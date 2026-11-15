Пять фильмов, доказывающих, что после 60 жизнь только начинается

Есть странное представление, будто жизнь устроена примерно как рабочий день: сначала надо всё успеть, потом подвести итоги, а дальше желательно спокойно сидеть и не мешать молодым. Кино, к счастью, регулярно доказывает, что это полная ерунда.

Герои этих пяти фильмов уже достаточно пожили, чтобы знать цену ошибкам, разочарованиям и чужим советам. Но именно теперь они влюбляются, начинают новую карьеру, отправляются в путешествия, заводят друзей и иногда впервые позволяют себе жить так, как хотелось всегда.

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И самое приятное: ни один из этих фильмов не пытается убедить нас, что шестьдесят - это новые сорок. Зачем? Шестьдесят вполне хороши сами по себе.

1. «Отель „Мэриголд“: Лучший из экзотических» (The Best Exotic Marigold Hotel, 2011)

Режиссёр: Джон Мэдден

В ролях: Джуди Денч, Мэгги Смит, Билл Найи, Том Уилкинсон, Дев Патель

Несколько немолодых британцев по разным причинам отправляются в Индию, соблазнившись рекламой роскошного отеля для пожилых постояльцев. На месте выясняется, что роскошь существует преимущественно в рекламном буклете, здание слегка разваливается, а молодой хозяин отеля обладает куда большим оптимизмом, чем деловыми способностями.

Казалось бы, идеальная ситуация для коллективного требования вернуть деньги. Вместо этого начинается новая жизнь.

Кто-то неожиданно находит работу. Кто-то - любовь. Кто-то наконец решается разобраться с прошлым. А кто-то обнаруживает, что привычный мир был вовсе не единственным возможным.

«Мэриголд» особенно хорош тем, что не превращает возраст в проблему, которую героям необходимо героически преодолеть. У этих людей болят колени, заканчиваются деньги, есть взрослые дети, умершие супруги и чемодан накопившихся сожалений. Но всё это не отменяет любопытства к жизни.

Почему смотреть: ради великолепного британского актёрского ансамбля и очень простой мысли: иногда конец одной жизни выглядит подозрительно похоже на начало другой.

2. «Стажёр» (The Intern, 2015)

Режиссёр: Нэнси Майерс

В ролях: Роберт Де Ниро, Энн Хэтэуэй, Рене Руссо

Бену Уиттакеру семьдесят. Он вдовец, вышел на пенсию, путешествовал, занимался йогой, научился готовить - словом, сделал почти всё, что общество обычно советует человеку, которому больше не надо ходить на работу.

И понял, что ему скучно.

Поэтому Бен устраивается стажёром в модный интернет-магазин, где вокруг бегают молодые сотрудники с ноутбуками, велосипедами и хронической нехваткой времени. Можно было бы построить всю комедию на том, как пожилой человек не умеет пользоваться современными технологиями. Но Нэнси Майерс выбирает гораздо более интересный путь.

Постепенно выясняется, что Бен вовсе не музейный экспонат из эпохи бумажных ежедневников. Он просто умеет то, чему не научит никакое приложение: слушать, держать слово, не паниковать и понимать людей.

И Де Ниро здесь удивительно обаятелен именно потому, что ничего никому не доказывает.

Почему смотреть: если иногда кажется, что современный мир убежал вперёд и забыл позвать вас с собой. Возможно, миру как раз не хватает того, что вы уже успели узнать.

3. «Наши души по ночам» (Our Souls at Night, 2017)

Режиссёр: Ритеш Батра

В ролях: Джейн Фонда, Роберт Редфорд

Эдди и Луис живут по соседству много лет. Оба овдовели, дети выросли, дома стали слишком тихими. Однажды Эдди приходит к Луису с предложением, которое звучит почти неприлично - хотя речь вовсе не о сексе.

Она предлагает иногда спать вместе.

Просто лежать рядом. Разговаривать. Засыпать, зная, что в комнате есть другой человек.

