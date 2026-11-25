В девяностых Арнольд Шварценеггер мог потратить весь сочельник на поиски одной игрушки, а Маколей Калкин - заказать себе мороженое в номере отеля «Плаза». И, пожалуй, именно мороженому в детстве завидовали больше всего. Теперь смешно наблюдать за взрослыми, которые изо всех сил пытаются провести образцовое Рождество и портят себе половину удовольствия.

Из праздничной подборки Anabel мы выбрали семь фильмов на разные вечера. Тут есть повод собрать всю семью, включить романтическую комедию с Сандрой Буллок или посмотреть, что получится, если поручить Рождество капризному королю Хеллоуина.

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Оценки IMDb указаны на момент подготовки материала.

1. «Один дома» (Home Alone, 1990)

IMDb 7,8/10 • 103 минуты

Режиссёр Крис Коламбус

В ролях Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Кэтрин О’Хара

МакКаллистеры улетают в Париж и в суматохе забывают дома восьмилетнего Кевина. Мальчик сперва наслаждается свободой: можно есть что вздумается, смотреть запретное кино и распоряжаться большим домом как своим. Потом выясняется, что на тот же дом положили глаз двое грабителей.

В детстве ждёшь, когда Джо Пеши и Дэниел Стерн начнут падать с лестницы. При пересмотре всё больше следишь за Кэтрин О’Харой. Пока сын изобретает способы защитить дом, мать пытается добраться до него в самый неподходящий для поездок день года. И вдруг понимаешь, почему при всех гениальных проделках Кевина так хочется поскорее услышать, как она открывает дверь.

Почему смотреть. Для вечера, когда у каждого в семье своё представление о хорошем кино. На «Один дома» обычно договариваются быстрее, чем о том, какую пиццу заказать.

2. «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (Home Alone 2: Lost in New York, 1992)

IMDb 6,9/10 • 120 минут

Режиссёр Крис Коламбус

В ролях Маколей Калкин, Джо Пеши, Дэниел Стерн, Тим Карри, Бренда Фрикер

На этот раз семья летит во Флориду, а Кевин по ошибке садится на самолёт до Нью-Йорка. В его распоряжении папина кредитка, роскошный отель и целый город, где по удивительному невезению снова объявляются Гарри и Марв.

У продолжения есть свой козырь - Нью-Йорк, каким его хочется увидеть в декабре. Ёлка у Рокфеллер-центра, игрушечный магазин, где можно застрять на полдня, и отель, в котором Тим Карри одним подозрительным взглядом смешит лучше иной погони. Среди всего этого блеска запоминается женщина с голубями. Кевин поначалу её боится, а потом оказывается, что это один из немногих взрослых в городе, с кем он может поговорить по душам.

Почему смотреть. Если хочется праздничной прогулки по Нью-Йорку, после которой можно остаться дома и тоже заказать десерт.

3. «Пока ты спал» (While You Were Sleeping, 1995)

IMDb 6,8/10 • 103 минуты

Режиссёр Джон Тёртлтауб

В ролях Сандра Буллок, Билл Пуллман, Питер Галлахер

Люси работает в кассе чикагской железной дороги и каждый день видит симпатичного пассажира. В Рождество она спасает его с рельсов. Мужчина впадает в кому, а в больнице Люси по ошибке принимают за его невесту. Поправить родных с каждой минутой всё труднее, особенно когда они уже зовут её за праздничный стол.

Сандра Буллок играет женщину, для которой чужое семейное Рождество внезапно становится самым тёплым за долгое время. Очень понятно, почему Люси оттягивает объяснение. Ещё понятнее, почему ей так легко разговаривать с Джеком, братом своего мнимого жениха. У них есть время привыкнуть друг к другу, пошутить и помолчать, и именно на этих мелочах держится романтика.

Почему смотреть. Если соскучились по романтическим комедиям, где хочется задержаться ещё на одну сцену просто ради разговора.

4. «Подарок на Рождество» (Jingle All the Way, 1996)

IMDb 5,8/10 • 89 минут

Режиссёр Брайан Левант

В ролях Арнольд Шварценеггер, Синбад, Фил Хартмен, Рита Уилсон, Джейк Ллойд

Говард обещает сыну фигурку Турбомена и вспоминает о подарке в сочельник. Игрушку уже раскупили. К тому же её ищет почтальон Майрон, который по части отчаяния и изобретательности Говарду ни в чём не уступает.

