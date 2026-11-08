5 романтических сериалов Netflix, после которых снова хочется верить в любовь - хотя бы до следующей серии

Романтические сериалы имеют одну неприятную привычку: довольно быстро становится понятно, кто с кем должен остаться, кто кого неправильно понял и в какой серии наконец состоится тот самый поцелуй. После этого остаётся только терпеливо ждать.

Но хорошие истории любви работают иначе. В них нас интересует не столько вопрос «будут ли они вместе?», сколько то, как эти двое вообще умудрятся добраться друг до друга, не разрушив по дороге собственную жизнь.

Подписка на лучшее Самый популярный материал от Mixer Подписаться Как часто получать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

В этом материале вы найдете пять романтических сериалов Netflix, в которых практически нет проходных эпизодов. Здесь есть Лондон эпохи Регентства, современная история любви раввина и ведущей подкаста, роман длиной в четырнадцать лет, упрямая австралийка, которая предпочитает писательство замужеству, и рождественский Нью-Йорк с таинственной записной книжкой.

Так что выбирайте: страсть, юмор, слёзы, корсеты или немного снега.

1. «Бриджертоны» (Bridgerton)

Год: 2020 - настоящее время

IMDb: 7,5/10

В ролях: Джонатан Бейли, Никола Кохлан, Люк Ньютон, Люк Томпсон, Симона Эшли, Йерин Ха

Лондон начала XIX века - по крайней мере, такая его версия, какую хотелось бы увидеть после особенно скучного школьного урока истории. Великолепные платья, балы, сплетни, тайные свидания и брачный рынок, на котором чувства совершенно некстати вмешиваются в тщательно составленные планы.

Каждый сезон «Бриджертонов» рассказывает новую любовную историю одного из членов большого семейства. Здесь успели пройти почти все главные аттракционы романтического жанра: фиктивные отношения, любовь от ненависти до первого поцелуя, многолетняя дружба, внезапно оказавшаяся совсем не дружбой, и вариация на тему Золушки.

При этом сериал никогда особенно не притворялся исторической реконструкцией. Это роскошная романтическая фантазия, где прошлое используется примерно так же, как дорогие декорации в театре: главное, чтобы было красиво.

И красиво здесь действительно почти неприлично.

Почему смотреть: если хочется большой, нарядной и откровенно чувственной мелодрамы, которая совершенно не стесняется быть мелодрамой. «Бриджертоны» знают, зачем зритель пришёл на этот бал, и заставлять его слишком долго ждать не собираются.

2. «Никто этого не хочет» (Nobody Wants This)

Год: 2024 - настоящее время

IMDb: 7,7/10

В ролях: Кристен Белл, Адам Броди, Джастин Люпе, Тимоти Саймонс

Она - агностик и ведущая подкаста о сексе и отношениях. Он - раввин. Уже на этом месте сценаристы могли бы достать огромный мешок с романтическими клише и начать щедро рассыпать их по сериям.

К счастью, происходит почти обратное.

Джоанна и Ноа действительно принадлежат к очень разным мирам, но главная проблема заключается не в религии как таковой. В отношения немедленно включаются родственники, друзья, привычки, ожидания и весь тот прекрасно знакомый взрослым людям багаж, который обычно приходит на свидание немного раньше своего владельца.

Главное оружие сериала - Кристен Белл и Адам Броди. Между ними есть та редкая экранная химия, ради которой можно простить героям даже очередное решение, после которого хочется спросить телевизор: «Ну зачем ты сейчас это сказал?»

И ещё одна приятная особенность: это романтика про взрослых людей. Они уже знают, что идеальных отношений не существует, но всё равно зачем-то пытаются построить свои.

Почему смотреть: ради умных диалогов, самоиронии и отношений, в которых препятствием оказывается не очередной злодей из прошлого, а обычная жизнь. Иногда она, как известно, куда изобретательнее любого сценариста.

3. «Один день» (One Day)

Год: 2024

IMDb: 8,0/10

Серий: 14

В ролях: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эмбер Грэппи, Элинор Томлинсон

Эмма и Декстер знакомятся после выпускного вечера в Эдинбурге в 1988 году. Между ними явно что-то происходит - но жизнь почему-то решает, что немедленно превращать это в большую любовь было бы слишком просто.

Дальше сериал делает замечательную вещь: каждый эпизод показывает героев в один и тот же день - 15 июля, но в разные годы.