Из этой почти невесомой завязки получается одна из самых красивых экранных историй о любви в зрелом возрасте. Здесь никто не бегает под дождём, не устраивает сцен ревности в ресторане и не произносит монологов под скрипки. Два взрослых человека осторожно пытаются понять, имеют ли они право ещё раз стать близкими.

Оказывается, имеют. Хотя окружающие почему-то считают необходимым высказать своё мнение.

Особое удовольствие - смотреть на Фонду и Редфорда. В молодости кино снимало их красоту. Теперь оно снимает лица, на которых прожита целая жизнь, - и это оказывается не менее интересно.

Почему смотреть: потому что потребность быть любимым не выходит на пенсию. И начинать отношения можно даже тогда, когда давно перестал ждать, что они ещё случатся.

4. «Книжный клуб» (Book Club, 2018)

Режиссёр: Билл Холдерман

В ролях: Дайан Китон, Джейн Фонда, Кэндис Берген, Мэри Стинберген

Четыре подруги много лет встречаются в книжном клубе. Однажды им попадаются «Пятьдесят оттенков серого», после чего литературная дискуссия довольно быстро начинает влиять на личную жизнь.

Не пугайтесь: фильм гораздо симпатичнее, чем эта завязка может обещать.

Одна героиня после долгого вдовства знакомится с мужчиной. Другая пытается понять, куда исчезла страсть из многолетнего брака. Третья наслаждается независимостью, пока жизнь не предлагает пересмотреть правила. Четвёртая осваивает свидания в мире, который за время её отсутствия успел изобрести интернет.

Иногда фильм совершенно не стесняется быть романтической комедией. И правильно делает.

Мы видели сотни историй, где двадцатипятилетний герой не может решить, кому написать после первого свидания. Почему семидесятилетней героине нельзя столкнуться ровно с той же проблемой?

Почему смотреть: ради редкого удовольствия увидеть романтическую комедию, где морщины никому не мешают флиртовать, ошибаться, ревновать и начинать сначала.

5. «Вторая жизнь Уве» (En man som heter Ove, 2015)

Режиссёр: Ханнес Холм

В ролях: Рольф Лассгорд, Бахар Парс, Филип Берг

Уве - человек, которого совершенно не хочется иметь соседом.

Он ворчит, проверяет порядок, ругается на неправильно припаркованные машины и искренне убеждён, что окружающие делают практически всё не так. После смерти жены и потери работы Уве решает, что его собственная история закончена.

Но тут рядом поселяется шумная семья.

Им постоянно что-то нужно. Они нарушают правила. Просят помощи. Появляются именно тогда, когда хочется, чтобы все исчезли. И постепенно жизнь начинает возвращаться к Уве через самые раздражающие мелочи.

Это самый грустный фильм в нашей пятёрке и одновременно, возможно, самый жизнеутверждающий. Потому что новая жизнь здесь начинается не с путешествия в Индию, романтического свидания или новой работы.

Она начинается с другого человека, который постучал в дверь.

Почему смотреть: если хочется фильма, который сначала заставляет смеяться над невыносимым стариком, а потом незаметно подбирается слишком близко к сердцу.

С чего начать

Для самого тёплого и красочного вечера - «Отель „Мэриголд“».

Если хочется лёгкой комедии и Роберта Де Ниро в прекрасной форме - «Стажёр».

Для тихой взрослой истории любви - «Наши души по ночам».

Если настроение требует шампанского, подруг и романтических приключений - «Книжный клуб».

А если хочется сначала посмеяться, а потом обнаружить, что глаза почему-то стали подозрительно влажными, - «Вторая жизнь Уве».

У этих пяти фильмов совершенно разные герои, страны и интонации, но мысль одна: возраст закрывает гораздо меньше дверей, чем нам кажется.

В двадцать жизнь начинается потому, что впереди почти всё неизвестно. После шестидесяти она иногда начинается по более интересной причине - вы наконец достаточно хорошо знаете себя, чтобы решить, какой именно хотите её видеть.