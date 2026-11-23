Киноиндустрия последних шести лет пережила период турбулентности, но подарила зрителям целый ряд картин, которые уже сегодня называют современной классикой. Издание Collider составило рейтинг главных шедевров этого периода - мы отобрали шестерку лучших фильмов, которые раздвигают границы жанров, покоряют визуальным стилем и оставляют сильное эмоциональное послевкусие.

1. «Грешники» / Sinners (2025)

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Страна: США

США Режиссер и сценарист: Райан Куглер

Райан Куглер В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Делрой Линдо, Майлз Кейтон

Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Делрой Линдо, Майлз Кейтон Жанр: исторический хоррор, триллер, драма

О чем: Действие разворачивается в 1932 году в штате Миссисипи. Братья-близнецы Элайджа и Элиас Мур (обоих играет Майкл Б. Джордан) возвращаются в родной город после семи лет работы на чикагскую мафию, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако их мечтам о спокойном будущем мешает пробудившееся древнее сверхъестественное зло, которое начинает терроризировать округу.

Почему стоит смотреть: Исторический хоррор Райана Куглера стал главным триумфатором и коммерческой сенсацией 2025 года. Картина объединяет напряженную готическую атмосферу американского Юга, глубокую социальную драму и выдающуюся операторскую работу Отем Дюральд Аркапоу (ставшей первой женщиной в истории, получившей «Оскар» за лучшую операторскую работу). Двойная роль Майкла Б. Джордана признана одной из лучших в его карьере, а сама лента получила рекордные 16 номинаций на премию «Оскар» и забрала четыре статуэтки, включая награду за оригинальный саундтрек Людвига Йёранссона.

2. «Вавилон» / Babylon (2022)

Страна: США

США Режиссер и сценарист: Дэмьен Шазелл

Дэмьен Шазелл В ролях: Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли

Брэд Питт, Марго Робби, Диего Кальва, Джин Смарт, Джован Адепо, Ли Цзюнь Ли Жанр: историческая драма, черная комедия

О чем: Конец 1920-х годов, эпоха великого перелома в Голливуде, когда на смену немому кинематографу стремительно приходит звук. В центре этой лихорадки оказываются дерзкая начинающая актриса Нелли Ларой (Марго Робби), амбициозный мексиканский иммигрант Мэнни Торрес (Диего Кальва), мечтающий пробиться на фабрику грез, и угасающая суперзвезда немого кино Джек Конрад (Брэд Питт).

Почему стоит смотреть: Дэмьен Шазелл снял трехчасовую, нарочито избыточную и оглушительную фреску о том, как рождается и рушится магия кино. Несмотря на полярные оценки критиков на старте, лента быстро обрела культовый статус - во многом благодаря бескомпромиссной режиссуре, головокружительной операторской работе Линуса Сандгрена, трем номинациям на «Оскар» и «Золотому глобусу» за гипнотический, пульсирующий джазовый саундтрек Джастина Гурвица.

3. «Битва за битвой» / One Battle After Another (2025)

Страна: США

США Режиссер и сценарист: Пол Томас Андерсон

Пол Томас Андерсон В ролях: Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Тейяна Тейлор, Реджина Холл

Леонардо Ди Каприо, Чейз Инфинити, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Тейяна Тейлор, Реджина Холл Жанр: черная комедия, экшн-триллер, драма

О чем: Вольное переосмысление романа Томаса Пинчона «Вайнленд». Боб Фергюсон (Леонардо Ди Каприо) - бывший радикальный революционер, отошедший от дел и живущий в уединении со своей дочерью-подростком Уиллой. Когда девушка внезапно исчезает, а на след Боба выходит безжалостный военный (Шон Пенн), герою приходится вспомнить старые навыки и пуститься в полную паранойи и абсурда погоню, чтобы спасти ребенка.

Почему стоит смотреть: Самый динамичный и зрительский фильм в карьере классика авторского кино Пола Томаса Андерсона. Режиссер виртуозно смешивает головокружительные автомобильные погони, едкую политическую сатиру и трогательную историю отношений отца и дочери. Картина получила шесть премий «Оскар» (включая награды за лучшую режиссуру, адаптированный сценарий и мужскую роль второго плана для Шона Пенна), а мощный ансамбль во главе с Ди Каприо превращает каждый эпизод в первоклассный аттракцион.