Шварценеггеру очень идёт роль человека, которого одним словом «распродано» можно довести до паники. Весь фильм он пытается наверстать пропущенное время с сыном покупкой одной коробки. Если вам случалось за день до праздника носиться по городу за подарком, вы наверняка узнаете и выражение его лица, и ту стадию отчаяния, на которой уже совершенно всё равно, сколько это стоит.

Почему смотреть. Когда праздничная суета начинает действовать на нервы и приятнее всего будет посмеяться над ней со стороны.

5. «Санта Клаус» (The Santa Clause, 1994)

IMDb 6,6/10 • 97 минут

Режиссёр Джон Паскуин

В ролях Тим Аллен, Эрик Ллойд, Джадж Райнхолд, Венди Крюсон

В сочельник с крыши дома Скотта Кэлвина падает Санта. Скотт надевает его костюм, чтобы развезти подарки, и вскоре выясняет, что взял на себя постоянную работу. Борода отрастает сразу после бритья, талия увеличивается, а сын Чарли принимает происходящее куда спокойнее самого отца.

Лучше всего Тим Аллен смешит, когда пытается вести себя как обычный взрослый и найти разумное объяснение тому, что с ним происходит. У Чарли забота попроще: он хочет проводить с папой больше времени. И пока окружающие спорят, что нашло на Скотта, парнишка наконец видит, как отец втягивается в приключение, которого хватит на двоих.

Почему смотреть. Если дети хотят увидеть Северный полюс, а взрослым любопытно, как выглядел бы самый странный первый день на новой работе.

6. «Чудо на 34-й улице» (Miracle on 34th Street, 1994)

IMDb 6,7/10 • 114 минут

Режиссёр Лес Мэйфилд

В ролях Ричард Аттенборо, Мара Уилсон, Элизабет Перкинс, Дилан Макдермотт

Нью-йоркский универмаг нанимает на роль Санты пожилого джентльмена по имени Крис Крингл. Тот уверяет, что он и есть Санта-Клаус. Сначала это кажется профессиональным рвением, а потом вопрос о том, кто он такой, приходится разбирать в суде.

В ремейке картины 1947 года особенно хороши беседы Крингла с маленькой Сьюзан. Она привыкла задавать взрослым прямые вопросы, а он отвечает ей с терпением и достоинством человека, которому совершенно незачем спешить. Вот ради этого спокойствия и стоит включить фильм. Здесь даже судебное заседание оставляет место для доброты.

Почему смотреть. Если хочется классической рождественской сказки с нарядными витринами и таким Сантой, которому вы, пожалуй, и сами написали бы письмо.

7. «Кошмар перед Рождеством» (The Nightmare Before Christmas, 1993)

IMDb 7,9/10 • 76 минут

Режиссёр Генри Селик

Оригинальное озвучивание Крис Сарандон, Дэнни Эльфман, Кэтрин О’Хара

Джек Скеллингтон, главный по Хеллоуину, однажды забредает в город Рождества. Огни и подарки так его восхищают, что он решает устроить праздник своими силами. Вот только его подданные всю жизнь упражнялись в том, как следует пугать людей. Примерно так они и понимают задачу.

Сказку придумал Тим Бёртон, а поставил Генри Селик. В кукольной анимации хочется разглядывать, как Джек шагает на своих неправдоподобно длинных ногах, как изгибаются холмы и какие подарки мастерят жители города Хеллоуина. Тут есть и озорство, и меланхолия. Джек так искренне радуется снегу, что на минуту забываешь, какой кавардак он сейчас устроит.

Почему смотреть. Если хочется чего-нибудь покороче и поозорнее. Чутким к страшилкам малышам из этой подборки лучше предложить «Санта Клауса».

С чего начать

Для семейного вечера включайте первого «Одного дома», для вечера вдвоём - «Пока ты спал». Если за день уже успели постоять в трёх очередях, у Шварценеггера в «Подарке на Рождество» найдётся повод посмеяться вместе с вами.