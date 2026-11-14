Поклонникам «Гангстерленда» и Джейн Остин: пять сериалов на выходные

На выходные мы выбрали пять сериалов с оценками IMDb от 7,8 до 8,5. У поклонников Джейн Остин будет повод узнать поближе Мэри, среднюю из пяти сестёр Беннет. Любителям криминальных историй достался Шон Бин в роли хозяина ливерпульского наркобизнеса, который подумывает о пенсии. А самая романтичная затея в подборке принадлежит испанцам. С одной мадридской парой мы встретим десять Новых годов подряд.
Оценки IMDb проверены 14 ноября 2026 года. Время просмотра указано без перерывов.
1. «Грязный бизнес» / Dirty Business
По реке Уиндраш в Оксфордшире плывёт мёртвая рыба. Для бывшего полицейского Эша Смита это любимые рыбацкие места. Соседи обращаются в местную водную компанию. Ответ вызывает у Эша ещё больше вопросов, а за тридцать лет в полиции он научился замечать, когда собеседник пытается поскорее закончить разговор.
Сосед Эша, профессор Питер Хэммонд, всю жизнь занимался вычислительной биологией. Теперь у него в руках данные о работе очистных сооружений. Он может проверить, когда именно в реку сбрасывали сточные воды. А у Микки, сотрудника станции, есть то, чего не вычитаешь из отчёта. Он знает, что происходит за оградой.
Дэвид Тьюлис играет Эша, Джейсон Уоткинс играет Питера. У одного на глазах гибнет любимая река, другой собирает доказательства для тех, кто на Уиндраше ни разу не бывал. Чего стоит один разговор с природоохранным ведомством. Выясняется, что о нарушении должна сообщить та самая компания, которую они просят проверить.
Почему смотреть: Тем, кто любит расследования по реальным событиям, стоит освободить один вечер. Особенно хороши здесь Тьюлис и Уоткинс в минуты, когда их героев в очередной раз просят набраться терпения.
2. «Бунтарки» / Riot Women
В английском Хебден-Бридже намечается конкурс талантов. Хозяйка паба Джесс решает выставить свою панк-группу. Осталось найти музыкантов. Полицейская Холли знакомится с Китти, когда ту приходится арестовать, а потом обеим предстоит сыграть в одном коллективе.
Бет преподаёт в школе, привыкла выслушивать других и неплохо играет на клавишах. Китти поёт и охотно высказывается по любому поводу. Собственный материал начнёт складываться, когда эти двое сядут рядом за клавиатуру. А полицейская Холли тем временем замечает, что у мамы всё хуже с памятью. Попробуй объясни, почему вечерняя репетиция вдруг тоже стала делом, которое нельзя отменить.
Салли Уэйнрайт, создательница «Счастливой долины», доверила инструменты самим актрисам. Некоторые учились с нуля. Песни сочиняли с расчётом на то, что новая группа пока умеет сыграть. От этого у репетиций особое обаяние. Когда вся компания впервые попадает в такт, радуешься примерно так, будто сам держал для них ритм.
Почему смотреть: Если вы хоть раз собирали друзей, чтобы сыграть одну любимую песню, вы узнаете эти репетиции. У каждой из пятерых найдётся уважительная причина остаться дома, и тем приятнее видеть их вечером на сцене.
3. «Этот город принадлежит нам» / This City Is Ours
Ронни Фелан из тех начальников, чьи слова об уходе на покой лучше выслушать молча. Он возит в Ливерпуль кокаин из Колумбии. Рядом с ним много лет работает Майкл Кавана, но у Ронни есть и взрослый сын Джейми. Майкл заработал своё место. Джейми рассчитывает на него по праву рождения. Сам Ронни пока всего лишь обмолвился о пенсии.
В этот момент пропадает очередная партия. Кто-то сумел перехватить груз на маршруте, по которому Майкл и Ронни годами его возят. Майклу прежде всего нужно понять, кто мог их выдать. Но вслед за Ронни он впервые задумывается, нельзя ли вообще уйти. Они с Дианой хотят ребёнка, уже ходят в клинику, и будущее отцовство занимает его куда больше, чем подозревают товарищи.