4. «Всё везде и сразу» / Everything Everywhere All at Once (2022)

Страна: США

США Режиссеры и сценаристы: Дэн Кван и Дэниел Шайнерт

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт В ролях: Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джейми Ли Кёртис, Джеймс Хонг

Мишель Йео, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джейми Ли Кёртис, Джеймс Хонг Жанр: научная фантастика, боевик, абсурдистская комедия, драма

О чем: Эвелин Вонг (Мишель Йео) - уставшая владелица прачечной, которая не может разобраться ни с налоговой проверкой, ни с кризисом в браке, ни с отдалившейся дочерью. Прямо в кабинете налогового инспектора она узнает, что является ключом к спасению мультивселенной от загадочной разрушительной сущности, и теперь ей предстоит перенимать навыки своих двойников из параллельных реальностей.

Почему стоит смотреть: Абсолютный триумфатор «Оскара» (семь наград, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру» и три актерские статуэтки). За безумным калейдоскопом из кунг-фу на офисном столе, вселенных с людьми-камнями и сосисками вместо пальцев скрывается предельно честная и пронзительная семейная драма о принятии близких, эмигрантском опыте и поиске смысла в хаотичном мире.

5. «Бедные-несчастные» / Poor Things (2023)

Страна: Ирландия, Великобритания, США

Ирландия, Великобритания, США Режиссер: Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос В ролях: Эмма Стоун, Марк Руффало, Уиллем Дефо, Рами Юссеф

Эмма Стоун, Марк Руффало, Уиллем Дефо, Рами Юссеф Жанр: стимпанк-фэнтези, черная комедия, драма

О чем: Феминистская вариация мифа о Франкенштейне по роману Аласдера Грея. В викторианском Лондоне эксцентричный хирург Годвин Бакстер (Уиллем Дефо) возвращает к жизни молодую женщину Беллу (Эмма Стоун), пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Стремительно развиваясь, Белла сбегает от опекуна в кругосветное путешествие с самовлюбленным адвокатом (Марк Руффало), чтобы познать мир без социальных условностей и табу.

Почему стоит смотреть: Обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и четырех премий «Оскар», включая вторую статуэтку за лучшую женскую роль для Эммы Стоун. Йоргос Лантимос создал ни на что не похожую, визуально роскошную ретрофутуристическую сказку с широкоугольной оптикой, смелым юмором и филигранной работой художников-постановщиков и костюмеров. Это дерзкая и остроумная история о становлении личности и праве человека самостоятельно определять свою судьбу.

6. «Носферату» / Nosferatu (2024)

Страна: США, Чехия

США, Чехия Режиссер и сценарист: Роберт Эггерс

Роберт Эггерс В ролях: Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Николас Холт, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин

Лили-Роуз Депп, Билл Скарсгард, Николас Холт, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин Жанр: готический хоррор, мистика, триллер

О чем: 1838 год, немецкий город Висборг. Молодой агент по недвижимости Томас Хаттер (Николас Холт) отправляется в Карпаты, чтобы оформить сделку по продаже старинного поместья таинственному графу Орлоку (Билл Скарсгард). Тем временем в Висборге его жена Эллен (Лили-Роуз Депп) страдает от пугающих видений - оказывается, древний вампир давно связан с ней мистической нитью и едет в Германию, неся за собой чуму и смерть.

Почему стоит смотреть: Роберт Эггерс бережно переосмыслил культовый немой шедевр Фридриха Вильгельма Мурнау 1922 года, превратив его в гипнотический образец чистой готики. Снятый с использованием естественного и свечного освещения, фильм выглядит как ожившая гравюра XIX века. Эггерс отказывается от дешевых скримеров в пользу тягучего психологического ужаса, аутентичного фольклора и пугающей телесности, а неузнаваемый в гриме Билл Скарсгард создает один из самых жутких образов вампира в современном кино.