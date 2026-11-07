Если вам понравились «Джентльмены»: 5 криминальных фильмов, где плохие парни чертовски хороши

Есть особое удовольствие в криминальных историях, где преступники носят дорогие костюмы, разговаривают лучше университетских профессоров и строят такие хитроумные планы, что зрителю остаётся только восхищаться. Правда, обычно всё заканчивается стрельбой, предательством и выяснением, кто кому должен несколько миллионов.

Гай Ричи превратил подобное кино почти в отдельный жанр. Его «Джентльмены» - и фильм, и сериал - понравились зрителям не только из-за криминальных интриг, но и благодаря харизматичным негодяям, чёрному юмору и замечательному умению превращать даже самые неприятные обстоятельства в комедию.

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Но у Ричи нет монополии на обаятельных преступников. Мы выбрали пять фильмов других режиссёров, в которых найдётся всё, за что мы любим «Джентльменов»: остроумные диалоги, неожиданные повороты, великолепные актёры и люди, которым совершенно точно не стоит доверять.

1. «Слоёный торт» (Layer Cake, 2004)

Режиссёр: Мэттью Вон

В ролях: Дэниел Крэйг, Сиенна Миллер, Майкл Гэмбон, Колм Мини, Том Харди.

До того как стать Джеймсом Бондом, Дэниел Крэйг сыграл другого элегантного профессионала, который предпочитает решать проблемы головой, а не кулаками. Правда, работает он в торговле кокаином.

Его герой - успешный лондонский наркодилер, который соблюдает правила, избегает ненужного насилия и мечтает вовремя уйти на покой. Но криминальный бизнес устроен примерно как гостиница с очень плохим обслуживанием: войти легко, а выписаться практически невозможно.

Последнее поручение начальства превращается в запутанную историю с исчезнувшими людьми, опасными конкурентами и деньгами, которые всем нужны, но никому не принадлежат.

«Слоёный торт» - пожалуй, ближайший родственник «Джентльменов» из всей нашей подборки. Здесь та же британская криминальная аристократия, где статус определяется не происхождением, а количеством людей, готовых выполнить ваш приказ.

Мэттью Вон, прежде работавший продюсером ранних фильмов Гая Ричи, прекрасно чувствует эту атмосферу. Только его кино чуть холоднее, строже и опаснее. А Крэйг настолько убедителен в роли умного преступника, что невольно начинаешь желать ему счастливой пенсии.

Почему смотреть: если больше всего в «Джентльменах» вам нравились изящные криминальные комбинации, британская атмосфера и герои, которые умеют угрожать, даже не повышая голоса. Это самый точный выбор для начала.

2. «Залечь на дно в Брюгге» (In Bruges, 2008)

Режиссёр: Мартин Макдона

В ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс, Клеманс Поэзи.

Двух ирландских наёмных убийц отправляют в бельгийский Брюгге после неудачно выполненного задания. Старший, Кен, наслаждается средневековой архитектурой, каналами и музеями. Младший, Рэй, ненавидит буквально всё, включая сам факт существования Брюгге.

Пока один рассматривает картины, другой пытается понять, за какие грехи его сослали в этот музей под открытым небом. Но вскоре выясняется, что поездка организована вовсе не ради культурного просвещения.

Мартин Макдона умеет делать редкую вещь: заставлять зрителя смеяться над совершенно ужасными людьми, а через несколько минут переживать за них совершенно искренне.

Колин Фаррелл здесь великолепен в роли человека, который сначала говорит, потом думает, а иногда вообще пропускает вторую часть процесса. Брендан Глисон добавляет истории неожиданную человечность, а Рэйф Файнс появляется в образе криминального босса с такими своеобразными представлениями о морали, что его следовало бы изучать отдельно.

Впрочем, не стоит ждать исключительно весёлой криминальной комедии. За блестящими диалогами постепенно проступает история о вине, дружбе и цене ошибок, которые невозможно исправить.

Почему смотреть: ради великолепного британско-ирландского чёрного юмора, трёх выдающихся актёрских работ и диалогов, которые хочется переслушивать. Но имейте в виду: к финалу улыбка вполне может исчезнуть.

3. «Быстрее пули» (Bullet Train, 2022)

Режиссёр: Дэвид Литч

В ролях: Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Джои Кинг, Сандра Буллок.

Наёмный убийца по прозвищу Божья Коровка решил начать новую жизнь. Он работает над собой, старается мыслить позитивно, избегает конфликтов и вообще хотел бы стать хорошим человеком.

Проблема в том, что его очередное задание - забрать чемодан из японского скоростного поезда. А в том же поезде по удивительному совпадению собрались несколько других профессиональных убийц, каждый со своими планами, обидами и весьма приблизительными представлениями о мирном сосуществовании.

Брэд Питт играет человека, который отчаянно пытается сохранять душевное равновесие, пока окружающие методично разрушают его физическое здоровье.

