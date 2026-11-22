Иногда жизнь меняется по нашему желанию. Но гораздо чаще она даже не спрашивает разрешения. Вчера у вас была работа, семья, планы на будущее и вполне понятное представление о себе. А сегодня выясняется, что всё придётся начинать сначала. И хорошо ещё, если не с понедельника.

Мы выбрали пять относительно новых фильмов, которые уже представлены в онлайн-подборках. Они очень разные: от тёплой истории с итальянской кухней до непростого французского кино. Но объединяет их одно: героям приходится расставаться с прошлым, чтобы понять, как жить дальше.

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«Бабули» (Nonnas, 2025)



США · Режиссёр Стивен Чбоски · В ролях: Винс Вон, Сьюзен Сарандон, Лоррейн Бракко, Талия Шайр

После смерти матери Джо Скаравелла решает открыть ресторан итальянской кухни. Причём готовить там будут не профессиональные повара, а настоящие бабушки, которые знают толк в домашних рецептах и совершенно не привыкли подчиняться ресторанному начальству.

Идея кажется безумной, но у неё есть реальная основа: знаменитый ресторан Enoteca Maria на Статен-Айленде, где у плиты действительно стоят женщины старшего поколения.

Винс Вон, которого мы привыкли видеть в шумных комедиях, неожиданно хорош в роли человека, пытающегося справиться с утратой. А его партнёрши превращают каждую кухонную сцену в маленький спектакль с перепалками, воспоминаниями и ароматом свежей пасты.

Это кино не совершит революции в кинематографе. Зато напомнит, что иногда для нового начала достаточно старого семейного рецепта и нескольких людей, которым есть что рассказать друг другу.

Почему стоит смотреть: ради душевного тепла, замечательных актрис и редкого ощущения, что после фильма хочется не обсуждать его недостатки, а собрать близких за одним столом.

«Хороший адвокат» (Un bon avocat, 2026)

Франция · Режиссёр Тристан Сегела · В ролях: Лоран Лафитт, Мелани Лоран, Кароль Буке

Французский адвокат Леонар Ландри привык выигрывать дела, производить впечатление и вообще чувствовать себя хозяином положения. Но однажды прямо в зале суда он теряет сознание из-за передозировки наркотиков.

После реабилитации у него остаётся всего неделя, чтобы подготовиться к важному процессу и попытаться спасти карьеру. Помогает ему молодой стажёр, который ещё не научился считать цинизм обязательным профессиональным качеством.

Лоран Лафитт, знакомый зрителям по «Графу Монте-Кристо», играет человека, который слишком долго убеждал окружающих в собственной исключительности и в конце концов сам в неё поверил. Теперь придётся знакомиться с собой заново. И знакомство обещает быть неприятным.

Французское кино умеет рассказывать о человеческих слабостях без нравоучений. Здесь есть и профессиональные интриги, и семейные отношения, и ирония, которая временами оказывается болезненнее прямых обвинений.

Почему стоит смотреть: ради хорошей актёрской игры и взрослой истории о том, что потерять репутацию можно за минуту, а вот вернуть уважение к самому себе гораздо труднее.

«Чарли и Харпер» (Charlie Harper, 2025)

США · Режиссёры Том Дин и Мак Элдридж · В ролях: Эмилия Джонс, Ник Робинсон

Чарли и Харпер молоды, влюблены и собираются начать новую жизнь в другом городе. Казалось бы, что может пойти не так? Разве что выяснится, что под словами «наша общая жизнь» каждый из них подразумевает нечто совершенно своё.

Харпер мечтает стать шеф-поваром и готова ради карьеры рисковать. Чарли талантлив, обаятелен, но с выбором жизненного направления у него некоторые трудности. Она смотрит вперёд, он всё чаще оглядывается назад.

Фильм интересен тем, что здесь нет злодеев, измен и прочих обязательных принадлежностей мелодрамы. Есть два вполне симпатичных человека, которые искренне любят друг друга, но постепенно обнаруживают, что любовь ещё не гарантирует совпадения жизненных планов.

Эмилия Джонс, знакомая по оскароносному фильму «CODA: Ребёнок глухих родителей», особенно хороша. Её героиня не собирается отказываться от себя ради отношений, и это делает историю гораздо интереснее обычной романтической комедии.

Почему стоит смотреть: если вам нравятся фильмы об отношениях без искусственных страстей. И если вы согласны, что иногда самый сложный вопрос в любви - не «ты меня любишь?», а «куда мы вообще идём?».

«Хартленд» (Heartland, 2026)

США · Режиссёр Шана Фест · В ролях: Джессика Честейн, Гаррет Хедлунд, Джон Хоукс

Бывшая звезда кантри Мисти Джонс давно оставила сцену и предпочитает жить вдали от публики. Но когда исчезает её племянница, начинающая певица, Мисти приходится вернуться в мир, с которым она когда-то решила распрощаться.

Поиски приводят её в Нэшвилл - американскую столицу кантри, где за красивыми песнями, яркими костюмами и разговорами о славе скрывается немало неприятных секретов.

Джессика Честейн играет женщину, которой приходится не только искать пропавшего человека, но и разбираться с собственным прошлым. А это, как известно, занятие порой куда более опасное.

Здесь детективная интрига соединяется с историей о несбывшихся надеждах и попытке вернуть себе достоинство. Нэшвилл с его музыкальной атмосферой становится не просто фоном, а частью истории.

Почему стоит смотреть: ради Джессики Честейн, музыкальной атмосферы американского Юга и детектива, в котором героиня ищет не только другого человека, но отчасти и саму себя.

«Горькое Рождество» (Amarga Navidad, 2026)

Испания · Режиссёр Педро Альмодовар · В ролях: Барбара Ленни, Леонардо Сбаралья, Айтана Санчес-Хихон, Виктория Луэнго

Героиня нового фильма Педро Альмодовара Эльса после смерти матери пытается справиться с горем самым распространённым современным способом: работает без остановки. Пока организм не решает, что с него хватит.

Вынужденная пауза заставляет женщину задуматься о собственной жизни. Но Альмодовар был бы не Альмодоваром, если бы ограничился историей о переживании утраты.

Параллельно развивается сюжет о режиссёре, который пишет сценарий, используя чужие переживания. Постепенно реальность и вымысел начинают отражаться друг в друге, и возникает довольно неудобный вопрос: имеет ли художник право превращать боль близких людей в материал для своего творчества?

Здесь всё, за что мы любим испанского режиссёра: яркие краски, сложные женщины, запутанные отношения, прекрасная музыка Альберто Иглесиаса и разговоры о вещах, которые в обычной жизни мы предпочитаем обходить молчанием. Картина была представлена в конкурсной программе Каннского фестиваля 2026 года.

Почему стоит смотреть: ради зрелого, личного кино большого режиссёра. И ради напоминания о том, что начать жизнь заново иногда означает прежде всего разрешить себе остановиться.

У этих пяти историй разное настроение, поэтому выбирать можно по собственному состоянию. «Бабули» согреют, «Хороший адвокат» заставит задуматься, «Чарли и Харпер» напомнят о непростых компромиссах в любви, «Хартленд» добавит детективного напряжения, а Альмодовар предложит разговор посерьёзнее.

И, пожалуй, самая приятная мысль, которая объединяет все эти фильмы: начать сначала можно в любом возрасте. Даже если предыдущая попытка, мягко говоря, не удалась.