Прошло более 60 лет со дня смерти Мэрилин Монро, но ее магия по-прежнему действует. Легендарная актриса и символ золотого века Голливуда заняла первое место в рейтинге 100 величайших кинозвезд в истории, составленном американским журналом Variety.
Причем позади остались не только ее знаменитые современники, но и самые успешные актеры наших дней.
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Рейтинг опубликован 23 ноября на сайте Variety. Его авторы решили оценить не столько профессиональные награды и кассовые сборы, сколько особое качество, которое превращает талантливого актера в настоящую кинозвезду.
Это харизма, узнаваемость, влияние на массовую культуру и способность притягивать внимание зрителей одним появлением на экране.
Именно по совокупности этих качеств первое место досталось Мэрилин Монро - актрисе, чей образ давно вышел за пределы кинематографа и стал частью мировой культуры.
Кто вошел в десятку величайших
Второе место в рейтинге занял Хамфри Богарт, которого зрители помнят прежде всего по фильмам «Касабланка» и «Мальтийский сокол». На третьей строчке оказался Чарли Чаплин - человек, сумевший покорить весь мир без единого произнесенного с экрана слова.
Места распределились следующим образом
- Мэрилин Монро
- Хамфри Богарт
- Чарли Чаплин
- Джек Николсон
- Кэтрин Хепберн
- Сидни Пуатье
- Марлон Брандо
- Том Круз
- Тосиро Мифунэ
- Барбра Стрейзанд
Особенно примечательно восьмое место Тома Круза. Звезда «Миссии невыполнима» оказался единственным представителем современного поколения голливудских блокбастеров в первой десятке.
Кто еще попал в список
Среди других знаменитостей высокие позиции заняли Клинт Иствуд (11-е место), Кэри Грант (12-е), Джулия Робертс (13-е) и Том Хэнкс (17-е).
Дензел Вашингтон расположился на 20-й строчке, Мерил Стрип - на 27-й, Брэд Питт - на 29-й, а Леонардо Ди Каприо - на 38-й.
Нашлось место и молодому поколению. Роберт Паттинсон занял 83-е место, Тимоти Шаламе - 86-е, Эмма Стоун - 94-е, а Зендея - 98-е.
В сотню также вошел знаменитый индийский актер Шахрух Хан, оказавшийся на 92-й позиции. Он стал единственным представителем индийского кинематографа в рейтинге.
Почему именно Мэрилин
Мэрилин Монро снялась в таких знаменитых картинах, как «Джентльмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года» и «В джазе только девушки».
Однако ее влияние оказалось гораздо шире фильмографии. Белое платье, развевающееся над вентиляционной решеткой метро, платиновые локоны и знаменитая улыбка стали одними из самых узнаваемых образов в истории кино.
Монро умерла в 1962 году, когда ей было всего 36 лет. Но интерес к ее личности, фильмам и судьбе не исчезает уже несколько поколений.
И, пожалуй, именно это лучше всего объясняет выбор Variety: настоящая кинозвезда остается звездой даже тогда, когда ее фильмы давно стали классикой.