Шона Бина здесь легко принять за главного героя. Его персонаж в самом деле привык, что все подстраиваются под его планы, в том числе и родные. Тем интереснее смотреть за Майклом в исполнении Джеймса Нельсона-Джойса. Дома они с Дианой ждут новостей из клиники, на работе Джейми уже прикидывает, найдётся ли Майклу место в новом деле. В клинике Диана ждёт от него обещаний, а он даже не знает, кто завтра будет отдавать ему приказы.
Почему смотреть: Подойдёт любителям британских криминальных саг, которым так же интересно, что герои рассказывают жёнам после работы, как и то, кто перехватил груз.
4. «Другая сестра Беннет» / The Other Bennet Sister
В доме Беннетов собираются на бал. Джейн хороша собой, Лиззи остроумна, Китти весёлая, Лидии не занимать живости. Перечисляя достоинства дочерей, миссис Беннет пропускает одну. Мэри в семье привыкли упускать из виду. Да и многие ли поклонники «Гордости и предубеждения» сразу вспомнят, что сталось со средней сестрой?
Мэри читает книги и частенько поправляет собеседников. Когда молодой мистер Спэрроу допускает грамматическую ошибку, она указывает ему на это прямо на балу. Мистеру Спэрроу с ней интересно, и он намерен танцевать ещё. Матушка вмешивается. Молодой человек зарабатывает на жизнь продажей очков. Пять минут назад она волновалась, что Мэри просидит одна весь вечер, а теперь третий танец с оптиком якобы ставит под угрозу замужество всех пятерых.
Дальше Мэри отправится к тёте и дяде Гардинер в Лондон. Сценарий основан на романе Дженис Хэдлоу, которая получила в наследство от Джейн Остин редкую свободу. Судьбы Джейн и Элизабет читатель помнит хорошо, о средней сестре знает удивительно мало. У Гардинеров появляется возможность познакомиться с Мэри заново. Оказывается, с ней довольно приятно разговаривать, если рядом никто не ждёт, когда же она опять скажет что-нибудь невпопад.
Почему смотреть: Ради Эллы Брукколери и Рут Джонс, сыгравшей миссис Беннет. Одна из самых смешных семейных сцен здесь случается за обедом, причём поводом служат всего лишь новые очки.
5. «Новые годы» / Los años nuevos
Оскар родился в последний день декабря, а Ана празднует день рождения первого января. В ту ночь, когда обоим исполняется по тридцать, Оскар идёт в мадридский клуб с бывшей девушкой в надежде, что у них ещё есть шанс. Ана в этом клубе работает официанткой. Познакомятся они уже под утро, в баре, куда оба зайдут после закрытия.
До следующей серии пройдёт год. Друзья соберутся в доме за городом и затеют игру за ужином. Из разговоров выяснится, что Оскар по-прежнему не разобрался со своими отношениями, а Ана уже несколько месяцев встречается с другим. Зрителю приходится навёрстывать пропущенное прямо за столом, примерно как на встрече с друзьями, которых с прошлого Нового года толком не видел.
Пройдут десять лет. Режиссёр Родриго Сорогойен и его соавторы Сара Кано и Паула Фабра без сожаления пропускают месяцы, зато в последней серии оставляют Ирию дель Рио и Франческо Карриля перед камерой почти на три четверти часа без единой склейки. За это время люди успевают наговорить лишнего, смутиться, помолчать. У актёров здесь столько же времени, сколько понадобилось бы самим Ане и Оскару.
Почему смотреть: Хороший выбор для двоих. После каждой серии можно сравнить догадки о том, что произошло между героями за пропущенные двенадцать месяцев.
С какого сериала начать просмотр
Если свободна только суббота, берите историю Эша и Питера. За два с половиной часа успеете узнать, чего добились соседи с Уиндраша, хотя самим им для этого понадобилось десять лет. Для двух вечеров хорошо подойдёт «Другая сестра Беннет». Можно провести субботу с родителями Мэри и посмотреть в воскресенье, как ей живётся в Лондоне.
Поклонникам гангстерских саг стоит оставить побольше времени на Ливерпуль. Восемь серий занимают почти целый рабочий день. А если за воскресным ужином захочется обсудить героев, у «Новых годов» найдётся занятная тема даже для пары, которая знакома дольше Аны и Оскара. Какой единственный вечер вы показали бы постороннему человеку, чтобы он понял, как прошёл ваш последний год?