Особое удовольствие доставляет парочка британских киллеров по прозвищам Мандарин и Лимон. Они бесконечно спорят, подкалывают друг друга и ведут себя как старые приятели, случайно выбравшие довольно необычную профессию.

По духу «Быстрее пули» напоминает «Джентльменов», которым добавили несколько литров энергетика. Здесь больше драк, ярких красок, невероятных совпадений и почти мультяшного насилия.

Сюжет закручивается всё сильнее, пока не становится ясно: в этом поезде нет ни одного человека, который оказался здесь совершенно случайно. Хотя некоторым очень хотелось бы в это верить.

Почему смотреть: если хочется динамичного, смешного и зрелищного криминального развлечения. Брэд Питт, великолепный актёрский ансамбль и два часа практически непрерывного хаоса.

4. «Семь психопатов» (Seven Psychopaths, 2012)

Режиссёр: Мартин Макдона

В ролях: Колин Фаррелл, Сэм Рокуэлл, Кристофер Уокен, Вуди Харрельсон, Том Уэйтс.

Сценарист Марти никак не может закончить сценарий фильма под названием «Семь психопатов». Идей мало, вдохновения ещё меньше, а его приятель Билли уверен, что лучшая помощь творческому человеку - обеспечить ему побольше жизненных впечатлений.

Билли вместе со своим напарником зарабатывает похищением собак с последующим возвращением их владельцам за вознаграждение. Бизнес вполне успешный, пока однажды они не похищают любимого пса совершенно не того человека.

Хозяином собаки оказывается жестокий гангстер, который любит своего питомца гораздо сильнее, чем большинство представителей человеческого рода.

Дальше начинается такое нагромождение безумных ситуаций, что сценарист Марти получает материала сразу на несколько фильмов. Если, конечно, доживёт до возможности их написать.

«Семь психопатов» - кино, которое прекрасно понимает всю нелепость криминального жанра и получает от этого огромное удовольствие.

Сэм Рокуэлл играет своего героя с такой заразительной энергией, что почти затмевает остальных. Кристофер Уокен великолепен в роли невозмутимого пожилого мошенника, а Вуди Харрельсон превращает любовь к собаке в основание для настоящей войны.

При этом Мартин Макдона постоянно подшучивает не только над героями, но и над зрителем, который привык ждать от криминального кино определённых правил.

Почему смотреть: если в «Джентльменах» вам больше всего нравились эксцентричные персонажи, абсурдные ситуации и чёрный юмор. Здесь всего этого столько, что хватило бы на небольшой криминальный сериал.

5. «Счастливое число Слевина» (Lucky Number Slevin, 2006)

Режиссёр: Пол Макгиган

В ролях: Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, Люси Лью, Морган Фримен, Бен Кингсли.

У Слевина неприятности начинаются практически с момента появления в Нью-Йорке. Сначала его грабят, затем принимают за другого человека, а потом выясняется, что этот другой задолжал крупные суммы двум влиятельным криминальным боссам.

Причём боссы ненавидят друг друга, живут в соседних зданиях и имеют весьма оригинальные представления о способах взыскания долгов.

Слевин пытается объяснить, что произошла ошибка. Но, как известно, в криминальном мире слова «вы обознались» редко производят нужное впечатление.

Пол Макгиган превращает эту историю в хитроумную головоломку, где каждый персонаж что-то скрывает, каждый разговор может оказаться ловушкой, а самые незначительные детали постепенно приобретают неожиданное значение.

Джош Хартнетт отлично играет человека, который, кажется, совершенно не понимает, почему мир решил обрушиться именно на него. Морган Фримен и Бен Кингсли наслаждаются ролями криминальных патриархов, а Брюс Уиллис добавляет истории необходимую порцию загадочности.

Фильм начинается почти как легкомысленная криминальная комедия, но постепенно превращается в очень ловкий триллер. И здесь особенно важно не знать заранее слишком много.

Почему смотреть: ради умного сценария, прекрасных актёров и сюжетных поворотов, которые действительно работают. Из тех фильмов, после которых хочется вернуться к началу и проверить, где именно вас так ловко обманули.

С чего начать?

Если хочется максимально близкой атмосферы к «Джентльменам», выбирайте «Слоёный торт». Для блестящего чёрного юмора и незабываемых диалогов подойдёт «Залечь на дно в Брюгге».

Если вечер требует скорости, ярких персонажей и весёлого безумия - включайте «Быстрее пули». Если хочется ещё больше абсурда - «Семь психопатов». А для любителей хитроумных интриг с неожиданной развязкой идеальным выбором станет «Счастливое число Слевина».

Все пять фильмов объединяет одна приятная особенность: здесь почти нет хороших людей, зато очень много хороших актёров.

И, пожалуй, это именно тот случай, когда от плохой компании получаешь настоящее удовольствие.