Меняется одежда, причёски, работа, партнёры, деньги, амбиции и представление о том, кем они вообще собирались стать. Не меняется только странная связь между двумя людьми, которые постоянно оказываются рядом - и постоянно немного не вовремя.

Поэтому «Один день» постепенно перестаёт быть обычной историей о любви. Это сериал о времени. О том, как незаметно проходят годы, как люди взрослеют с разной скоростью и как иногда самое важное в жизни годами находится буквально перед глазами.

Амбика Мод и Лео Вудалл играют так естественно, что довольно быстро возникает опасное ощущение, будто вы не смотрите сериал, а подсматриваете за двумя знакомыми.

Почему смотреть: если хочется романтической истории без сахарной глазури. Красивой, смешной, иногда болезненной и очень человеческой. Только не читайте заранее пересказ сюжета. В данном случае незнание действительно делает просмотр сильнее.

4. «Моя блестящая карьера» (My Brilliant Career)

Год: 2026

IMDb: 7,1/10

Серий: 6

В ролях: Филиппа Нортист, Кристофер Чунг, Женевьев О’Райли, Анна Чанселлор, Джейк Данн

Австралия, 1900 год. Сибилла Мелвин выросла в небогатой сельской семье, обладает характером, который трудно назвать удобным, и совершенно не собирается посвящать жизнь главной женской карьерной перспективе той эпохи - удачно выйти замуж.

Она хочет писать.

Родственники, разумеется, считают, что это пройдёт.

Сибиллу отправляют к богатой бабушке, где девушку предполагается немного отполировать, вывести в общество и, если звёзды сойдутся правильно, подобрать ей подходящего мужчину. Мужчины действительно появляются - и вместе с ними возникает любовный треугольник. Но самое интересное здесь в том, что героиня вовсе не уверена: нужен ли ей вообще тот счастливый романтический финал, которого от неё ожидают окружающие.

Получается необычная мелодрама, в которой любовь конкурирует не с другой любовью, а со свободой.

И это делает сериал гораздо современнее, чем можно ожидать от истории, действие которой происходит больше века назад.

Почему смотреть: если нравятся костюмные драмы, но хочется героиню, которая при виде подходящего жениха не падает в обморок от счастья, а сначала интересуется, не помешает ли всё это её собственным планам.

5. «Дэш и Лили» (Dash & Lily)

Год: 2020

IMDb: 7,4/10

Серий: 8

В ролях: Остин Абрамс, Мидори Фрэнсис, Данте Браун, Трой Ивата

Дэш терпеть не может Рождество. Лили, напротив, кажется человеком, который способен добровольно включить рождественскую музыку ещё до того, как убраны осенние листья.

Однажды она оставляет в книжном магазине Strand красную записную книжку с заданиями для незнакомца. Книжку находит Дэш.

Так начинается роман, в котором двое сначала узнают друг друга через записки, загадки и небольшие приключения по праздничному Нью-Йорку - и только потом пытаются разобраться, совпадает ли придуманный образ с реальным человеком.

Да, герои молоды. Да, здесь много гирлянд, снега, книжных магазинов и той версии Нью-Йорка, существование которой особенно убедительно выглядит в декабре. Но сериал настолько обаятелен и так аккуратно балансирует между романтикой и юмором, что возраст героев быстро перестаёт иметь значение.

Тем более что все восемь серий складываются в законченную историю: продолжения нет, но оно здесь особенно и не требуется.

Почему смотреть: идеальный вариант для вечера, когда реальность уже слегка надоела и хочется ненадолго попасть в мир, где незнакомцы оставляют друг другу загадочные записки в книжных магазинах, а не просто ставят лайк и исчезают навсегда.

С чего начать

Если хочется страсти, роскоши и красивого эскапизма - включайте «Бриджертонов».

Если нужна современная взрослая романтическая комедия - «Никто этого не хочет».

Если готовы к истории, которая сначала согреет, а потом может довольно бесцеремонно пройтись по вашим чувствам, - «Один день».

Если любите костюмные истории с независимой героиней, попробуйте «Мою блестящую карьеру».

А «Дэш и Лили» стоит оставить на тот вечер, когда захочется включить гирлянду, сделать что-нибудь горячее и на восемь серий согласиться с довольно безумной мыслью, что романтика ещё не окончательно вышла из моды.

Иногда этого вполне достаточно.