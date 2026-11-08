Фильмы ужасов с самыми безумными сюжетами: пончики, кровати и кресла-убийцы

В фильмах ужасов опасность обычно исходит от маньяков, монстров или потусторонних существ. Но некоторые режиссёры решили пойти дальше и сделали главными злодеями самые обыкновенные предметы: кровати, кресла, пончики и даже человеческие волосы. Звучит как шутка, однако все эти картины действительно существуют. Некоторые из них со временем даже приобрели культовый статус.

Подобные эксперименты начались ещё в 1970-х годах. С тех пор кинематограф успел предложить немало странных способов погибнуть от вещей, которые в обычной жизни не вызывают никаких подозрений.

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1. «Нападение пончиков-убийц» (США, 2016)

Кто бы мог подумать, что поход в кондитерскую однажды станет смертельно опасным? В этом фильме безумный учёный создаёт сыворотку для оживления мёртвых, но эксперимент идёт не по плану. Жидкость попадает в тесто, и пончики начинают охотиться на людей.

Теперь даже любимое лакомство представляет угрозу. Причём против такого противника полиция вряд ли окажется готова.

2. «Песок» (США, 2015)

Компания молодых людей отправляется отдыхать на пляж, но беззаботная вечеринка быстро превращается в кошмар. Оказывается, песок под ногами смертельно опасен: стоит кому-нибудь оказаться на его поверхности, как начинается борьба за выживание.

Отдельного внимания заслуживают спецэффекты. Их скромный бюджет заметен практически сразу, но для поклонников малобюджетных хорроров это может стать дополнительным развлечением.

3. «Давилка» (США, 1994)

В прачечной «Голубая лента» при загадочных обстоятельствах погибают сотрудники. Подозрения падают на промышленную гладильную машину, которая, похоже, обзавелась собственной волей и совсем не собирается ограничиваться обработкой белья.

Фильм снят по рассказу Стивена Кинга «Мясорубка». У этой истории оказалось продолжение: после первой картины вышли ещё две части. Видимо, остановить такую технику не так-то просто.

4. «На смертном одре: Постель-людоед» (США, 1977)

В центре этой истории находится кровать, одержимая дьяволом. Она буквально пожирает людей, а если жертва пытается сопротивляться, в ход идут простыни. Пожалуй, после такого фильма заснуть в собственной спальне будет немного сложнее.

Режиссёр Джордж Барри снял эту картину как единственный полнометражный фильм в своей карьере. Спустя годы лента обрела культовую репутацию благодаря видеопрокату, особенно в Европе.

5. «Оленья кожа» (Франция, 2019)

В этом фильме главную роль играет Жан Дюжарден, известный по картине «Артист». Его герой покупает у пожилого мужчины кожаную мотоциклетную куртку, после чего начинает слышать её голос. У обновки есть собственное желание: она хочет остаться единственной курткой в мире.

Мужчина постепенно становится одержим этой идеей. Он начинает отбирать у людей верхнюю одежду и закапывать её. Если кто-то отказывается расставаться со своей курткой, ситуация заканчивается ещё хуже. Формально убийства совершает человек, но настоящим виновником зрителю предлагают считать именно предмет гардероба.

6. «Мои волосы хотят убивать» (США, 2020)

Героиня решает нарастить волосы, рассчитывая благодаря новой причёске завоевать больше уважения среди коллег на телевидении. Но бьюти-эксперимент оборачивается настоящим кошмаром: вплетённые локоны оказываются живыми и обладают собственным разумом.

Причём их намерения совсем не безобидны. Среди представленных фильмов эта картина получила самые высокие зрительские оценки, хотя до признания обычной кинокритики ей всё равно далеко.

7. «Вкусная дрянь» (США, 1985)

Человечество обнаруживает необычную субстанцию, которая оказывается настолько вкусной, что быстро захватывает пищевую промышленность. Её начинают использовать повсюду, а производство нового продукта превращается в настоящий бизнес.

Есть только одна проблема: странная масса, похоже, живая. Постепенно выясняется, что она способна не только порабощать людей, но и убивать их, превращая в зомби. Любимый десерт человечества приобретает совершенно другое значение.

8. «Кресло-убийца» (Новая Зеландия, 2019)

В дом девушки попадает мягкое кресло, в котором когда-то умер человек. Вскоре её друзья начинают погибать при загадочных обстоятельствах. Причина оказывается довольно необычной: кресло влюбилось в новую хозяйку и совершенно не намерено делить её внимание с кем-либо ещё.

Ревность бывает разрушительной, но здесь она принимает буквально мебельные масштабы. Получается своеобразная история любви, в которой лучше не пытаться встать между влюблёнными.

9. «Дом» (Япония, 1977)

Семь школьниц отправляются в гости к тёте одной из них. Та живёт в загородном доме, который на первый взгляд кажется вполне обычным. Но очень скоро девушки обнаруживают, что здание полно сверхъестественных ловушек и выбраться из него будет непросто.

В отличие от кресла или гладильной машины, от целого дома не так легко убежать. Картина снята с намеренно нереалистичными спецэффектами, напоминающими мультфильм. Со временем она приобрела культовый статус в Северной Америке.

10. «Максимальное ускорение» (США, 1986)

В этом фильме против человечества восстаёт практически вся техника. После пролёта кометы рядом с Землёй электроника начинает вести себя агрессивно: автомобили давят людей, банкоматы отказываются выдавать деньги, а автоматы с газировкой превращаются в оружие.

Режиссёром картины выступил сам Стивен Кинг, который также появился в небольшом эпизоде. Одним из самых запоминающихся образов стал грузовик с зелёным гоблином на капоте.

У этой истории есть ещё один известный родственник - «Кристина» (1983), тоже снятая по произведению Кинга. Там главную роль играет автомобиль, который обладает собственным характером и смертельно ревнует своего владельца. Похоже, с техникой у писателя отношения складывались непросто.