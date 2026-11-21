Фрэнки Купер приезжает на переговоры на электросамокате, носит велюровый спортивный костюм и любит испытывать чужое терпение. Во втором сезоне «Моблэнда» Джонни Флинн сыграл его так, что в рецензиях заговорили о соперничестве с Томом Харди. Esquire назвал Фрэнки лучшим телевизионным злодеем на тот момент, а рецензент Ready Steady Cut написал, что Флинн забирает каждую сцену со своим участием.

Флинну 43 года. Он успел сыграть молодого Эйнштейна, Дэвида Боуи и мистера Найтли, а музыку сочиняет ещё со времён гастролей с шекспировской труппой. В «Моблэнд» его позвал сценарист, с которым они работали за пятнадцать лет до этого. После финала сезона 20 ноября судьба Фрэнки остаётся под вопросом. Сам Флинн тем временем уже снялся в роли Пола Саймона и готовится появиться на экране Люциусом Малфоем.

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Джонни Флинн и Том Харди во втором сезоне «Моблэнда».Luke Varley / Paramount+

Фрэнки, которому нельзя доверять даже в хорошем настроении

Фрэнки участвует в войне против Харриганов, действует в интересах Кэт Макаллистер и связан с коррумпированным полицейским Колином Таттерсоллом, которого играет Тоби Джонс. Деловой разговор с ним легко может обернуться унижением. Преступные планы он обсуждает в маникюрном салоне, заодно разглядывая ноги Таттерсолла, и явно наслаждается неловкостью собеседника.

В третьей серии Фрэнки выступает перед Харриганами с длинной речью. Флинн объяснял, что в этот момент герой изучает каждого из присутствующих: ищет слабости, пробует задеть и усилить разлад внутри семьи. Поэтому его болтовня требует внимания. Пока остальные пытаются понять, чего он добивается, Фрэнки выясняет, кого и чем можно напугать.

Джонни Флинн в роли Фрэнки Купера, «Моблэнд», второй сезон.Paramount+

Особенно тяжело смотреть на него рядом с Джиной, дочерью Гарри. Он играет с ней игрушечным оружием, болезненно реагирует на упоминание погибшего сына, а затем угрожает ножом. На мгновение Фрэнки можно пожалеть, но Джине от этого не становится безопаснее. Флинн не даёт забыть ни о его горе, ни о том, что этот человек способен сделать с чужим ребёнком.

Что говорят о нём критики и зрители

Джонатан Уилсон из Ready Steady Cut сравнил актёров в разборе девятой серии. По его оценке, Харди остаётся лицом сериала, однако Флинн перехватывает внимание всякий раз, когда появляется в кадре. Уилсон хвалит и саму пару: Фрэнки лишает Гарри привычного превосходства, заставляя героя Харди действовать на пределе.

Джек Сил в Radio Times тоже выделил их столкновение: вызывающий, внешне нелепый Фрэнки против холодного Гарри. Кайл Макнилл в британском GQ отметил, как Флинн оттесняет остальных, а Мэтт Блейк в Esquire посвятил персонажу отдельную статью.

На Reddit одни участники сообщества «Моблэнда» сравнивают Фрэнки с Джокером Хита Леджера, другие вспоминают Алекса из «Заводного апельсина». Там же зрители признаются, что ждут расправы Гарри над ним. По отдельной ветке обсуждения нельзя судить обо всей аудитории. Но эти отзывы хорошо передают разницу между восхищением актёром и отношением к его персонажу.

Как Флинн попал в сериал и при чём здесь Гай Ричи

Приглашение пришло от сценариста Джеза Баттеруорта. Они знали друг друга по пьесе «Иерусалим», в которой Флинн играл в 2011 году. Именно Баттеруорт позвонил актёру и спросил, смотрел ли тот «Моблэнд». Флинн ещё не видел сериал, посмотрел первый сезон после этого разговора и заинтересовался предложением.

Баттеруорт видел Флинна и в другой постановке, «Палачах» Мартина Макдоны. Там актёр играл Муни, чья вызывающая манера и способность пугать собеседника пригодились при работе над Фрэнки. Флинн вспоминал среди своих ориентиров Брайана Джонса из The Rolling Stones и персонажей пьес Джо Ортона. К ним добавились братья Галлахеры с их развязностью и привычкой задираться.

