Новый Джеймс Бонд найден: агентом 007 станет Роберт Паттинсон

Многолетняя интрига вокруг имени нового Джеймса Бонда наконец разрешилась. Британский актер Роберт Паттинсон, известный по фильмам «Сумерки» и «Бэтмен», официально утвержден на роль легендарного агента 007. Об этом 16 ноября объявила Amazon MGM Studios, сообщает Associated Press.

40-летний Паттинсон станет преемником Дэниела Крейга, который в последний раз сыграл британского супершпиона в фильме «Не время умирать», вышедшем в 2021 году.

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Выбор нового Бонда стал одним из самых обсуждаемых вопросов в Голливуде. На протяжении нескольких лет на роль претендовали или назывались в числе возможных кандидатов самые разные актеры - от Идриса Эльбы и Генри Кавилла до Аарона Тейлора-Джонсона и Каллума Тернера.

По информации TheWrap, заключительный этап проб проходил в конце октября. Среди участников были Каллум Тернер, Джош О’Коннор и Джек Лауден. Паттинсон присоединился к отбору позднее других кандидатов.

Identity Confirmed https://t.co/FCU5A9c1wk - James Bond (@007) November 16, 2026



Сам актер назвал получение роли исполнением мечты и признался, что считает возможность сыграть Джеймса Бонда огромной честью.

Джеймс Бонд - один из самых легендарных персонажей в истории кино, и доверие сыграть 007 - честь всей жизни

Кто снимет нового Бонда

Режиссером 26-го фильма о приключениях агента 007 станет Дени Вильнев, известный по картинам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

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Паттинсон уже работал с Вильневом над третьей частью «Дюны», премьера которой запланирована на декабрь 2026 года.

Сценарий нового фильма о Бонде пишет Стивен Найт, создатель популярного британского сериала «Острые козырьки». Продюсерами выступают Эми Паскаль, работавшая над фильмами о Человеке-пауке, и Дэвид Хейман, известный по франшизе о Гарри Поттере.

Название будущей картины и дата ее выхода пока не объявлены.

Предстоящий фильм станет первым в истории франшизы, который создается под творческим контролем Amazon MGM Studios.

В 2022 году Amazon приобрела киностудию MGM за 8,5 млрд долларов, а в 2025 году получила творческий контроль над фильмами о Джеймсе Бонде. До этого на протяжении десятилетий ключевые решения принимали представители семьи Брокколи, стоявшей у истоков знаменитой киносерии.

Роберт Паттинсон станет седьмым актером, сыгравшим Джеймса Бонда в официальной серии фильмов. До него эту роль исполняли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.

Новая картина выйдет после самого продолжительного перерыва в истории бондианы. Предыдущий фильм, «Не время умирать», появился на экранах пять лет назад.

Всего фильмы о Джеймсе Бонде собрали в мировом прокате более 7 млрд долларов. Теперь Amazon предстоит начать новую главу одной из самых успешных кинофраншиз в истории.