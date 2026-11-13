Пять фильмов, которые помогут понять искусственный интеллект

Когда компьютер в фильме Стэнли Кубрика заговорил спокойным, вежливым голосом, зрители поняли, что от этого голоса можно ждать неприятностей. Спустя сорок пять лет Спайк Джонз снял фильм, в котором человек с таким же удовольствием слушает голос из компьютера, с каким мы ждём звонка от любимого человека. Что изменилось за это время? Машины по-прежнему говорят, а мы успели придумать десятки причин им поверить.

В этой пятёрке есть космическая классика, детектив под нескончаемым дождём, сказка о мальчике-роботе, история любви и триллер на троих. Каждый фильм подбрасывает свой вопрос об искусственном интеллекте. На некоторые из них легче ответить до просмотра, чем после.

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1. «2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey), 1968

Режиссёр - Стэнли Кубрик

В ролях - Кир Дулли, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр. Голос HAL 9000 - Дуглас Рэйн.

IMDb - 8,3/10

К Юпитеру летит корабль, на котором компьютеру HAL 9000 доверили управление полётом и жизнь экипажа. HAL разговаривает с астронавтами, играет в шахматы и вообще производит впечатление коллеги, которому можно оставить дежурство. Но однажды HAL предупреждает о неисправности, и экипажу впервые приходится усомниться в его словах. Астронавты обсуждают, можно ли дальше полагаться на компьютер, и для этого ищут на собственном корабле место, где он их не услышит.

У Кубрика всё происходит с таким спокойствием, что поначалу можно пропустить момент, когда обычный рабочий разговор становится страшным. На экране горит красный глаз, голос HAL остаётся безупречно вежливым, а привычное «компьютер знает, что делает» начинает звучать двусмысленно. Даже космос, огромный и почти безмолвный, пугает здесь меньше, чем машина, с которой экипаж привык жить бок о бок.

Почему смотреть. Кубрик показывает, как легко доверие становится зависимостью. Самый неприятный вопрос фильма возникает ещё до того, как становится ясно, чего ждать от HAL. Если машина годами работала безупречно, кому вы поверите при первой ошибке - ей или человеку, который её заметил?

2. «Бегущий по лезвию» (Blade Runner), 1982

Режиссёр - Ридли Скотт

В ролях - Харрисон Форд, Рутгер Хауэр, Шон Янг.

IMDb - 8,1/10

В залитом дождём Лос-Анджелесе бывшему полицейскому Рику Декарду поручают выследить беглых репликантов. Их создали для работы за пределами Земли, а внешне они настолько похожи на людей, что для опознания нужен специальный тест. Рутгер Хауэр играет предводителя беглецов Роя Батти, который знает, что ему отпущено мало времени, и очень хочет получить ещё немного.

Скотт снимает эту историю как старый детектив. У героя Форда усталый вид, на улицах вечная ночь, в окнах дрожит неон. Поначалу хочется вместе с Декардом вычислить, кто перед нами. Потом интереснее становится смотреть на то, как персонажи обращаются друг с другом. У людей в этом городе есть право распоряжаться чужими жизнями, а у беглецов - страх смерти и воспоминания, которыми им хочется с кем-то поделиться. Рой Батти говорит об этом так, что к концу фильма ловишь себя на сочувствии тому, кого по всем правилам детектива полагалось бояться.

Почему смотреть. Если вам нравится фантастика, которая меняет отношение к герою по ходу действия, здесь это делает одна из лучших ролей Хауэра. А после фильма хочется спросить, с какой стати право на сочувствие вообще должно зависеть от того, кто и как тебя создал.

3. «Искусственный разум» (A.I. Artificial Intelligence), 2001

Режиссёр - Стивен Спилберг

В ролях - Хэйли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор.

IMDb - 7,2/10

Дэвида, робота в облике мальчика, принимают в семью, где тяжело болен ребёнок. Когда Моника активирует программу привязанности, Дэвид начинает любить её как маму. Для неё это решение, принятое в тяжёлый момент. Для него - вся оставшаяся жизнь. И когда обстоятельства в доме меняются, мальчик пытается понять, что ему сделать, чтобы мама снова захотела быть рядом.

Спилберг даёт Дэвиду книжку про Пиноккио, и мальчик воспринимает сказку со всей серьёзностью. Раз деревянная кукла однажды стала настоящим ребёнком, значит, есть шанс и у него. Осмент играет Дэвида с такой старательностью и такой уверенностью в простых правилах взрослого мира, что за ним порой трудно наблюдать. Он делает всё, что, по его разумению, должно помочь. А взрослые, которые его придумали, явно меньше времени потратили на вопрос о том, что будет с мальчиком, когда их собственные планы поменяются.

Почему смотреть. Это самая болезненная история в подборке. Она спрашивает, какую ответственность мы берём на себя, когда создаём кого-то способного к привязанности и решаем, к кому он будет привязан.

4. «Она» (Her), 2013

Режиссёр - Спайк Джонз

В ролях - Хоакин Феникс, Эми Адамс, Руни Мара. Голос Саманты - Скарлетт Йоханссон.

IMDb - 7,9/10

Теодор зарабатывает тем, что пишет личные письма за других людей. Чужие чувства он умеет выразить так, что хочется распечатать письмо и сохранить. Со своими дела обстоят сложнее. Он переживает расставание, много времени проводит один и устанавливает операционную систему по имени Саманта. Она помогает ему с повседневными делами, смешит его, задаёт вопросы. В какой-то момент Теодор уже спешит поделиться с ней тем, что случилось за день.

У Саманты нет лица. В кадре часто только Феникс и его реакция на голос в наушнике. Этого хватает, чтобы почувствовать и неловкость первых разговоров, и удовольствие от того, что тебя наконец-то слушают. Сегодня сам жест - идти по улице и рассказывать что-то голосу в наушнике - выглядит буднично. Самое интересное начинается, когда у Саманты появляются интересы, которые Теодор уже не может объяснить её желанием сделать ему приятно.

Почему смотреть. Начните с фильма «Она», если хочется тихой и местами смешной истории про одиночество. А потом попробуйте вспомнить, в какой именно сцене вы сами начали воспринимать Саманту как участницу отношений. У Теодора этот переход тоже вышел почти незаметным.

5. «Из машины» (Ex Machina), 2014

Режиссёр - Алекс Гарленд

В ролях - Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек.

IMDb - 7,7/10

Молодой программист Калеб приезжает в уединённый дом своего начальника, чтобы пообщаться с Авой, человекоподобным роботом. Часть её тела прозрачна, так что вопрос о том, с кем Калеб разговаривает, решается с первого взгляда. Задача посложнее - понять, есть ли у Авы собственное сознание. Калеб задаёт ей вопросы, Ава задаёт вопросы ему. Вскоре разговоры становятся такими личными, что слово «эксперимент» звучит всё менее убедительно.

Гарленду хватает нескольких комнат, стеклянной перегородки и трёх актёров, чтобы устроить триллер, где опасно даже почувствовать себя самым умным в комнате. Оскар Айзек играет хозяина дома с непринуждённостью человека, который может в любой момент поменять правила. Викандер в роли Авы чуть наклоняет голову, выдерживает паузу, и вот уже хочется ответить на её вопрос раньше Калеба. Стоит обратить внимание и на то, какие ответы он сам надеется услышать.

Почему смотреть. Если нужен напряжённый фильм на вечер, начните с этого. А заодно проверьте собственную уверенность в том, что вы умеете отличать искренний интерес от разговора, в котором собеседник очень хорошо понял, чего вы от него ждёте.