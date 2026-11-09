Брэдли Купер возглавит элитный отряд в новом голливудском фильме знаменитой франшизы

Брэдли Купер возглавит элитный военный отряд в новом фильме знаменитой франшизы G.I. Joe. Голливудская студия Paramount Pictures объявила, что картина выйдет в широкий прокат 20 октября 2028 года.

Актеру досталась роль командира Дюка, которого в предыдущих фильмах играл Ченнинг Татум.

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Как сообщает Variety, новый фильм станет переосмыслением популярной франшизы, основанной на серии игрушек американской компании Hasbro.

Режиссером выступит Дэнни Макбрайд, известный по сериалам «Праведные Джемстоуны» и «На дне». Сценарий он написал совместно с Джеффом Фрэдли и Джоном Карсьери.

Для Макбрайда это будет первый крупный полнометражный режиссерский проект.

В центре новой истории окажется Конрад Хаузер по прозвищу Дюк - один из самых известных персонажей вселенной G.I. Joe, полевой командир элитного подразделения, противостоящего международной террористической организации «Кобра».

Ранее этого героя играл Ченнинг Татум в фильмах «Бросок кобры» (2009) и «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (2013).

Теперь образ достался Брэдли Куперу, которого зрители знают по фильмам «Мальчишник в Вегасе», «Мой парень - псих», «Снайпер» и «Звезда родилась»

Интересно, что актер уже имеет опыт участия в историях об элитных командах. В 2010 году он сыграл одну из главных ролей в боевике «Команда «А», снятом по мотивам популярного американского телесериала.

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Официальный синопсис пока не опубликован, однако режиссер ранее поделился некоторыми подробностями.

В интервью подкасту Happy Sad Confused Дэнни Макбрайд рассказал, что действие развернется в Спрингфилде - на первый взгляд обычном американском городе, который в действительности находится под контролем организации «Кобра».

Дюк и его команда окажутся в центре опасных событий

Несмотря на то что Макбрайд известен прежде всего как комедийный актер и сценарист, новый фильм он не собирается превращать в комедию. По словам постановщика, зрителей ждет напряженный приключенческий боевик с элементами триллера.

Остальные актеры пока не объявлены.

Ранее Paramount планировала объединить две франшизы Hasbro - G.I. Joe и «Трансформеры». Но студия отказалась от этого замысла. Новый G.I. Joe будет самостоятельной историей, не связанной с миром автоботов и десептиконов.

G.I. Joe начиналась как серия игрушечных военных фигурок Hasbro, а затем превратилась в масштабную франшизу, включающую комиксы, мультсериалы и полнометражные фильмы.

Первый «Бросок кобры» в 2009 году собрал в мировом прокате около 302 млн долларов. Продолжение 2013 года с участием Дуэйна Джонсона заработало приблизительно 376 млн долларов.

Теперь Paramount хочет перезапустить франшизу с новой творческой командой и известным исполнителем главной роли. Премьера назначена на 20 октября 2028 года. Официальное название фильма и дата начала съемок пока не объявлены.