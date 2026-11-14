От Кейт Уинслет до Гари Олдмана: шесть захватывающих сериалов для тех, кто любит разгадывать тайны

Есть сериалы, после которых гадаешь, кто убийца. А есть такие, после которых хочется обсудить, в какой именно момент приличная с виду семья решила, что для неё теперь всё позволено. И в том и в другом случае обещание «сегодня только одна серия» лучше давать без свидетелей.

В этой подборке шесть разных способов провести вечер. Кейт Уинслет расследует убийство в городке, где все друг друга знают. Гари Олдман командует отделом провинившихся шпионов. А Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес заводят подкаст о преступлении в собственном доме. Выбирайте по настроению - от тяжёлой криминальной драмы до детектива, с которым можно и посмеяться.

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Оценки IMDb приведены на момент подготовки материала.

1. «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown)

Год 2021

IMDb 8,4/10

Формат мини-сериал, 7 серий

В ролях Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Эван Питерс.

Мейр Шиэн расследует убийство молодой матери в небольшом городе в Пенсильвании. Здесь на пороге дома свидетеля её могут встретить по имени, а человек, которого нужно допросить, вполне может оказаться старым знакомым. Дома у Мейр своих забот хватает. Она переживает потерю сына и пытается удержать семью, которая и так держится из последних сил.

Уинслет играет женщину, у которой давно кончились силы объяснять окружающим, что с ней всё в порядке. Усталость слышна даже в том, как Мейр задаёт самые обычные вопросы. И чем ближе она подбирается к разгадке, тем лучше понимаешь, почему в этом городе людям так трудно говорить правду о тех, кого они любят.

Почему смотреть. Если хочется законченной истории на выходные и детектива, в котором судьбы людей волнуют так же сильно, как разгадка.

2. «Медленные лошади» (Slow Horses)

Год с 2022-го

IMDb 8,4/10

Формат по 6 серий в сезоне

В ролях Гари Олдман, Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Саския Ривз.

У британской контрразведки есть отдел для сотрудников, которые успели серьёзно провиниться. Их отправляют в «Слау-хаус», где им полагается тихо разбирать бумаги. Начальник отдела Джексон Лэм в исполнении Гари Олдмана выглядит так, словно заодно провинился перед собственной химчисткой. При этом он замечает вещи, которые его благополучные коллеги предпочли бы вообще не замечать.

В первом сезоне команда ввязывается в дело о похищении. Угроза вполне реальна, а совещания всё равно похожи на разговоры в конторе, где каждый помнит, кто вчера оставил кружку в раковине. Олдману достаточно поднять глаза, чтобы стало понятно, какого он мнения о предложенном плане.

Почему смотреть. Если хочется шпионской интриги с британским юмором. Шесть серий первого сезона дают полноценную историю на пару вечеров.

3. «Фарго» (Fargo)

Годы 2014–2024

IMDb 8,8/10

Формат антология, 5 сезонов

В ролях в первом сезоне Мартин Фримен, Билли Боб Торнтон, Эллисон Толман, Колин Хэнкс.

Начните с первого сезона. В заснеженной Миннесоте страховой агент Лестер Найгард знакомится с человеком по имени Лорн Малво. Лестер привык проглатывать обиды, а новый знакомый подталкивает его к мысли, что с этим можно покончить. Очень скоро у местной полиции становится гораздо больше работы.

Самое смешное и самое жуткое в «Фарго» часто происходит в одной сцене. Люди говорят тихо, соблюдают приличия и умудряются принимать такие решения, что хочется через экран попросить их минутку подумать. А полицейская Молли Солверсон в исполнении Эллисон Толман замечает детали, от которых коллеги с удовольствием отмахнулись бы.

Почему смотреть. Если любите чёрный юмор братьев Коэн и истории, где одна глупость тянет за собой другую. У каждого сезона своё дело, так что первый можно посмотреть как отдельный сериал.

4. «Озарк» (Ozark)

Годы 2017–2022

IMDb 8,4/10

Формат 4 сезона

В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц.

Финансовый консультант Марти Бёрд перевозит жену и детей из Чикаго в район озера Озарк. Переезд приходится организовать в спешке. Схема отмывания денег дала сбой, и теперь Марти должен убедить наркокартель, что живым он принесёт больше пользы. Самое неприятное для семьи начинается, когда они выясняют, что у людей на новом месте уже есть свои дела и делиться ими никто не собирается.

Особенно интересно следить за Уэнди, женой Марти. Поначалу кажется, что она просто пытается удержать семью на плаву. Потом замечаешь, с каким удовольствием она сама ведёт переговоры. А местная Рут Лэнгмор в исполнении Джулии Гарнер умеет за одну реплику испортить Бёрдам всю тщательно подготовленную беседу.

Почему смотреть. Если хочется мрачной криминальной саги, в которой по-настоящему интересно наблюдать, как меняются люди. Оставьте на неё несколько вечеров.

5. «Американцы» (The Americans)

Годы 2013–2018

IMDb 8,4/10

Формат 6 сезонов

В ролях Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор.

В пригороде Вашингтона времён Рейгана Филип и Элизабет Дженнингсы воспитывают двоих детей и держат туристическое агентство. За этим вполне обычным фасадом - работа на КГБ. Дети уверены, что их родители американцы. А по соседству поселяется сотрудник контрразведки ФБР, с которым, как назло, вполне можно подружиться.

Сериал умеет сделать тревожным самый обыкновенный семейный ужин. Что ответить дочери, если она задала простой вопрос о твоём детстве? Как объяснить супругу, что ты больше не уверен в деле, которому вы оба посвятили жизнь? Кери Расселл и Мэттью Риз играют этот брак так, что даже в разгар операции хочется узнать, о чём они будут говорить, когда наконец останутся вдвоём.

Почему смотреть. Если любите шпионские истории, в которых напряжение копится постепенно, а разоблачение - лишь одна из вещей, которых боятся герои.

6. «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)

Год с 2021-го

IMDb 8,0/10

Формат по 10 серий в сезоне

В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес.

Трое соседей из нью-йоркского дома «Аркония» слушают один и тот же подкаст о преступлениях. Когда в их здании погибает человек, они берутся за расследование и решают записывать собственный подкаст. У бывшей телезвезды, театрального режиссёра и молодой соседки Мейбл разные представления о том, как вести дело. Особенно когда один уже думает, как эффектнее подать улику слушателям, а другой ещё пытается понять, улика ли это вообще.

Стив Мартин и Мартин Шорт прекрасно умеют мешать друг другу, а Селена Гомес одним взглядом даёт понять, сколько лишних слов только что прозвучало. За их перепалками легко забыть, что у дела вполне серьёзная загадка. Потом в кадре мелькает какая-нибудь мелочь, и вы снова мысленно перебираете всех жильцов.

Почему смотреть. Если хочется азартно искать убийцу, а в перерывах смеяться. Из всей шестёрки это самый лёгкий выбор на вечер.

Источник подборки - Collider.