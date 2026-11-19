Декабрь обычно пытается убедить нас, что свободное время следует тратить исключительно на покупку подарков, приготовление праздничного стола и поиски коробки с ёлочными игрушками, которую в прошлом январе положили «туда, где точно не забудем».

Стриминговые сервисы придерживаются другого мнения.

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Последний месяц 2026 года получился на редкость богатым на большие сериальные премьеры. Здесь возвращается Гарри Поттер - теперь уже в телевизионном формате, Джейн Остин получает очередную экранизацию с очень серьёзным актёрским составом, Сэмюэл Л. Джексон отправляется завоёвывать Техас, а создатель «Телохранителя» снова собирается заставить нас подозревать буквально всех.

Мы выбрали шесть декабрьских премьер на совершенно разное настроение. Есть только одна проблема: декабрь в календаре по-прежнему состоит из 31 дня.

1. Trinity, Тринити

Премьера: 1 декабря

Где смотреть: Netflix

В ролях: Гугу Мбата-Роу, Ричард Мэдден

Начать месяц можно с человека, который прекрасно знает, как заставить зрителя нервничать из-за людей в дорогих костюмах.

Создатель «По долгу службы» и «Телохранителя» Джед Меркурио придумал политический триллер, в центре которого оказывается Кэтрин Декер - заместитель командира американской атомной подводной лодки. Министр обороны США Уэбб Престон предлагает ей принять участие в некоем плане, который якобы должен обеспечить мир. Проблема в том, что Декер подозревает: всё может быть ровно наоборот.

Ричард Мэдден играет политика, которому очень хочется верить и поэтому особенно опасно верить, а Гугу Мбата-Роу досталась роль женщины, которой приходится разбираться в происходящем там, где цена ошибки несколько выше, чем испорченный рабочий понедельник.

Почему смотреть: если соскучились по взрослому политическому триллеру, где люди разговаривают тихо, выглядят респектабельно, а где-то на заднем плане маячит перспектива международной катастрофы. Особенно приятно, что за всем этим стоит Меркурио - человек, умеющий превращать служебное совещание почти в сцену погони.

2. Pride and Prejudice, «Гордость и предубеждение»

Премьера: 3 декабря

Где смотреть: Netflix

В ролях: Эмма Коррин, Джек Лауден, Оливия Колман, Руфус Сьюэлл, Дэрил Маккормак

Экранизировать «Гордость и предубеждение» - занятие почти экстремальное. Где-то рядом всегда стоит зритель, который помнит Колина Фёрта образца 1995 года и готов строго спросить: «А зачем?»

Netflix всё-таки решился.

Элизабет Беннет играет Эмма Коррин, мистера Дарси - Джек Лауден, а родителей семейства Беннет - Оливия Колман и Руфус Сьюэлл. Уже ради последней пары можно дать сериалу шанс.

Сценарий написала Долли Олдертон, причём одной из самых любопытных идей новой версии стало другое отношение к миссис Беннет. Вместо комической мамаши, помешанной на замужестве дочерей, авторы предлагают увидеть женщину, которая прекрасно понимает экономическую реальность своего времени: если дочери не выйдут замуж, их будущее может оказаться совсем невесёлым.

То есть знаменитое «девочек надо срочно пристроить» неожиданно превращается почти в финансовую стратегию семьи.

Почему смотреть: не ради выяснения, чем всё закончится - тут Джейн Остин уже два века не оставляет особого пространства для спойлеров. Интереснее другое: смогут ли создатели рассказать настолько знакомую историю так, чтобы мы опять переживали из-за одного взгляда Дарси через гостиную.

3. The Murder of JonBenét Ramsey, «Убийство Джонбенет Рэмси»

Премьера: 10 декабря

Где смотреть: Netflix

В ролях: Мелисса Маккарти, Клайв Оуэн, Гаррет Хедлунд, Элисон Пилл, Ши Уигэм

Одно из самых известных нераскрытых преступлений Америки снова становится основой для сериала.

В рождественские дни 1996 года шестилетнюю Джонбенет Рэмси нашли мёртвой в доме её семьи в Боулдере, штат Колорадо. Расследование быстро превратилось в национальную сенсацию, а вокруг родителей девочки, полиции и многочисленных версий возникла такая медийная буря, что спустя десятилетия отделить факты от домыслов бывает непросто.

Новый мини-сериал собирается показать не только само расследование, но и то, что происходило с семьёй Рэмси под огромным общественным давлением. Родителей Джонбенет играют Мелисса Маккарти и Клайв Оуэн - довольно неожиданная и поэтому особенно любопытная актёрская пара.

Почему смотреть: если интересует true crime, но хочется не очередного документального пересказа с тревожной музыкой и фотографиями из полицейского архива, а полноценной драматической реконструкции. Главное испытание для сериала очевидно: рассказать о знаменитом деле и не превратить реальную трагедию в аттракцион.

