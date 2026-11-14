От Кейт Уинслет до Гари Олдмана: шесть захватывающих сериалов для тех, кто любит разгадывать тайны

Есть сериалы, после которых гадаешь, кто убийца. А есть такие, после которых хочется обсудить, в какой именно момент приличная с виду семья решила, что для неё теперь всё позволено. И в том и в другом случае обещание «сегодня только одна серия» лучше давать без свидетелей.
В этой подборке шесть разных способов провести вечер. Кейт Уинслет расследует убийство в городке, где все друг друга знают. Гари Олдман командует отделом провинившихся шпионов. А Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес заводят подкаст о преступлении в собственном доме. Выбирайте по настроению - от тяжёлой криминальной драмы до детектива, с которым можно и посмеяться.
Оценки IMDb приведены на момент подготовки материала.
1. «Мейр из Исттауна» (Mare of Easttown)
Год 2021
IMDb 8,4/10
Формат мини-сериал, 7 серий
В ролях Кейт Уинслет, Джулианна Николсон, Джин Смарт, Эван Питерс.
Мейр Шиэн расследует убийство молодой матери в небольшом городе в Пенсильвании. Здесь на пороге дома свидетеля её могут встретить по имени, а человек, которого нужно допросить, вполне может оказаться старым знакомым. Дома у Мейр своих забот хватает. Она переживает потерю сына и пытается удержать семью, которая и так держится из последних сил.
Уинслет играет женщину, у которой давно кончились силы объяснять окружающим, что с ней всё в порядке. Усталость слышна даже в том, как Мейр задаёт самые обычные вопросы. И чем ближе она подбирается к разгадке, тем лучше понимаешь, почему в этом городе людям так трудно говорить правду о тех, кого они любят.
Почему смотреть. Если хочется законченной истории на выходные и детектива, в котором судьбы людей волнуют так же сильно, как разгадка.
2. «Медленные лошади» (Slow Horses)
Год с 2022-го
IMDb 8,4/10
Формат по 6 серий в сезоне
В ролях Гари Олдман, Джек Лауден, Кристин Скотт Томас, Саския Ривз.
У британской контрразведки есть отдел для сотрудников, которые успели серьёзно провиниться. Их отправляют в «Слау-хаус», где им полагается тихо разбирать бумаги. Начальник отдела Джексон Лэм в исполнении Гари Олдмана выглядит так, словно заодно провинился перед собственной химчисткой. При этом он замечает вещи, которые его благополучные коллеги предпочли бы вообще не замечать.
В первом сезоне команда ввязывается в дело о похищении. Угроза вполне реальна, а совещания всё равно похожи на разговоры в конторе, где каждый помнит, кто вчера оставил кружку в раковине. Олдману достаточно поднять глаза, чтобы стало понятно, какого он мнения о предложенном плане.
Почему смотреть. Если хочется шпионской интриги с британским юмором. Шесть серий первого сезона дают полноценную историю на пару вечеров.
3. «Фарго» (Fargo)
Годы 2014–2024
IMDb 8,8/10
Формат антология, 5 сезонов
В ролях в первом сезоне Мартин Фримен, Билли Боб Торнтон, Эллисон Толман, Колин Хэнкс.
Начните с первого сезона. В заснеженной Миннесоте страховой агент Лестер Найгард знакомится с человеком по имени Лорн Малво. Лестер привык проглатывать обиды, а новый знакомый подталкивает его к мысли, что с этим можно покончить. Очень скоро у местной полиции становится гораздо больше работы.
Самое смешное и самое жуткое в «Фарго» часто происходит в одной сцене. Люди говорят тихо, соблюдают приличия и умудряются принимать такие решения, что хочется через экран попросить их минутку подумать. А полицейская Молли Солверсон в исполнении Эллисон Толман замечает детали, от которых коллеги с удовольствием отмахнулись бы.
Почему смотреть. Если любите чёрный юмор братьев Коэн и истории, где одна глупость тянет за собой другую. У каждого сезона своё дело, так что первый можно посмотреть как отдельный сериал.
4. «Озарк» (Ozark)
Годы 2017–2022
IMDb 8,4/10
Формат 4 сезона
В ролях Джейсон Бейтман, Лора Линни, Джулия Гарнер, София Хьюблиц.
Финансовый консультант Марти Бёрд перевозит жену и детей из Чикаго в район озера Озарк. Переезд приходится организовать в спешке. Схема отмывания денег дала сбой, и теперь Марти должен убедить наркокартель, что живым он принесёт больше пользы. Самое неприятное для семьи начинается, когда они выясняют, что у людей на новом месте уже есть свои дела и делиться ими никто не собирается.
Особенно интересно следить за Уэнди, женой Марти. Поначалу кажется, что она просто пытается удержать семью на плаву. Потом замечаешь, с каким удовольствием она сама ведёт переговоры. А местная Рут Лэнгмор в исполнении Джулии Гарнер умеет за одну реплику испортить Бёрдам всю тщательно подготовленную беседу.
Почему смотреть. Если хочется мрачной криминальной саги, в которой по-настоящему интересно наблюдать, как меняются люди. Оставьте на неё несколько вечеров.
5. «Американцы» (The Americans)
Годы 2013–2018
IMDb 8,4/10
Формат 6 сезонов
В ролях Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор.
В пригороде Вашингтона времён Рейгана Филип и Элизабет Дженнингсы воспитывают двоих детей и держат туристическое агентство. За этим вполне обычным фасадом - работа на КГБ. Дети уверены, что их родители американцы. А по соседству поселяется сотрудник контрразведки ФБР, с которым, как назло, вполне можно подружиться.
Сериал умеет сделать тревожным самый обыкновенный семейный ужин. Что ответить дочери, если она задала простой вопрос о твоём детстве? Как объяснить супругу, что ты больше не уверен в деле, которому вы оба посвятили жизнь? Кери Расселл и Мэттью Риз играют этот брак так, что даже в разгар операции хочется узнать, о чём они будут говорить, когда наконец останутся вдвоём.
Почему смотреть. Если любите шпионские истории, в которых напряжение копится постепенно, а разоблачение - лишь одна из вещей, которых боятся герои.
6. «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building)
Год с 2021-го
IMDb 8,0/10
Формат по 10 серий в сезоне
В ролях Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес.
Трое соседей из нью-йоркского дома «Аркония» слушают один и тот же подкаст о преступлениях. Когда в их здании погибает человек, они берутся за расследование и решают записывать собственный подкаст. У бывшей телезвезды, театрального режиссёра и молодой соседки Мейбл разные представления о том, как вести дело. Особенно когда один уже думает, как эффектнее подать улику слушателям, а другой ещё пытается понять, улика ли это вообще.
Стив Мартин и Мартин Шорт прекрасно умеют мешать друг другу, а Селена Гомес одним взглядом даёт понять, сколько лишних слов только что прозвучало. За их перепалками легко забыть, что у дела вполне серьёзная загадка. Потом в кадре мелькает какая-нибудь мелочь, и вы снова мысленно перебираете всех жильцов.
Почему смотреть. Если хочется азартно искать убийцу, а в перерывах смеяться. Из всей шестёрки это самый лёгкий выбор на вечер.
Источник подборки - Collider.