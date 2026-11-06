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Киану Ривз снова станет Джоном Уиком: зрителям покажут самую загадочную миссию легендарного киллера

Киану Ривз снова станет Джоном Уиком: зрителям покажут самую загадочную миссию легендарного киллера

Киану Ривз официально возвращается к роли Джона Уика. Актер заключил соглашение с киностудией Lionsgate об участии в полнометражном анимационном фильме, который расскажет о прошлом знаменитого наемного убийцы. Ривз озвучит своего персонажа и выступит одним из продюсеров картины, сообщает Variety.

Новый фильм станет приквелом оригинального «Джона Уика», вышедшего в 2014 году. В центре сюжета окажется легендарное «невыполнимое задание», о котором поклонники франшизы слышали неоднократно, но до сих пор не видели его на экране.

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Именно эта миссия когда-то позволила Джону Уику оставить преступный мир и начать новую жизнь с любимой женщиной Хелен.

По условиям задания Уик должен за одну ночь уничтожить всех своих соперников. Только после этого могущественное Правление кланов (High Table), контролирующее преступный мир, согласится освободить его от прежних обязательств.

Создатели обещают раскрыть историю, которая во многом определила судьбу главного героя всей франшизы.

Режиссером анимационного фильма станет Шеннон Тиндл, известный по работе над проектами Netflix «Ультрамен: Путь к вершине» (Ultraman: Rising) и «Кубо. Легенда о самурае». Сценарий написали Райан и Каз Фирпо, работавшие над супергеройским фильмом Marvel «Вечные».

В числе продюсеров - сам Киану Ривз, Бэзил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски, участвовавшие в создании предыдущих частей франшизы. К ним присоединится компания Point Grey.

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Глава киноподразделения Lionsgate Адам Фогельсон еще при анонсе проекта в 2025 году отмечал, что история «невыполнимого задания» - одна из самых ожидаемых поклонниками серии.

По его словам, анимация открывает практически неограниченные возможности для развития вселенной Джона Уика и позволяет показать такие сцены, которые было бы значительно сложнее воплотить в игровом кино.

Возвращение Киану Ривза не ограничится анимацией. Lionsgate также разрабатывает пятый полнометражный игровой фильм о Джоне Уике, несмотря на финал четвертой части, который оставил зрителей в неопределенности относительно судьбы героя.

Кроме того, готовится отдельная картина о слепом киллере Кейне в исполнении Донни Йена, знакомого зрителям по четвертому фильму.

Франшиза «Джон Уик», включающая четыре основных фильма и спин-офф «Балерина» с Аной де Армас, уже собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.

Дата премьеры анимационного приквела пока не объявлена. Однако теперь известно, что голос главного героя останется прежним - и поклонники вновь услышат Киану Ривза в роли Джона Уика.

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