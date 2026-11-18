С главным вопросом новой эпохи бондианы наконец разобрались: Роберт Паттинсон официально станет следующим агентом 007. Но едва Amazon MGM Studios назвала имя нового Джеймса Бонда, как началась другая игра в угадайку - кто появится рядом с ним?

Пока студия не объявила ни главную женскую роль, ни даже подробности о персонажах будущего фильма. Поэтому все появляющиеся сейчас имена стоит воспринимать именно как прогнозы, слухи и пожелания публики, а не как подтверждённый шорт-лист кастинга.

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Тем не менее несколько актрис всплывают в этих обсуждениях особенно часто.

Маргарет Куэлли

Сейчас именно Маргарет Куэлли выглядит одной из самых заметных фавориток публики. После «Субстанции» её карьера вышла на новый уровень, но с миром Бонда у актрисы уже есть небольшая символическая связь.

На церемонии «Оскар» в 2025 году Куэлли участвовала в музыкальном номере, посвящённом фильмам об агенте 007: красное платье, мужчины в смокингах и знаменитая музыкальная тема сделали всё необходимое, чтобы зрители начали мысленно примерять на неё бондиану.

После объявления Паттинсона Куэлли оказалась среди лидеров сразу нескольких публичных прогнозов относительно женского кастинга.

Зендея

Если создателям нужен большой международный звёздный дуэт, Зендея кажется почти слишком очевидным вариантом.

У неё уже есть важное преимущество - прекрасное знакомство с режиссёром нового Бонда. Дени Вильнёв снимал её в «Дюне», а с самим Робертом Паттинсоном актриса также успела поработать.

Впрочем, именно очевидность такого выбора может сыграть и против неё. Новая бондиана вполне может предпочесть менее ожидаемое имя.

Аня Тейлор-Джой

Ещё одна актриса из вселенной «Дюны» Вильнёва. Аня Тейлор-Джой умеет выглядеть одновременно хрупкой, холодной, загадочной и опасной - набор качеств, который для фильма о Бонде практически просится в резюме.

После «Хода королевы», «Меню» и «Фуриосы» ей уже не нужно доказывать, что она способна удерживать внимание в большом проекте.

Поэтому её имя регулярно появляется среди фаворитов - хотя никаких сведений о реальных переговорах со студией пока нет.

Флоренс Пью

Ещё одна знакомая Вильнёва по «Дюне» - и, пожалуй, одна из самых универсальных актрис этого списка.

Флоренс Пью одинаково убедительна в камерной драме и крупном экшен-фильме, а благодаря роли Елены Беловой во вселенной Marvel у неё достаточно опыта с погонями, драками и оружием.

Правда, есть интересный поворот: сама Пью прежде шутила, что в мире Бонда ей было бы интереснее сыграть не традиционную спутницу агента 007, а кого-нибудь значительно менее предсказуемого. И действительно - почему обязательно союзницу?

Сидни Суини

Слухи вокруг Сидни Суини появились задолго до официального объявления нового Бонда.

Дополнительного топлива им недавно добавила Трина Паркс - актриса, сыгравшая Тэмпер в фильме «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери. Она заявила, что Суини могла бы стать прекрасным выбором, отметив её уверенность, независимость и классический голливудский типаж.

Сама Суини ещё в 2025 году отвечала на вопросы о возможном участии в бондиане куда осторожнее. Она говорила, что давно любит эту франшизу, а согласие зависело бы от сценария.

И тут же пошутила, что ей, возможно, было бы веселее самой сыграть Джеймса Бонда.

Теперь эта вакансия уже занята Паттинсоном, зато остальные роли пока свободны.

Дейзи Эдгар-Джонс

После «Нормальных людей» Дейзи Эдгар-Джонс довольно последовательно расширяет диапазон: романтическая драма, триллер, большой голливудский фильм-катастрофа «Смерч 2», костюмные проекты.

Теперь её имя всё чаще появляется и в прогнозах относительно Бонда.

Она интересна именно тем, что не выглядит слишком очевидным выбором. В бондиане неоднократно работал принцип, когда роль рядом с агентом 007 превращала уже известную актрису в международную звезду первой величины.

Марго Робби

Марго Робби присутствует почти в любом большом зрительском кастинге, где требуется одновременно красота, харизма и умение держать крупный фильм на своих плечах.

Для Бонда у неё действительно есть подходящие качества - от комедийной лёгкости до способности сыграть опасного и совершенно непредсказуемого персонажа.

Но здесь особенно важно различать желания поклонников и реальные новости: достоверных сообщений о переговорах Робби с создателями нового фильма пока нет.

И всё-таки - Сидни, Маргарет или совершенно новое имя?

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На этом список, конечно, не заканчивается. В разных прогнозах последних дней появляются Ана де Армас, Адриа Архона, Джоди Комер, Мики Мэдисон, Хантер Шафер и другие актрисы. Не исключено, что Amazon MGM в итоге выберет человека, которого сейчас вообще нет среди фаворитов.

С Паттинсоном произошло почти именно это: ещё незадолго до объявления его не считали безоговорочным лидером гонки за роль 007.

Поэтому пока можно уверенно говорить лишь о нескольких вещах. Роберт Паттинсон - новый Джеймс Бонд. Дени Вильнёв - режиссёр следующего фильма. Сценарий пишет Стивен Найт, а продюсируют картину Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

А вот кто окажется рядом с Бондом - союзница, соперница, возлюбленная или всё сразу, - остаётся одной из самых интригующих вакансий современного Голливуда.

И, возможно, термин «девушка Бонда» новой бондиане уже будет тесноват.

А кто по вашему мнению смог бы составить пару Роберту Паттисону? Маргарет Куэлли

Зендея

Аня Тейлор-Джой

Флоренс Пью

Сидни Суинни

Дейзи Эдгар-Джонс

Марго Робби

Кристин Стюарт (из "Сумерек")

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