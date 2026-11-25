На премьерах голливудские звезды обычно рассказывают, как им повезло с режиссером, каким замечательным был актерский коллектив и насколько важное место занимает эта картина в их карьере. Но проходит несколько лет, заканчиваются рекламные обязательства - и выясняется, что некоторые фильмы актеры предпочли бы вообще вычеркнуть из своей биографии.

Издание Entertainment Weekly собрало истории звезд, которые оказались куда беспощаднее к собственным фильмам, чем профессиональные кинокритики. Вот шесть особенно любопытных признаний.

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1. Джордж Клуни - «Бэтмен и Робин» (1997)

Batman & Robin

Режиссер: Джоэл Шумахер.

Возможно, ни один актер в истории Голливуда не извинялся за одну свою роль так долго и последовательно, как Джордж Клуни за Бэтмена.

Причем актер не пытается переложить ответственность на режиссера, сценаристов или художников по костюмам, придумавших знаменитые соски на броне Бэтмена. Клуни начинает критику картины с самого себя.

Дошло до того, что актер не хотел показывать фильм собственной жене Амаль, шутливо объясняя это желанием сохранить ее уважение. А перспектива услышать нелестный отзыв от собственных детей пугала его еще больше.

2. Сильвестр Сталлоне - «Стой! Или моя мама будет стрелять» (1992)

Stop! Or My Mom Will Shoot

Режиссер: Роджер Споттисвуд.

Кто сказал, что Рэмбо и Рокки не могут быть смешными? Вот и Сталлоне решил попробовать себя в семейной комедии, сыграв полицейского, в профессиональную жизнь которого бесцеремонно вмешивается заботливая мамочка.

Эксперимент оказался настолько неудачным, что спустя годы актер на Каннском кинофестивале пошутил: он скорее согласился бы на удаление селезенки при помощи трактора, чем на повторный просмотр этой картины.

Согласитесь, довольно выразительная рецензия на собственное творчество.

3. Боб Хоскинс - «Супербратья Марио» (1993)

Super Mario Bros.

Режиссеры: Аннабель Янкель и Рокки Мортон.

Сегодня у этой экранизации культовой компьютерной игры даже есть свои преданные поклонники. Но исполнитель роли Марио, замечательный британский актер Боб Хоскинс, к их числу категорически не принадлежал.

В интервью The Guardian он назвал работу над картиной кошмаром, особенно резко отозвавшись о режиссерском дуэте.

Удивительная судьба фильма: зрители со временем научились получать удовольствие от его нелепости, а вот человек, сыгравший главного героя, так и не обнаружил в ней ничего очаровательного.

4. Дакота Джонсон - «Мадам Паутина» (2024)

Madame Web

Режиссер: С. Дж. Кларксон.

Обычно актеры хотя бы некоторое время пытаются защищать свои неудачные премьеры. Дакота Джонсон решила не затягивать с признаниями.

По словам актрисы, в процессе съемок проект настолько изменился, что перестал напоминать фильм, в котором она первоначально соглашалась участвовать.

Разгромные отзывы ее не удивили. Более того, Джонсон призналась, что супергеройское кино, вероятно, просто не ее территория.

Что ж, иногда даже способность предвидеть будущее, которой обладала ее героиня, не помешала бы самой актрисе.

5. Розамунд Пайк - «Дум» (2005)

Doom

Режиссер: Анджей Бартковяк.

Представьте себе довольно необычный карьерный переход: из мира Джейн Остин, пышных платьев и английских поместий - прямиком на Марс, где предстоит сражаться с чудовищами.

Именно во время работы над «Гордостью и предубеждением» Розамунд Пайк получила предложение сняться в экранизации компьютерной игры Doom.

Впоследствии актриса призналась, что совершенно не справлялась с новым для себя жанром, а сам фильм считала катастрофой, которая вполне могла поставить крест на ее карьере.

К счастью, Голливуд пережил этот эпизод, а зрители впоследствии получили великолепную Пайк в «Исчезнувшей».

6. Джуди Денч - «Кошки» (2019)

Cats

Режиссер: Том Хупер.

Казалось бы, что может пойти не так? Легендарный мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, оскароносный режиссер и актерский состав, способный украсить практически любую картину.

Однако экранизация «Кошек» стала одним из самых громких кинематографических разочарований последних лет.

В своих мемуарах Джуди Денч с сожалением вспоминала о напрасно потраченных талантах и благих намерениях участников проекта. Актриса чувствовала себя неуютно в своей роли и так и не посмотрела готовый фильм.

При этом, в отличие от некоторых своих коллег, британская легенда не стала искать виноватых. Даже из грандиозной неудачи, по ее мнению, можно извлечь полезный урок.

Самое забавное, что некоторые из этих картин со временем приобрели собственную армию поклонников. У плохого кино тоже есть свое обаяние. Особенно когда его просмотр не является частью вашего рабочего контракта.