Гай Ричи, исполнительный продюсер «Моблэнда», участвовал в обсуждении героя. По словам Флинна, Ричи и Баттеруорт говорили о сексуальной неоднозначности его поведения: Фрэнки использует её, чтобы смутить человека и нарушить привычную дистанцию. В его исполнении даже намёк на флирт может оказаться способом запугивания.

Сам Флинн вспоминал и Майкла Кейна в «Убрать Картера». Его интересовал преступник, который опасен благодаря уму и наблюдательности. Менял он и собственную внешность: ради роли перестал играть в теннис и набрал вес. Фрэнки с его причёской под пажа заметно отличается от худощавого Флинна, которого зрители знали по прежним фильмам.

Отец в театре, брат в «Игре престолов»

Джонни Флинн на Международном кинофестивале в Торонто, 14 сентября 2026 года.Patrick Sue-Chan / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Джонни Флинн родился в Йоханнесбурге в 1983 году и ещё ребёнком переехал с семьёй в Великобританию. Его отец Эрик выступал в музыкальном театре, мать Кэролайн занималась керамикой и живописью. Старший брат по отцу Джером Флинн знаком миллионам зрителей как Бронн из «Игры престолов».

О том, как живут актёры между ролями, Джонни узнал ещё ребёнком. Он рассказывал, что отец часто оставался без работы, денег не хватало, а собственного дома у родителей не было.

Музыка появилась очень рано. В семь лет Флинн получил стипендию для обучения в хоровой школе в Винчестере, затем по музыкальной стипендии поступил в Bedales. Он пел, играл на скрипке и трубе, позже увлёкся гитарой. Актёрское образование получил в лондонской академии Уэббера Дугласа.

В студенческие годы он выступал на улицах лондонского Саут-Бэнка, чтобы заработать на поездки по городу, вечером играл концерты и совмещал это с учёбой и подработками. Первые песни будущего дебютного альбома писал во время гастролей с шекспировской труппой Propeller.

Театр Флинн не оставил и после успеха в кино. В постановке Сэма Мендеса The Motive and the Cue он сыграл Ричарда Бёртона. Пьеса рассказывает о репетициях «Гамлета» и столкновении Бёртона с режиссёром Джоном Гилгудом, которого играл Марк Гэтисс. К тому времени Флинн уже был знаком зрителям как молодой Альберт Эйнштейн из первого сезона «Гения» и Дэвид Боуи из фильма «Дэвид Боуи. Человек со звезды».

Песня для «Искателей сокровищ» и знакомство с Полом Саймоном

Джонни Флинн выступает в Pie & Vinyl, Портсмут, 8 апреля 2014 года.Drew de F Fawkes / Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Первый альбом Флинна A Larum вышел в 2008 году. С группой Johnny Flynn & The Sussex Wit он записывал пластинки и ездил на гастроли, а позднее начал работать с писателем Робертом Макфарлейном. Их совместные альбомы Lost in the Cedar Wood и The Moon Also Rises выросли из разговоров, чтения и прогулок. Песни для второй пластинки складывались в том числе на тропах Саут-Даунс и вдоль реки Ли.

Для сериала «Искатели сокровищ» Флинн написал и исполнил заглавную песню. Создатель сериала Маккензи Крук рассказывал, что после объяснения замысла получил её голосовым сообщением уже через два дня. Текст написан от лица сокровища под землёй, которое зовёт искателей к себе. Одну из главных ролей в сериале играет Тоби Джонс. Позднее они с Флинном встретились на съёмках «Моблэнда».

Пола Саймона Флинн слушал ещё ребёнком, причём необычным способом. В старом красном Ford Escort у семьи не работал левый динамик. На ранних записях Simon & Garfunkel из-за этого пропадала партия Саймона, и дети учились подбирать второй голос, допевая недостающее сами. Спустя годы группа Джонни выступала у него на разогреве в Гайд-парке. А через два дня после записи The Boy in the Bubble для совместного альбома с сестрой Лилли Флинну сообщили, что он будет играть самого Саймона в фильме The Road Home.

Что посмотреть с Джонни Флинном после «Моблэнда»

«Зверь», 2017

Джесси Бакли и Джонни Флинн в фильме «Зверь» (2017).Stray Bear Films

Молл, героиня Джесси Бакли, живёт на острове Джерси под постоянным семейным контролем. Знакомство с Паскалем, которого играет Флинн, даёт ей возможность распоряжаться собственной жизнью. Она влюбляется в него, но вскоре Паскаля начинают подозревать в жестоких убийствах.