4. Unaccustomed Earth, «Непривычная земля»

Премьера: 17 декабря

Где смотреть: Netflix

В ролях: Фрида Пинто, Сиддхарт, Индранил Сенгупта

А вот сериал для тех, кому к середине декабря уже надоели убийства, заговоры и люди, которые в каждой второй серии достают пистолет.

История вдохновлена сборником рассказов лауреата Пулитцеровской премии Джумпы Лахири и разворачивается внутри индийско-американского сообщества Кембриджа и Бостона.

Парул Чаудхури когда-то отказалась от первой любви, подчинившись воле семьи. Прошли годы, появились муж, дети и совсем другая жизнь. Но тяжёлый диагноз заставляет её вернуться из Индии в Кембридж - туда, где она когда-то чувствовала себя по-настоящему дома и где всё ещё живёт человек, которого она не смогла окончательно забыть.

Дальше начинают распутываться старые отношения, семейные секреты, невысказанные обиды и тот самый вопрос, который иногда приходит слишком поздно: а свою ли жизнь мы вообще прожили?

Почему смотреть: для красивой взрослой семейной драмы без необходимости спасать человечество. Здесь ставки вроде бы значительно меньше, чем в «Trinity», но для конкретного человека вопрос «что я сделал со своей жизнью?» иногда пострашнее атомной подлодки.

5. Frisco King, «Король Фриско»

Премьера: 18 декабря

Где смотреть: Paramount+

В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Аса Германн, Кай Кастер; специальное появление Сильвестра Сталлоне

Тейлору Шеридану, кажется, стало тесно внутри уже созданных телевизионных миров, поэтому вселенная «Короля Талсы» получает ответвление.

И какое.

Сэмюэл Л. Джексон играет опытного новоорлеанского гангстера Рассела Ли Вашингтона-младшего, который перебирается во Фриско, штат Техас. На первый взгляд перед ним благополучный американский пригород. На второй - замечательная территория для человека, умеющего превращать маленькую аферу в большой бизнес.

Герой постепенно собирает вокруг себя собственную команду и начинает строить новую криминальную империю. Чем успешнее становится предприятие, тем больше появляется людей, желающих либо присоединиться, либо всё это прекратить.

Сильвестр Сталлоне тоже появится в сериале, окончательно закрепляя родство с «Королём Талсы».

Почему смотреть: Сэмюэл Л. Джексон в роли пожилого гангстера, который приезжает в приличный техасский пригород и решает, что здесь явно не хватает организованной преступности, - уже вполне достаточная заявка. А если вы любите сериалы Тейлора Шеридана, объяснять что-либо дальше вообще бессмысленно.

6. Harry Potter and the Philosopher’s Stone, «Гарри Поттер и философский камень»

Премьера: 25 декабря

Где смотреть: HBO и HBO Max

В ролях: Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут, Джон Литгоу, Джанет Мактир, Ник Фрост, Паапа Эссьеду

И наконец премьера, про которую будут спорить независимо от того, хорошим получится сериал или плохим.

HBO начинает заново экранизировать книги Джоан Роулинг - теперь в формате большого многосезонного сериала. Первый сезон возвращает нас туда, где всё началось: одиннадцатилетний Гарри узнаёт, что он волшебник, отправляется в Хогвартс, знакомится с Роном и Гермионой и обнаруживает, что школа-интернат может быть несколько опаснее, чем рассказывали в рекламном буклете.

Новое поколение главных героев пока почти неизвестно широкой публике: Гарри играет Доминик Маклафлин, Гермиону - Арабелла Стэнтон, Рона - Аластер Стаут. Зато преподавательский состав впечатляет: Джон Литгоу стал Дамблдором, Джанет Мактир - профессором Макгонагалл, Ник Фрост - Хагридом, а Паапа Эссьеду - Северусом Снейпом.

Главное преимущество сериального формата очевидно. Создателям больше не приходится втискивать целую книгу в два с небольшим часа, поэтому Хогвартс может наконец получить то пространство и количество деталей, которых поклонникам всегда хотелось.

Главный недостаток тоже очевиден: зрителям придётся перестать мысленно сравнивать каждого нового героя с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон, Рупертом Гринтом, Аланом Рикманом и остальными.

Удачи всем участникам эксперимента.

Почему смотреть: потому что это, вероятно, главная телевизионная премьера декабря независимо от нашего отношения к самой идее перезапуска. Одни включат сериал из любопытства, другие - чтобы возмутиться, третьи - чтобы снова попасть в Хогвартс. HBO, подозреваем, устроит любой из трёх вариантов.

С чего начать

Если хочется напряжения и политических интриг - «Trinity».

Для красивой классики с новым взглядом - «Гордость и предубеждение».

Для тяжёлого true crime - «Убийство Джонбенет Рэмси».

Для взрослой истории о семье, любви и втором шансе - «Непривычная земля».

Для криминального развлечения с большим количеством харизмы - «Король Фриско».

А 25 декабря можно просто открыть дверь в Хогвартс и проверить, удалось ли новому «Гарри Поттеру» сделать почти невозможное - заставить нас хотя бы на несколько серий забыть старого.