Мэрилин Монро возглавила рейтинг величайших кинозвезд всех времен по версии Variety

Прошло более 60 лет со дня смерти Мэрилин Монро, но ее магия по-прежнему действует. Легендарная актриса и символ золотого века Голливуда заняла первое место в рейтинге 100 величайших кинозвезд в истории, составленном американским журналом Variety.

Причем позади остались не только ее знаменитые современники, но и самые успешные актеры наших дней.

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Рейтинг опубликован 23 ноября на сайте Variety. Его авторы решили оценить не столько профессиональные награды и кассовые сборы, сколько особое качество, которое превращает талантливого актера в настоящую кинозвезду.

Это харизма, узнаваемость, влияние на массовую культуру и способность притягивать внимание зрителей одним появлением на экране.

Именно по совокупности этих качеств первое место досталось Мэрилин Монро - актрисе, чей образ давно вышел за пределы кинематографа и стал частью мировой культуры.

Кто вошел в десятку величайших

Второе место в рейтинге занял Хамфри Богарт, которого зрители помнят прежде всего по фильмам «Касабланка» и «Мальтийский сокол». На третьей строчке оказался Чарли Чаплин - человек, сумевший покорить весь мир без единого произнесенного с экрана слова.

Места распределились следующим образом

Мэрилин Монро Хамфри Богарт Чарли Чаплин Джек Николсон Кэтрин Хепберн Сидни Пуатье Марлон Брандо Том Круз Тосиро Мифунэ Барбра Стрейзанд

Особенно примечательно восьмое место Тома Круза. Звезда «Миссии невыполнима» оказался единственным представителем современного поколения голливудских блокбастеров в первой десятке.

Кто еще попал в список

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Среди других знаменитостей высокие позиции заняли Клинт Иствуд (11-е место), Кэри Грант (12-е), Джулия Робертс (13-е) и Том Хэнкс (17-е).

Дензел Вашингтон расположился на 20-й строчке, Мерил Стрип - на 27-й, Брэд Питт - на 29-й, а Леонардо Ди Каприо - на 38-й.

Нашлось место и молодому поколению. Роберт Паттинсон занял 83-е место, Тимоти Шаламе - 86-е, Эмма Стоун - 94-е, а Зендея - 98-е.

В сотню также вошел знаменитый индийский актер Шахрух Хан, оказавшийся на 92-й позиции. Он стал единственным представителем индийского кинематографа в рейтинге.

Почему именно Мэрилин

Мэрилин Монро снялась в таких знаменитых картинах, как «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года» и «В джазе только девушки».

Однако ее влияние оказалось гораздо шире фильмографии. Белое платье, развевающееся над вентиляционной решеткой метро, платиновые локоны и знаменитая улыбка стали одними из самых узнаваемых образов в истории кино.

Монро умерла в 1962 году, когда ей было всего 36 лет. Но интерес к ее личности, фильмам и судьбе не исчезает уже несколько поколений.

И, пожалуй, именно это лучше всего объясняет выбор Variety: настоящая кинозвезда остается звездой даже тогда, когда ее фильмы давно стали классикой.