Паттинсон, которому досталась роль загадочного противника Пола.

Почему стоит ждать: Вильнёв принадлежит к числу режиссёров, ради которых действительно имеет смысл покупать билет в кинотеатр с самым большим экраном в городе. И, пожалуй, это один из главных претендентов на звание кинематографического события года.

6. «Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday)

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссёры: Энтони и Джо Руссо

В ролях: Роберт Дауни - младший, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Педро Паскаль и другие.

Премьера: 18 декабря.

Студия Marvel решила прибегнуть к проверенному средству: собрать в одном фильме практически всех, кого зрители когда-либо любили в её киновселенной.

Но самый любопытный ход - возвращение Роберта Дауни - младшего. На этот раз актёр, долгие годы игравший Железного человека, предстанет в образе Доктора Дума, одного из наиболее известных злодеев комиксов Marvel.

На экране встретятся Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие персонажи. Судя по масштабам актёрского состава, отдельная драматургическая задача - просто предоставить каждому герою достаточно экранного времени.

Особую пикантность премьере придаёт то, что в тот же день выходит третья «Дюна». В зарубежной прессе это противостояние уже окрестили Dunesday - по аналогии с «Барбигеймером».

Почему стоит ждать: даже если вы несколько устали от супергеройского кино, возвращение братьев Руссо и Роберта Дауни - младшего выглядит достаточно весомым аргументом, чтобы снова дать Marvel шанс.

7. «Искусственный» (Artificial)

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Лука Гуаданьино

В ролях: Эндрю Гарфилд, Марк Райлэнс.

Премьера: 25 декабря.

Ещё несколько лет назад фильм о руководителях технологической компании вряд ли вызвал бы такой интерес. Но времена изменились: сегодня новости об искусственном интеллекте читают даже люди, которые до сих пор не разобрались со всеми функциями своего смартфона.

Лука Гуаданьино, режиссёр фильмов «Назови меня своим именем» и «Претенденты», обращается к истории компании OpenAI и драматическим событиям вокруг её руководителя Сэма Альтмана.

Эндрю Гарфилд играет Альтмана, а обладатель «Оскара» Марк Райлэнс - учёного Джеффри Хинтона, одного из основоположников современных технологий искусственного интеллекта.

Самое интересное здесь даже не технологии, а люди, которым досталась возможность определять направление развития человечества.

Почему стоит ждать: современная история больших амбиций, денег, власти и ответственности. Что-то вроде «Социальной сети», только с гораздо более тревожным вопросом о будущем.

8. «Оборотень» (Werwulf)

Жанр: готический хоррор, историческая драма

Режиссёр: Роберт Эггерс

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Уиллем Дефо.

Премьера: 25 декабря.

У каждого свои представления об идеальном рождественском вечере. Роберт Эггерс, например, предлагает отправиться в средневековую Англию и познакомиться с её наиболее неприятными обитателями.

После «Ведьмы», «Маяка», «Варяга» и «Носферату» режиссёр берётся за легенду об оборотне.

Эггерс - большой любитель исторических подробностей, древних суеверий, фольклора и мрачных сторон человеческой природы. Его фильмы способны напугать даже тогда, когда на экране, казалось бы, ничего страшного ещё не происходит.

Поэтому ждать от него обычного ужастика о человеке, который в полнолуние покрывается шерстью, едва ли стоит. Скорее, нас ждёт погружение в эпоху, когда существование потусторонних сил для большинства людей было такой же очевидностью, как восход солнца.

Почему стоит ждать: если вам нравятся умные, атмосферные фильмы ужасов, которые продолжают тревожить воображение даже после финальных титров.

instantaneas.org.bo

У декабря в этом году на редкость разнообразное кинематографическое меню. За зрелищем отправляемся на «Дюну», за ностальгией по золотым временам Marvel - на «Мстителей», за большим актёрским искусством - на «Розу» и «Дебют», за необычными впечатлениями - на «Бегемота!» и «Рэя Ганна».

А если к концу декабря рождественские комедии, праздничная музыка и истории о торжестве добра порядком утомят, Роберт Эггерс уже приготовил для вас кое-что совершенно противоположное.