Если в Фрэнки вас зацепило сочетание притягательности и опасности, начинать знакомство с ранними ролями Флинна стоит именно со «Зверя». В фильме Майкла Пирса доверие к Паскалю постоянно приходится пересматривать. Молл многое готова объяснить и простить человеку, рядом с которым впервые почувствовала себя свободной.

«Эмма.», 2020

Джонни Флинн в роли мистера Найтли в фильме «Эмма.» (2020).Focus Features

Мистер Найтли давно знает Эмму Вудхаус и способен заметить последствия её поступков раньше, чем она сама. В экранизации Отем де Уайлд героиня Ани Тейлор-Джой уверенно устраивает чужие отношения, постепенно обнаруживая, как плохо понимает собственные чувства.

Романтическая линия строится на долгом знакомстве, которое позволяет героям обходиться без церемоний. Найтли может возражать Эмме, сердиться на неё и при этом оставаться человеком, которому она дорога. А на финальных титрах звучит Queen Bee, песня Флинна, написанная от лица Найтли и обращённая к Эмме.

«Рипли», 2024

Джонни Флинн в роли Дики Гринлифа в сериале «Рипли» (2024).Netflix

В восьмисерийной экранизации Патриции Хайсмит Флинн играет Дики Гринлифа, обеспеченного американца, который живёт в Италии и считает себя художником. Том Рипли в исполнении Эндрю Скотта приезжает по поручению его отца, чтобы убедить сына вернуться домой. Постепенно поручение уступает место желанию присвоить чужую жизнь.

Режиссёр Стивен Зеллиан объяснял, что Флинн показывает наивность Дики под внешней уверенностью и расслабленность человека, которому не приходится думать о деньгах. Том завидует всему, что Дики получает без особых усилий. Сам Дики принимает его внимание, не понимая, насколько далеко тот готов зайти.

«Вспомнить все связи», 2014–2018

Антония Томас и Джонни Флинн в сериале «Вспомнить все связи».Brian Sweeney

Дилан узнаёт, что у него хламидиоз, и должен предупредить бывших партнёрш. Эти звонки и встречи заставляют его заново вспомнить прежние отношения и собственные ошибки. Рядом остаются друзья Иви и Люк, у которых тоже далеко не всё устроено в личной жизни.

Комедия держится на неловких разговорах, несвоевременных признаниях и чувствах, в которых Дилан так и не разобрался. Он хочет объясниться, но из-за собственной нерешительности снова оказывается в затруднительном положении. Флинн играет человека, которому трудно справиться даже с обычным свиданием.

«Раскопки», 2021

Джонни Флинн в роли Рори Ломакса в фильме «Раскопки» (2021).Larry Horricks / Netflix © 2021

Накануне Второй мировой войны на земле Эдит Претти обнаруживают древнее погребение. Кэри Маллиган играет хозяйку поместья, а Рэйф Файнс исполняет роль археолога Бэзила Брауна. Флинну достался фотограф Рори Ломакс, который сближается с участницей раскопок Пегги Пигготт в исполнении Лили Джеймс.

Рори вымышлен, хотя сами раскопки в Саттон-Ху относятся к реальной истории. Его отношения с Пегги развиваются на фоне приближающейся войны. Думать о будущем всё труднее, и у этой любовной линии с самого начала мало времени на привычные сомнения и отсрочки.

«Одна жизнь», 2023

Джонни Флинн в роли молодого Николаса Уинтона в фильме «Одна жизнь» (2023).Courtesy Bleecker Street

Флинн и Энтони Хопкинс играют Николаса Уинтона в разные годы. Молодой лондонский брокер приезжает в Прагу в конце 1938 года и включается в спасение детей из семей беженцев. Вместе с Тревором Чедвиком, Дорин Уорринер и другими участниками этой работы он помогает вывезти 669 детей, преимущественно еврейских, до начала войны.

Флинну досталась та часть истории, в которой Уинтон занят спасением детей. Хопкинс играет его спустя десятилетия, когда он продолжает думать о тех, кого вывезти не удалось. Действие переходит из одного времени в другое, связывая спешную работу в довоенной Праге с её последствиями для сотен семей.

Люциус Малфой, Достоевский и Пол Саймон

Уже на Рождество 2026 года HBO обещает премьеру нового «Гарри Поттера». Флинн сыграет Люциуса Малфоя, отца Драко. Его участие подтверждено официально.